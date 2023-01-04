В Киеве призвали послать миротворцев ООН на ЗАЭС
В Киеве заявили, что ООН надо послать миротворцев на ЗАЭС, не дожидаясь зоны безопасности
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ООН следует направить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции.
Украинские чиновники впервые предложили развернуть миротворцев даже при отсутствии соглашения с РФ, отмечает агентство Рейтер, которому дал интервью Котин. В конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжаются. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указывали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
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"Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень", - приводит агентство слова Котина.
Согласно словам главы "Энергоатома", украинские чиновники в среду обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.