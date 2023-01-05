https://ria.ru/20230105/restoran-1843153472.html
McDonald's прекращает работу в Казахстане
McDonald's прекращает работу в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2023
McDonald's прекращает работу в Казахстане
Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's, сообщила пресс-служба McDonald's РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:50
2023-01-05T14:50
2023-01-05T14:50
казахстан
mcdonald's corporation
forbes
астана
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's, сообщила пресс-служба McDonald's в Казахстане. "Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках", - говорится в сообщении на сайте компании. Согласно пресс-релизу, о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. "Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - отмечается в пресс-релизе. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20230104/mcdonalds-1843093543.html
https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, mcdonald's corporation, forbes, астана
Казахстан, McDonald's Corporation, Forbes, Астана
McDonald's прекращает работу в Казахстане
Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане прекращает работу под этим брендом
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's, сообщила пресс-служба McDonald's в Казахстане.
"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках", - говорится в сообщении на сайте компании.
Согласно пресс-релизу, о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
"Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - отмечается в пресс-релизе.
В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат
Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Fo
rbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане
по делу о хищениях в газовой сфере.
McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России
, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".