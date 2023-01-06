https://ria.ru/20230106/dinozavr-1843228187.html

В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 06.01.2023

В Приморье изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Останки ихтиозавра, найденные на острове Русский в Приморском крае, планируется изучить с привлечением ученых из европейской части России на базе Приморского... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:17

2023-01-06T08:17

2023-01-06T09:35

россия

приморский край

русский (остров)

приморский океанариум

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Останки ихтиозавра, найденные на острове Русский в Приморском крае, планируется изучить с привлечением ученых из европейской части России на базе Приморского океанариума, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Летом 2022 года студенты обнаружили на острове Русский два фрагмента ребер ихтиозавра. По информации Приморского океанариума, возраст окаменелостей оценили в 230-240 миллионов лет. К изучению находки собирались привлечь специалистов по древним рептилиям. "В 2022 году велись переговоры со специалистами по ископаемым рептилиям из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате переговоров были достигнуты предварительные договоренности о приезде ученых для работы с окаменелостями Русского острова на базе Приморского океанариума", - рассказал представитель океанариума. Он отметил, что точные сроки начала работы с окаменелостями еще не определены "и, вероятно, будут обозначены в феврале-марте". Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.

https://ria.ru/20220820/dinozavry-1810789440.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, русский (остров), приморский океанариум, наука