https://ria.ru/20230105/restoran-1843153472.html

McDonald's прекращает работу в Казахстане

McDonald's прекращает работу в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2023

McDonald's прекращает работу в Казахстане

Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's, сообщила пресс-служба McDonald's РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:50

2023-01-05T14:50

2023-01-05T14:50

казахстан

mcdonald's corporation

forbes

астана

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's, сообщила пресс-служба McDonald's в Казахстане. "Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках", - говорится в сообщении на сайте компании. Согласно пресс-релизу, о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. "Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - отмечается в пресс-релизе. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20230104/mcdonalds-1843093543.html

https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html

казахстан

астана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казахстан, mcdonald's corporation, forbes, астана