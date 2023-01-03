https://ria.ru/20230103/loshadi-1842983454.html

В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми

В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми - РИА Новости, 03.01.2023

В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми

Уголовное дело возбудили после инцидента с лошадьми, запряженными в карету, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:12

2023-01-03T21:12

2023-01-03T21:12

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после инцидента с лошадьми, запряженными в карету, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В понедельник испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их пытался оседлать неизвестный. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в ходе разбирательства было установлено, проходивший мимо кареты мужчина спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов. В результате инцидента пострадали три человека: 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы. "По факту действий неизвестного мужчины, которые спровоцировали инцидент, полиция Центрального района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Приняты меры к розыску подозреваемого", - говорится в сообщении. Отмечается, что возница кареты, 38-летняя женщина, с места происшествия скрылась. В результате розыскных мероприятий она была задержана. У женщины были выявлены признаки алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842736251.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия