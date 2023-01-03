https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html

Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"

Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 03.01.2023

Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выполнил детские мечты с "Ёлка желаний", передав Никите Ярмоленко из Мариуполя трюковой... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:09

2023-01-03T10:09

2023-01-03T10:09

новый год — 2023

елка желаний

юрий трутнев

общество

мариуполь

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выполнил детские мечты с "Ёлка желаний", передав Никите Ярмоленко из Мариуполя трюковой самокат, а Еве Буркат из Санкт-Петербурга – сертификат на поездку в Камчатский край и катание на собачьей упряжке. В декабре Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв сразу две открытки с описаниями новогодних пожеланий ребят. Ему попались открытки семилетнего Никиты Ярмоленко из Мариуполя, мечтавшего о трюковом самокате, и пятилетней Евы Буркат из Санкт-Петербурга, которая очень хотела покататься на собачьей упряжке. Тогда он пообещал выполнить мечты детей. Трутнев провел в онлайн-формате встречу с Никитой и его мамой и обсудил с ними восстановление Мариуполя, рассказал, что побывал в этом городе около двух месяцев назад. Потом вице-премьер попросил одного из своих сотрудников, присутствовавших на месте, вручить мальчику подарок. Когда Никита увидел коробку с самокатом, от неожиданности и изумления открыл рот. "Желаю тебе, чтобы и дальше все желания исполнялись, хорошего нового года и всего самого доброго тебе и твоей семье", - сказал Трутнев. Также полпред президента РФ в ДФО пообщался по видеосвязи с Евой и её мамой. "Это очень интересно – и Камчатка, и собачья упряжка. Мы такой подарок вам подготовили. Время вы выберете сами, но мне уже сказали, что вы хотите попасть в период прохождения "Берингии" (зимнего фестиваля на Камчатке - ред.) Это тоже замечательно, потому что это красивая большая гонка… Все это увидите и прокатитесь обязательно", - сказал он и после этого Еве вручили сладкий подарок, куклу и сертификат на путешествие в Камчатский край, а ее маме – букет цветов.

https://ria.ru/20230102/lavrov-1842809002.html

https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елка желаний, юрий трутнев, общество, мариуполь, санкт-петербург