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Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи - РИА Новости, 05.01.2023
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Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи
Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи - РИА Новости, 05.01.2023
Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи
Разведка Южной Кореи не исключает, что беспилотник КНДР мог произвести съемку администрации президента в Сеуле, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:43
2023-01-05T13:43
в мире
южная корея
юн сок ель
сеул
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи не исключает, что беспилотник КНДР мог произвести съемку администрации президента в Сеуле, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. "Я выразил беспокойство касательно возможности факта съемки президентской администрации в Енсане (дроном КНДР – ред) и получил ответ, что такая возможность есть", - заявил депутат Объединенной демократической партии и секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ен после заседания комитета в четверг. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Енсан, где расположена новая президентская администрация страны, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, Объединенный комитет начальников штабов и отдельно министерство обороны позже полностью опровергли эту информацию. Ли Чжон Соп даже выразил "сильные сожаления", отвергнув сообщения как "не соответствующие действительности и беспочвенные". Но в четверг источник среди военных сообщил агентству Ренхап, что беспилотник КНДР на самом деле залетел в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи в Сеуле. Также стало известно, что министр обороны Ли Чжон Соп в четверг сообщил президенту Юн Сок Елю о проникновении беспилотника в упомянутую зону на совещании по поводу инцидента с дронами КНДР и мерах по борьбе с ними и усилении безопасности.
https://ria.ru/20230103/kndr-1842890995.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Сеул
13:43 05.01.2023
 
Дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации Южной Кореи

В Южной Корее заявили, что дрон КНДР мог провести съемку президентской администрации

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи не исключает, что беспилотник КНДР мог произвести съемку администрации президента в Сеуле, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи.
"Я выразил беспокойство касательно возможности факта съемки президентской администрации в Енсане (дроном КНДР – ред) и получил ответ, что такая возможность есть", - заявил депутат Объединенной демократической партии и секретарь парламентского комитета по разведке Юн Гон Ен после заседания комитета в четверг.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Енсан, где расположена новая президентская администрация страны, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, Объединенный комитет начальников штабов и отдельно министерство обороны позже полностью опровергли эту информацию. Ли Чжон Соп даже выразил "сильные сожаления", отвергнув сообщения как "не соответствующие действительности и беспочвенные".
Но в четверг источник среди военных сообщил агентству Ренхап, что беспилотник КНДР на самом деле залетел в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи в Сеуле. Также стало известно, что министр обороны Ли Чжон Соп в четверг сообщил президенту Юн Сок Елю о проникновении беспилотника в упомянутую зону на совещании по поводу инцидента с дронами КНДР и мерах по борьбе с ними и усилении безопасности.
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