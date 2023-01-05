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Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 05.01.2023
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Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО
Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 05.01.2023
Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:49
2023-01-05T13:51
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters.Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО."Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", — сказал Столтенберг.На 18-19 января в Брюсселе запланировано заседание военного комитета — высшего органа Североатлантического блока. Предполагается, в частности, обсудить конфликт на Украине и продолжение помощи Киеву со стороны НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне НАТО во главе с США продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров, норвегия, украина, россия
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Сергей Лавров, Норвегия, Украина, Россия
12:49 05.01.2023 (обновлено: 13:51 05.01.2023)
 
Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО

Reuters: генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что опасно недооценивать Россию

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — сказал он во время рабочего визита в Норвегию.

Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО.
"Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", — сказал Столтенберг.
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На 18-19 января в Брюсселе запланировано заседание военного комитета — высшего органа Североатлантического блока. Предполагается, в частности, обсудить конфликт на Украине и продолжение помощи Киеву со стороны НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне НАТО во главе с США продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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