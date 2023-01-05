12:49 05.01.2023 (обновлено: 13:51 05.01.2023)
Опасно недооценивать Россию, заявил генсек НАТО
Reuters: генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что опасно недооценивать Россию
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России, передает агентство Reuters.
"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — сказал он во время рабочего визита в Норвегию.
Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО.
"Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", — сказал Столтенберг.
На 18-19 января в Брюсселе запланировано заседание военного комитета — высшего органа Североатлантического блока. Предполагается, в частности, обсудить конфликт на Украине и продолжение помощи Киеву со стороны НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне НАТО во главе с США продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.