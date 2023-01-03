https://ria.ru/20230103/bayden-1842888346.html

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях - РИА Новости, 03.01.2023

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях

Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о переговорах с США по совместным ядерным учениям, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T01:27

2023-01-03T01:27

2023-01-03T01:35

в мире

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юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о переговорах с США по совместным ядерным учениям, сообщила пресс-служба Белого дома.Ранее Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" заявил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе, якобы исходящей от Северной Кореи. При этом он заверил, что речь о получении Южной Кореей ядерного оружия не идет.Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. По словам Ким Чен Ына, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230102/ssha-1842790483.html

южная корея

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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша, сеул