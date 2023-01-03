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Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962905.html
Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО
Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:32
2023-01-03T17:52
общество
общероссийский народный фронт
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей кириенко
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ совместно с Минобороны России, Минтрудом России, Минздравом России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и оказывать им содействие в реализации деятельности, направленной на поддержку членов семей лиц, участвующих в специальной военной операции, а также на поддержку лиц, участвовавших в специальной военной операции, членов семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен представляться ежеквартально с 10 января 2023 года. Ответственные за исполнение - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и региональные власти.
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общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, сергей кириенко, сергей шойгу, россия
Общество, Общероссийский народный фронт, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Сергей Шойгу, Россия
17:32 03.01.2023 (обновлено: 17:52 03.01.2023)
 
Путин поручил администрации поддержать семьи участников СВО

Президент Путин поручил администрации и ведомствам поддержать семьи участников СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента РФ совместно с Минобороны России, Минтрудом России, Минздравом России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и оказывать им содействие в реализации деятельности, направленной на поддержку членов семей лиц, участвующих в специальной военной операции, а также на поддержку лиц, участвовавших в специальной военной операции, членов семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен представляться ежеквартально с 10 января 2023 года. Ответственные за исполнение - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и региональные власти.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 17:42
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинСергей КириенкоСергей ШойгуРоссия
 
 
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