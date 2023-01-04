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Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России - РИА Новости, 04.01.2023
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Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России
Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России
Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" и последующие за ним корабли с аналогичными ракетами станут основой боевой мощи России, заявил... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:28
2023-01-04T19:28
владимир валуев (адмирал)
сергей шойгу
владимир путин
россия
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" и последующие за ним корабли с аналогичными ракетами станут основой боевой мощи России, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев. Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Не только "Адмирал Горшков", но и остальные корабли, вооружение подводных лодок, будут залогом боевой мощи российского флота и самой России", - сказал Валуев. Он подчеркнул, что головной фрегат проекта 22350 назван именем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР Сергея Георгиевича Горшкова, занимавшего этот пост почти 30 лет. "Циркон" Валуев назвал "прекрасным вооружением", с которым корабль готов выполнить любую поставленную задачу в пределах досягаемости. "Ракетное оружие предназначено для применения на большую дальность, имеет огромную скорость, оно не сбивается средствами противовоздушной обороны", - добавил адмирал. По его словам, выход на боевую службу такого корабля показывает, какую важную роль отводят Военно-морскому флоту правительство и верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин лично. В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
https://ria.ru/20220728/flot-1805505678.html
https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html
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владимир валуев (адмирал), сергей шойгу, владимир путин, россия, адмирал горшков (фрегат)
Владимир Валуев (адмирал), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Адмирал Горшков (фрегат)
19:28 04.01.2023
 
Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России

Экс-командующий Балтийским флотом Валуев: "Адмирал Горшков" станет основой боевой мощи

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" и последующие за ним корабли с аналогичными ракетами станут основой боевой мощи России, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев.
Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу.
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"Не только "Адмирал Горшков", но и остальные корабли, вооружение подводных лодок, будут залогом боевой мощи российского флота и самой России", - сказал Валуев.
Он подчеркнул, что головной фрегат проекта 22350 назван именем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР Сергея Георгиевича Горшкова, занимавшего этот пост почти 30 лет. "Циркон" Валуев назвал "прекрасным вооружением", с которым корабль готов выполнить любую поставленную задачу в пределах досягаемости.
"Ракетное оружие предназначено для применения на большую дальность, имеет огромную скорость, оно не сбивается средствами противовоздушной обороны", - добавил адмирал.
По его словам, выход на боевую службу такого корабля показывает, какую важную роль отводят Военно-морскому флоту правительство и верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин лично.
В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
Выход фрегата Адмирал Горшков из базы
Вчера, 17:38
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
 
Владимир Валуев (адмирал)Сергей ШойгуВладимир ПутинРоссияАдмирал Горшков (фрегат)
 
 
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