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Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/zaes-1843061004.html
Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС
Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.01.2023
Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС
Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:15
2023-01-04T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
сергей шойгу
украина
россия
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. "Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона (безопасности – ред.) не создана", - отметил Котин в интервью агентству Блумберг. Он добавил, что более вероятным вариантом развития событий является возвращение АЭС под контроль украинских военных. "Наша главная надежда - на украинские вооруженные силы", - сказал Котин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html
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в мире, рафаэль гросси, сергей шойгу, украина, россия, энергодар, запорожская аэс, энергоатом, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Энергоатом, МАГАТЭ
16:15 04.01.2023
 
Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС

Глава украинского "Энергоатома" Котин: Киев должен силой вернуть Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.
В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
"Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона (безопасности – ред.) не создана", - отметил Котин в интервью агентству Блумберг.
Он добавил, что более вероятным вариантом развития событий является возвращение АЭС под контроль украинских военных. "Наша главная надежда - на украинские вооруженные силы", - сказал Котин.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 01:33
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиСергей ШойгуУкраинаРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСЭнергоатомМАГАТЭ
 
 
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