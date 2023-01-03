https://ria.ru/20230103/loshadi-1842983454.html
В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми
В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми - РИА Новости, 03.01.2023
В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми
Уголовное дело возбудили после инцидента с лошадьми, запряженными в карету, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:12
2023-01-03T21:12
2023-01-03T21:12
происшествия
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ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после инцидента с лошадьми, запряженными в карету, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В понедельник испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их пытался оседлать неизвестный. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в ходе разбирательства было установлено, проходивший мимо кареты мужчина спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов. В результате инцидента пострадали три человека: 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы. "По факту действий неизвестного мужчины, которые спровоцировали инцидент, полиция Центрального района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Приняты меры к розыску подозреваемого", - говорится в сообщении. Отмечается, что возница кареты, 38-летняя женщина, с места происшествия скрылась. В результате розыскных мероприятий она была задержана. У женщины были выявлены признаки алкогольного опьянения.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
В Петербурге завели дело после инцидента с побежавшими в толпу лошадьми
После инцидента с побежавшими в толпу лошадьми в центре Петербурга завели дело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после инцидента с лошадьми, запряженными в карету, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В понедельник испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их пытался оседлать неизвестный. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в ходе разбирательства было установлено, проходивший мимо кареты мужчина спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов. В результате инцидента пострадали три человека: 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы.
"По факту действий неизвестного мужчины, которые спровоцировали инцидент, полиция Центрального района Санкт-Петербурга
возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК РФ
(действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Приняты меры к розыску подозреваемого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возница кареты, 38-летняя женщина, с места происшествия скрылась. В результате розыскных мероприятий она была задержана. У женщины были выявлены признаки алкогольного опьянения.