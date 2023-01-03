Рейтинг@Mail.ru
Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/morozy-1842917881.html
Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству
Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству - РИА Новости, 03.01.2023
Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству
Морозы до 15-20 градусов ожидаются в Петербурге к Рождеству, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:40
2023-01-03T11:40
погода
александр колесов
санкт-петербург
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304974_0:40:3039:1749_1920x0_80_0_0_0069d4a4aa992b0728cd2e921f210dcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Морозы до 15-20 градусов ожидаются в Петербурге к Рождеству, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что во вторник циклон Magdalene принес в Петербург снег, однако через пару дней ожидается похолодание. "Как уже бывало не раз в последние годы, снег выпадает в Санкт-Петербурге третьего числа, прямо после Нового года. На этот раз циклон Magdalene принес нам эту красоту снова, когда ее так не хватало. Уже по всему югу Ленинградской области прошел хороший снег, на юго-западе даже сильный. А к вечеру и в Санкт-Петербурге будет по-новогоднему красиво", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, к Рождеству в Северную столицу придут сильные морозы. "Ну а что же дальше, зима набирает силу, температура воздуха постепенно понижается и к Рождеству даже в Санкт-Петербурге будет очень холодно. Снег еще пару дней будет идти. Потом сильные морозы придут на всю территорию Ленинградской области, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, на западе области немного теплее. Но даже в Санкт-Петербурге вероятно понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов", - отметил Колесов.
https://ria.ru/20221228/yanvar-1841887315.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304974_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_226ddf28ddf677aad940bec75a6e0f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, александр колесов, санкт-петербург, ленинградская область
Погода, Александр Колесов, Санкт-Петербург, Ленинградская область
11:40 03.01.2023
 
Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству

Синоптик Колесов: в Петербурге к Рождеству ожидаются морозы до 15-20 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовогодняя подсветка моста Ломоносова на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Новогодняя подсветка моста Ломоносова на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Новогодняя подсветка моста Ломоносова на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Морозы до 15-20 градусов ожидаются в Петербурге к Рождеству, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Он отметил, что во вторник циклон Magdalene принес в Петербург снег, однако через пару дней ожидается похолодание.
"Как уже бывало не раз в последние годы, снег выпадает в Санкт-Петербурге третьего числа, прямо после Нового года. На этот раз циклон Magdalene принес нам эту красоту снова, когда ее так не хватало. Уже по всему югу Ленинградской области прошел хороший снег, на юго-западе даже сильный. А к вечеру и в Санкт-Петербурге будет по-новогоднему красиво", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
По его словам, к Рождеству в Северную столицу придут сильные морозы.
"Ну а что же дальше, зима набирает силу, температура воздуха постепенно понижается и к Рождеству даже в Санкт-Петербурге будет очень холодно. Снег еще пару дней будет идти. Потом сильные морозы придут на всю территорию Ленинградской области, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, на западе области немного теплее. Но даже в Санкт-Петербурге вероятно понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов", - отметил Колесов.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 13:24
Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны
 
ПогодаАлександр КолесовСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала