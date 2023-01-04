https://ria.ru/20230104/fregat-1843079104.html

Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России

Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России - РИА Новости, 04.01.2023

Эксперт назвал фрегат "Адмирал Горшков" основой боевой мощи России

Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" и последующие за ним корабли с аналогичными ракетами станут основой боевой мощи России, заявил... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:28

2023-01-04T19:28

2023-01-04T19:28

владимир валуев (адмирал)

сергей шойгу

владимир путин

россия

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оснащенный гиперзвуковыми "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков" и последующие за ним корабли с аналогичными ракетами станут основой боевой мощи России, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев. Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Не только "Адмирал Горшков", но и остальные корабли, вооружение подводных лодок, будут залогом боевой мощи российского флота и самой России", - сказал Валуев. Он подчеркнул, что головной фрегат проекта 22350 назван именем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР Сергея Георгиевича Горшкова, занимавшего этот пост почти 30 лет. "Циркон" Валуев назвал "прекрасным вооружением", с которым корабль готов выполнить любую поставленную задачу в пределах досягаемости. "Ракетное оружие предназначено для применения на большую дальность, имеет огромную скорость, оно не сбивается средствами противовоздушной обороны", - добавил адмирал. По его словам, выход на боевую службу такого корабля показывает, какую важную роль отводят Военно-морскому флоту правительство и верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин лично. В церемонии в среду приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.

https://ria.ru/20220728/flot-1805505678.html

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

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владимир валуев (адмирал), сергей шойгу, владимир путин, россия, адмирал горшков (фрегат)