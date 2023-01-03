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Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях - РИА Новости, 03.01.2023
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Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях
Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях - РИА Новости, 03.01.2023
Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях
Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о переговорах с США по совместным ядерным учениям, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T01:27
2023-01-03T01:35
в мире
джо байден
юн сок ель
южная корея
сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о переговорах с США по совместным ядерным учениям, сообщила пресс-служба Белого дома.Ранее Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" заявил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе, якобы исходящей от Северной Кореи. При этом он заверил, что речь о получении Южной Кореей ядерного оружия не идет.Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. По словам Ким Чен Ына, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
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южная корея
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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша, сеул
В мире, Джо Байден, Юн Сок Ель, Южная Корея, США, Сеул
01:27 03.01.2023 (обновлено: 01:35 03.01.2023)
 
Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о совместных с США ядерных учениях

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о переговорах с США по совместным ядерным учениям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о переговорах с США по совместным ядерным учениям, сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" заявил, что Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе, якобы исходящей от Северной Кореи. При этом он заверил, что речь о получении Южной Кореей ядерного оружия не идет.
"Нет", - ответил Байден на вопрос журналиста, обсуждает ли он совместные ядерные учения с Южной Кореей.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.
По словам Ким Чен Ына, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 07:19
Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США
 
В миреДжо БайденЮн Сок ЕльЮжная КореяСШАСеул
 
 
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