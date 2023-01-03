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Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 03.01.2023
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Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"
Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 03.01.2023
Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выполнил детские мечты с "Ёлка желаний", передав Никите Ярмоленко из Мариуполя трюковой... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:09
2023-01-03T10:09
новый год — 2023
елка желаний
юрий трутнев
общество
мариуполь
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выполнил детские мечты с "Ёлка желаний", передав Никите Ярмоленко из Мариуполя трюковой самокат, а Еве Буркат из Санкт-Петербурга – сертификат на поездку в Камчатский край и катание на собачьей упряжке. В декабре Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв сразу две открытки с описаниями новогодних пожеланий ребят. Ему попались открытки семилетнего Никиты Ярмоленко из Мариуполя, мечтавшего о трюковом самокате, и пятилетней Евы Буркат из Санкт-Петербурга, которая очень хотела покататься на собачьей упряжке. Тогда он пообещал выполнить мечты детей. Трутнев провел в онлайн-формате встречу с Никитой и его мамой и обсудил с ними восстановление Мариуполя, рассказал, что побывал в этом городе около двух месяцев назад. Потом вице-премьер попросил одного из своих сотрудников, присутствовавших на месте, вручить мальчику подарок. Когда Никита увидел коробку с самокатом, от неожиданности и изумления открыл рот. "Желаю тебе, чтобы и дальше все желания исполнялись, хорошего нового года и всего самого доброго тебе и твоей семье", - сказал Трутнев. Также полпред президента РФ в ДФО пообщался по видеосвязи с Евой и её мамой. "Это очень интересно – и Камчатка, и собачья упряжка. Мы такой подарок вам подготовили. Время вы выберете сами, но мне уже сказали, что вы хотите попасть в период прохождения "Берингии" (зимнего фестиваля на Камчатке - ред.) Это тоже замечательно, потому что это красивая большая гонка… Все это увидите и прокатитесь обязательно", - сказал он и после этого Еве вручили сладкий подарок, куклу и сертификат на путешествие в Камчатский край, а ее маме – букет цветов.
https://ria.ru/20230102/lavrov-1842809002.html
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елка желаний, юрий трутнев, общество, мариуполь, санкт-петербург
Новый год — 2023, Елка желаний, Юрий Трутнев, Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург
10:09 03.01.2023
 
Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"

Трутнев осуществил мечты мальчика из Мариуполя и девочки из Петербурга на "Елке желаний"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выполнил детские мечты с "Ёлка желаний", передав Никите Ярмоленко из Мариуполя трюковой самокат, а Еве Буркат из Санкт-Петербурга – сертификат на поездку в Камчатский край и катание на собачьей упряжке.
В декабре Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв сразу две открытки с описаниями новогодних пожеланий ребят. Ему попались открытки семилетнего Никиты Ярмоленко из Мариуполя, мечтавшего о трюковом самокате, и пятилетней Евы Буркат из Санкт-Петербурга, которая очень хотела покататься на собачьей упряжке. Тогда он пообещал выполнить мечты детей.
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Трутнев провел в онлайн-формате встречу с Никитой и его мамой и обсудил с ними восстановление Мариуполя, рассказал, что побывал в этом городе около двух месяцев назад. Потом вице-премьер попросил одного из своих сотрудников, присутствовавших на месте, вручить мальчику подарок. Когда Никита увидел коробку с самокатом, от неожиданности и изумления открыл рот.
"Желаю тебе, чтобы и дальше все желания исполнялись, хорошего нового года и всего самого доброго тебе и твоей семье", - сказал Трутнев.
Также полпред президента РФ в ДФО пообщался по видеосвязи с Евой и её мамой. "Это очень интересно – и Камчатка, и собачья упряжка. Мы такой подарок вам подготовили. Время вы выберете сами, но мне уже сказали, что вы хотите попасть в период прохождения "Берингии" (зимнего фестиваля на Камчатке - ред.) Это тоже замечательно, потому что это красивая большая гонка… Все это увидите и прокатитесь обязательно", - сказал он и после этого Еве вручили сладкий подарок, куклу и сертификат на путешествие в Камчатский край, а ее маме – букет цветов.
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