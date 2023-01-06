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В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 06.01.2023
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В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 06.01.2023
В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Останки ихтиозавра, найденные на острове Русский в Приморском крае, планируется изучить с привлечением ученых из европейской части России на базе Приморского... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:17
2023-01-06T09:35
россия
приморский край
русский (остров)
приморский океанариум
наука
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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Останки ихтиозавра, найденные на острове Русский в Приморском крае, планируется изучить с привлечением ученых из европейской части России на базе Приморского океанариума, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Летом 2022 года студенты обнаружили на острове Русский два фрагмента ребер ихтиозавра. По информации Приморского океанариума, возраст окаменелостей оценили в 230-240 миллионов лет. К изучению находки собирались привлечь специалистов по древним рептилиям. "В 2022 году велись переговоры со специалистами по ископаемым рептилиям из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате переговоров были достигнуты предварительные договоренности о приезде ученых для работы с окаменелостями Русского острова на базе Приморского океанариума", - рассказал представитель океанариума. Он отметил, что точные сроки начала работы с окаменелостями еще не определены "и, вероятно, будут обозначены в феврале-марте". Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
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россия
приморский край
русский (остров)
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россия, приморский край, русский (остров), приморский океанариум, наука
Россия, Приморский край, Русский (остров), Приморский океанариум, Наука
08:17 06.01.2023 (обновлено: 09:35 06.01.2023)
 
В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

В Приморье изучат останки ихтиозавра с острова Русский возрастом 230 миллионов лет

© Фото : Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум"Фрагмент скелета ихтиозавра, обнаруженный на острове Русском
Фрагмент скелета ихтиозавра, обнаруженный на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум"
Фрагмент скелета ихтиозавра, обнаруженный на острове Русском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Останки ихтиозавра, найденные на острове Русский в Приморском крае, планируется изучить с привлечением ученых из европейской части России на базе Приморского океанариума, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
Летом 2022 года студенты обнаружили на острове Русский два фрагмента ребер ихтиозавра. По информации Приморского океанариума, возраст окаменелостей оценили в 230-240 миллионов лет. К изучению находки собирались привлечь специалистов по древним рептилиям.
"В 2022 году велись переговоры со специалистами по ископаемым рептилиям из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате переговоров были достигнуты предварительные договоренности о приезде ученых для работы с окаменелостями Русского острова на базе Приморского океанариума", - рассказал представитель океанариума.
Он отметил, что точные сроки начала работы с окаменелостями еще не определены "и, вероятно, будут обозначены в феврале-марте".
Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
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