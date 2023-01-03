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СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США - РИА Новости, 03.01.2023
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СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США
СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США - РИА Новости, 03.01.2023
СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США
Офис президента Южной Кореи дополнительно пояснил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном об обмене информацией, совместном планировании и реализации планов в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T07:32
2023-01-03T15:42
в мире
джо байден
юн сок ель
южная корея
сша
сеул
ким чен ын
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Офис президента Южной Кореи дополнительно пояснил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном об обмене информацией, совместном планировании и реализации планов в вопросах эксплуатации ядерных активов США после того, как президент США Джо Байден опроверг факт наличия обсуждения совместных ядерных учений с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" сообщил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о "совместном планировании и совместных учениях в отношении американских ядерных сил" для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. В то же время Юн Сок Ёль отметил, что речь не идет о "совместном использовании ядерного оружия", так как эта формулировка "обременительна" для США. Поэтому Южная Корея и США должны прийти к тому, чтобы осуществлять обмен информацией, вместе планировать функционирование ядерных сил и проводить учения. Президент США Джо Байден позже ответил "нет" на вопрос журналиста, ведутся ли переговоры о совместных ядерных учениях с Южной Кореей. В Белом доме пояснили, что такие переговоры не ведутся, так как Южная Корея не обладает ядерным оружием."Когда репортер &lt;…&gt; прямо спросил президента Байдена, обсуждаются ли совместные ядерные учения, он, очевидно, вынужден был сказать "нет". Термин "совместные ядерные учения" используется (для учений. — Прим. ред.) между ядерными державами", — пояснила Ким Ын Хе.Сообщается, что высокопоставленный источник в Белом доме позже подтвердил, что Вашингтон ведет с Сеулом переговоры об "учениях в виде симуляции, предусматривающих широкий ряд сценариев, включая использование ядерного оружия", и добавил, что целью является скорейшее проведение таких учений.Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
https://ria.ru/20230103/bayden-1842888346.html
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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша, сеул, ким чен ын
В мире, Джо Байден, Юн Сок Ель, Южная Корея, США, Сеул, Ким Чен Ын
07:32 03.01.2023 (обновлено: 15:42 03.01.2023)
 
СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США

Рёнхап: офис президента Южной Кореи пояснил заявление о совместных ядерных учениях с США

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Офис президента Южной Кореи дополнительно пояснил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном об обмене информацией, совместном планировании и реализации планов в вопросах эксплуатации ядерных активов США после того, как президент США Джо Байден опроверг факт наличия обсуждения совместных ядерных учений с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.

"Южная Корея и США в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи ведут обсуждения об обмене информацией, совместном планировании и последующей совместной реализации (этих планов. — Прим. ред.) в отношении эксплуатации ядерных активов США", — заявила представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ын Хе.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" сообщил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о "совместном планировании и совместных учениях в отношении американских ядерных сил" для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. В то же время Юн Сок Ёль отметил, что речь не идет о "совместном использовании ядерного оружия", так как эта формулировка "обременительна" для США. Поэтому Южная Корея и США должны прийти к тому, чтобы осуществлять обмен информацией, вместе планировать функционирование ядерных сил и проводить учения.
Президент США Джо Байден позже ответил "нет" на вопрос журналиста, ведутся ли переговоры о совместных ядерных учениях с Южной Кореей. В Белом доме пояснили, что такие переговоры не ведутся, так как Южная Корея не обладает ядерным оружием.
"Когда репортер <…> прямо спросил президента Байдена, обсуждаются ли совместные ядерные учения, он, очевидно, вынужден был сказать "нет". Термин "совместные ядерные учения" используется (для учений. — Прим. ред.) между ядерными державами", — пояснила Ким Ын Хе.
Сообщается, что высокопоставленный источник в Белом доме позже подтвердил, что Вашингтон ведет с Сеулом переговоры об "учениях в виде симуляции, предусматривающих широкий ряд сценариев, включая использование ядерного оружия", и добавил, что целью является скорейшее проведение таких учений.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 01:27
Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях
 
В миреДжо БайденЮн Сок ЕльЮжная КореяСШАСеулКим Чен Ын
 
 
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