https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962905.html

Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО

Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:32

2023-01-03T17:32

2023-01-03T17:52

общество

общероссийский народный фронт

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей кириенко

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ совместно с Минобороны России, Минтрудом России, Минздравом России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и оказывать им содействие в реализации деятельности, направленной на поддержку членов семей лиц, участвующих в специальной военной операции, а также на поддержку лиц, участвовавших в специальной военной операции, членов семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен представляться ежеквартально с 10 января 2023 года. Ответственные за исполнение - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и региональные власти.

https://ria.ru/20230103/pomosch-1842964008.html

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Дарья Буймова

общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, сергей кириенко, сергей шойгу, россия