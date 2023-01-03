https://ria.ru/20230103/morozy-1842917881.html

Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству

Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству - РИА Новости, 03.01.2023

Жителям Петербурга пообещали морозы до 20 градусов к Рождеству

Морозы до 15-20 градусов ожидаются в Петербурге к Рождеству, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:40

2023-01-03T11:40

2023-01-03T11:40

погода

александр колесов

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Морозы до 15-20 градусов ожидаются в Петербурге к Рождеству, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что во вторник циклон Magdalene принес в Петербург снег, однако через пару дней ожидается похолодание. "Как уже бывало не раз в последние годы, снег выпадает в Санкт-Петербурге третьего числа, прямо после Нового года. На этот раз циклон Magdalene принес нам эту красоту снова, когда ее так не хватало. Уже по всему югу Ленинградской области прошел хороший снег, на юго-западе даже сильный. А к вечеру и в Санкт-Петербурге будет по-новогоднему красиво", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, к Рождеству в Северную столицу придут сильные морозы. "Ну а что же дальше, зима набирает силу, температура воздуха постепенно понижается и к Рождеству даже в Санкт-Петербурге будет очень холодно. Снег еще пару дней будет идти. Потом сильные морозы придут на всю территорию Ленинградской области, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, на западе области немного теплее. Но даже в Санкт-Петербурге вероятно понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов", - отметил Колесов.

https://ria.ru/20221228/yanvar-1841887315.html

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Влада Копылова

погода, александр колесов, санкт-петербург, ленинградская область