08:00 03.01.2023 (обновлено: 08:13 03.01.2023)
Ватрушки, чизкейк, пахлава и кантуччи. Простые рецепты новогодних десертов
© Depositphotos.com / photo_stellaГреческое рождественское печенье "Меломакарона" и "Курабьедес"
© Depositphotos.com / photo_stella
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Новогодние каникулы — время семейного отдыха. И приготовить что-то вместе с близкими — всегда хорошая идея. Несложные рецепты вкуснейших десертов от шеф-поваров известных ресторанов — в материале РИА Новости.
Трилече от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио Феррейра
© Фото предоставлено рестораном Sangre FrescaТрилече
© Фото предоставлено рестораном Sangre Fresca
Трилече
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 218 г
Разрыхлитель теста — 8 г
Корица молотая — 1 г
Яйцо куриное — 10 штук
Сахар — 300 г
Молоко жирностью 3,2 процента — 980 мл
Сливки жирностью 33 процента — 780 мл
Сгущенное молоко — 350 мл
Способ приготовления
Отделите белки от желтков и взбейте с сахаром до воздушной массы. Добавьте муку, разрыхлитель теста, желтки, молоко, снова взбейте — и в духовку на 27 минут при температуре 175 градусов. Затем убавьте до 165 градусов и выпекайте еще 25 минут. Остудив, нарежьте крупными кубиками.
Для пропитки размешайте венчиком сливки, молоко, сгущенку. Полейте этим бисквит. Оставьте на три-четыре часа, временами переворачивайте.
Выложите десерт на тарелку, покройте взбитыми сливками, посыпьте корицей и украсьте свежей клубникой.
Пирожное "Картошка" с муссом из темного пива, нутеллой и орехами от шеф-повара ресторана Red Wall (Нижний Новгород) Игоря Шиянова
© Фото предоставлено рестораном Red Wall (Нижний Новгород)Пирожное "Картошка"
© Фото предоставлено рестораном Red Wall (Нижний Новгород)
Пирожное "Картошка"
Ингредиенты:
Для бисквита:
Яйцо куриное — 10 штук
Сахар — 200 г
Вода — 160 мл
Мука — 220 г
Какао — 120 г
Для крема:
Масло сливочное — 128 г
Сахарная пудра — 280 г
Сыр Cremette — 500 г
Арахис по вкусу
Для мусса:
Пиво темное — 164 мл
Сахар тростниковый — 76 г
Желток — 4 шт.
Сливки жирностью 33 процента — 280 мл
Желатин листовой — 10 г
Лист эстрагона и жареные кедровые орехи для украшения
Способ приготовления
Для шоколадного мусса взбейте яйцо с сахаром до пышной массы, добавьте воду и муку, смешанную с какао. Тесто выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке 35 минут.
Для крема смешайте сливочное масло с сахарной пудрой и сыром Cremette.
Остывший бисквит взбейте в миксере до крошки, добавьте крем, потом жареный дробленый арахис и слепите "картошки" весом по 60 граммов.
В сотейнике две минуты кипятите пиво с тростниковым сахаром, остудите, добавьте ранее замоченный в холодной воде желатин, влейте желток, взбитые до средних пиков сливки и перемешайте мусс до однородности.
На тарелку выложите "картошку". Сверху — мусс, украсьте десерт листьями эстрагона и жареными кедровыми орехами.
Кантуччи с начинкой из сушеной клюквы, фисташек и миндаля от шеф-кондитера ресторана D.O.M. (Сочи) Назгуль Абиковой
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. (Сочи)Кантуччи
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. (Сочи)
Кантуччи
Ингредиенты:
Мука — 300 г
Разрыхлитель — 3 г
Корица — 2 г
Фисташки — 50 г
Миндаль — 50 г
Сушеная вишня — 50 г
Яйцо — 3 штуки
Сахар — 200 г
Масло сливочное — 100 г
Способ приготовления:
Для начала надо подсушить в духовке орехи.
Взбить яйцо с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, муку с разрыхлителем, орехи с сушеной вишней и все это перемешать.
Тесто выложить на пленку, скатать в брусок, выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 20 минут. Затем охладить. Нарезать по диагонали и допечь сформированные кантуччи при 150 градусах до готовности.
Фисташковый рулет с вишней от шеф-повара ресторана Rocky2 Алексея Волкова
© Фото предоставлено рестораном Rocky2Фисташковый рулет с вишней
© Фото предоставлено рестораном Rocky2
Фисташковый рулет с вишней
Ингредиенты:
Для меренги:
белок — 130 г
сахарная пудра — 200 г
крахмал кукурузный — 3 г
лимонный фреш — 2 г
фисташки — 50 г
Для крема:
сливочный сыр — 200 г
сливки жирностью 35 процентов — 180 г
сахарная пудра — 30 г
фисташковая паста — 15 г
вишня — 150 г
Способ приготовления:
Взбить белок с сахарной пудрой и лимонным фрешем, добавить кукурузный крахмал и перемешать. Распределить смесь по всей площади силиконового коврика, посыпать рублеными фисташками и выпекать меренгу при температуре 140 градусов 25 минут.
Все ингредиенты для крема взбить миксером до пышной массы. Выложить на готовую меренгу. Распределить по поверхности вишню. Завернуть меренгу в рулет.
Пахлава от шеф-повара ресторана "Ткемали" Романа Зайнитдинова
© Фото предоставлено рестораном "Ткемали"Пахлава
© Фото предоставлено рестораном "Ткемали"
Пахлава
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 500 г
Яйцо — 2 штуки
Молоко жирностью 3,2 процента — 150 мл
Сметана жирностью 20 процентов — 150 г
Масло сливочное — 50 г
Дрожжи сухие — 6 г
Соль —2 г
Сахар — 10 г
Для начинки:
Грецкий орех — 100 г
Сахар — 500 г
Сахарный сироп:
Вода — 800 мл
Сахар — 400 г
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты для теста в миксере. Готовую массу поделить на девять отрезков, каждый весом 100 граммов — это слой пахлавы. Раскатываем тесто по форме противня.
Молотый грецкий орех смешиваем с сахаром и каждый слой теста смазываем начинкой, верхний — яйцом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут до золотистой корочки.
Для сиропа растворяем сахар в воде и кипятим пять минут на слабом огне, обильно поливаем смесью пахлаву и возвращаем в духовку еще на пять минут. Готово!
Баскский кеточизкейк от шеф-кондитера ресторана GRACE Bistro Юлии Посаженниковой
© Фото предоставлено рестораном GRACE BistroБаскский кеточизкейк
© Фото предоставлено рестораном GRACE Bistro
Баскский кеточизкейк
Ингредиенты:
Сыр Cremette — 430 г
Натуральный подсластитель эритрит — 25 г
Яйцо — 3 штуки
Сливки жирностью 33 процента — 270 мл
Мука миндальная — 20 г
Лимон цедра — 10 г
Ванильная паста —15 г
Малина — 30 г
Способ приготовления:
Все ингредиенты, кроме малины, смешать и пробить погружным блендером.
Форму для выпекания застелить пергаментом, залить массу чизкейка и выпекать 22 минуты при температуре 240 градусов в духовке с конвекцией.
Дать остыть, переместить в холодильник на шесть часов. Перед подачей оставить на час при комнатной температуре, украсить ягодами малины.
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