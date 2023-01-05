https://ria.ru/20230105/dron-1843143522.html

Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи

Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи - РИА Новости, 05.01.2023

Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи

Разведка Южной Кореи не исключает, что беспилотник КНДР мог произвести съемку администрации президента в Сеуле, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:43

2023-01-05T13:43

2023-01-05T13:43

в мире

южная корея

юн сок ель

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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи не исключает, что беспилотник КНДР мог произвести съемку администрации президента в Сеуле, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. "Я выразил беспокойство касательно возможности факта съемки президентской администрации в Енсане (дроном КНДР – ред) и получил ответ, что такая возможность есть", - заявил депутат Объединенной демократической партии и секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ен после заседания комитета в четверг. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Енсан, где расположена новая президентская администрация страны, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, Объединенный комитет начальников штабов и отдельно министерство обороны позже полностью опровергли эту информацию. Ли Чжон Соп даже выразил "сильные сожаления", отвергнув сообщения как "не соответствующие действительности и беспочвенные". Но в четверг источник среди военных сообщил агентству Ренхап, что беспилотник КНДР на самом деле залетел в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи в Сеуле. Также стало известно, что министр обороны Ли Чжон Соп в четверг сообщил президенту Юн Сок Елю о проникновении беспилотника в упомянутую зону на совещании по поводу инцидента с дронами КНДР и мерах по борьбе с ними и усилении безопасности.

https://ria.ru/20230103/kndr-1842890995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, сеул