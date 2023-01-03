17:32 03.01.2023 (обновлено: 17:52 03.01.2023)
Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО
Президент Путин поручил администрации и ведомствам поддержать семьи участников СВО
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента РФ совместно с Минобороны России, Минтрудом России, Минздравом России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и оказывать им содействие в реализации деятельности, направленной на поддержку членов семей лиц, участвующих в специальной военной операции, а также на поддержку лиц, участвовавших в специальной военной операции, членов семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен представляться ежеквартально с 10 января 2023 года. Ответственные за исполнение - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и региональные власти.