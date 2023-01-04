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В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/zaes-1843060805.html
В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС
В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС - РИА Новости, 04.01.2023
В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС
Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ООН следует направить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) без достижения договоренности с Россией о РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:16
2023-01-04T16:16
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
сергей шойгу
энергодар
оон
энергоатом
магатэ
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ООН следует направить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции. Украинские чиновники впервые предложили развернуть миротворцев даже при отсутствии соглашения с РФ, отмечает агентство Рейтер, которому дал интервью Котин. В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. "Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень", - приводит агентство слова Котина. Согласно словам главы "Энергоатома", украинские чиновники в среду обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/zaes-1842550550.html
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рафаэль гросси, сергей шойгу, энергодар, оон, энергоатом, магатэ, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Энергодар, ООН, Энергоатом, МАГАТЭ, Россия, Украина, В мире
16:16 04.01.2023
 
В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС

В Киеве заявили, что ООН надо послать миротворцев на ЗАЭС, не дожидаясь зоны безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ООН следует направить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции.
Украинские чиновники впервые предложили развернуть миротворцев даже при отсутствии соглашения с РФ, отмечает агентство Рейтер, которому дал интервью Котин. В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 19:42В мире
Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах около ЗАЭС
"Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень", - приводит агентство слова Котина.
Согласно словам главы "Энергоатома", украинские чиновники в среду обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 17:37Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиСергей ШойгуЭнергодарООНЭнергоатомМАГАТЭРоссияУкраинаВ мире
 
 
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