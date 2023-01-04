https://ria.ru/20230104/zaes-1843061004.html

Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС

Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.01.2023

Глава украинского "Энергоатома" призвал силой вернуть Запорожскую АЭС

Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:15

2023-01-04T16:15

2023-01-04T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

сергей шойгу

украина

россия

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин считает, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. "Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона (безопасности – ред.) не создана", - отметил Котин в интервью агентству Блумберг. Он добавил, что более вероятным вариантом развития событий является возвращение АЭС под контроль украинских военных. "Наша главная надежда - на украинские вооруженные силы", - сказал Котин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html

украина

россия

энергодар

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Наталья Макарова

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