https://ria.ru/20230105/nato-1843138468.html

Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО

Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 05.01.2023

Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:49

2023-01-05T12:49

2023-01-05T13:51

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

сергей лавров

норвегия

украина

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters.Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО."Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", — сказал Столтенберг.На 18-19 января в Брюсселе запланировано заседание военного комитета — высшего органа Североатлантического блока. Предполагается, в частности, обсудить конфликт на Украине и продолжение помощи Киеву со стороны НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне НАТО во главе с США продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров, норвегия, украина, россия