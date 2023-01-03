https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

Кому полезен алкоголь: что ученые узнали о спиртном в 2022-м

Кому полезен алкоголь: что ученые узнали о спиртном в 2022-м - РИА Новости, 03.01.2023

Кому полезен алкоголь: что ученые узнали о спиртном в 2022-м

В минувшем году специалисты ответили на главные вопросы об алкоголе. Правда ли, что спиртные напитки иногда полезны для здоровья, почему человека тянет выпить и РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:12

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. В минувшем году специалисты ответили на главные вопросы об алкоголе. Правда ли, что спиртные напитки иногда полезны для здоровья, почему человека тянет выпить и как бороться с зависимостью — в материале РИА Новости.Каждый день после сорокаВ ушедшем году ученые наконец дали ответ на вопрос, может ли алкоголь приносить пользу. Оказалось, да — но далеко не всем и в очень небольших количествах.В журнале Lancet опубликован метаанализ данных о влиянии алкоголя на здоровье мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет из 204 стран.Как выяснилось, людям старше 40 без тяжелых хронических заболеваний не повредит ежедневная доза спиртного, эквивалентная одному-двум бокалам красного вина. По данным исследования, это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.Впрочем, медики призывают относиться к этой информации осторожно.Каждая пятая смерть — из-за выпивкиДля абсолютного большинства людей алкоголь однозначно вреден. Другие недавние исследования показывают, что любая доза спиртного связана с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже сокращением объема головного мозга.По данным ВОЗ, опубликованным в мае 2022-го, ежегодно от последствий употребления горячительных напитков умирают три миллиона человек — это 5,3% всех смертей. Та же причина лежит в основе 5,1 процента глобального бремени болезней и травм.Особенно сильный ущерб выпивка наносит молодым — 13,5 процента всех смертей в этой страте согласно Всемирной организации здравоохранения.Недавнее исследование по США дает более высокие цифры: алкоголь — причина каждой пятой смерти среди людей в возрасте от 20 до 49 лет. Статистика учитывала болезни сердца, печени, рак и непреднамеренные травмы.Островковая доля просит налитьПо данным ученых, человека к алкоголизму в равной степени подталкивают генетика и окружение. В 2022-м исследователи из Университета Амстердама выяснили, какие механизмы запускаются в мозге, когда мы решаем выпить под воздействием социальных факторов.Участникам эксперимента, подключенным к системам функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), включали аудиозаписи, погружающие в различный контекст. Например, звуки вечеринки по случаю дня рождения. И при этом демонстрировали изображения, предлагающие воду или спиртное.Затем с помощью специальных тестов ученые выясняли, насколько испытуемым хочется выпить. И наконец, проверяли при участии подсадной утки — после эксперимента просили подождать результатов в соседней комнате, где уже находился якобы другой "подопытный" (на самом деле — сотрудник университета). Там же на столе стояли закуски и пиво. Научный работник под прикрытием иногда выпивал и предлагал испытуемому присоединиться.Результаты исследования показали: под действием звуков вечеринки у людей активировалась островковая доля головного мозга, ответственная, помимо прочего, за социальные эмоции. Одновременно возникала повышенная тяга к алкоголю, особенно сильно проявленная в "комнате ожидания". Причем механизм запускался независимо от того, какие картинки показывали участнику эксперимента и как себя вел подставной подопытный.Наркотики — плохая альтернативаРазные страны по-своему пытаются решить проблему пьянства. Один из нетривиальных способов — заместить алкоголь марихуаной. Однако есть признаки, что это не самая лучшая идея.В США несколько лет назад легализовали употребление каннабиса. С тех пор, как показали недавние исследования, употребление легкого наркотика среди молодежи и детей выросло в несколько раз, тогда как спиртного — резко сократилось.Проблема в том, что воздействие марихуаны — в отличие от алкоголя — на организм плохо изучено. Но уже сейчас есть данные, что конопля вызывает зависимость, чреватую синдромом отмены. Это приводит к психозам и депрессии, что способно стать причиной самоубийства.Употребление беременными каннабиоидов может вызвать расстройства психики и социального поведения у их будущих детей. Наконец, регулярное курение травки, как и табака, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.А способность марихуаны облегчать боль исследователи поставили под сомнение — как выяснилось, ровно такого же эффекта достигали и с помощью плацебо.Как трезвела РоссияОдин из лучших мировых примеров борьбы с алкоголизмом в последние десятилетия продемонстрировала Россия — потребление алкоголя с 2008-го снизилось на 43 процента.Одной из главных причин ВОЗ называет эффективную национальную политику. В 2021 году медики Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев получили Государственную премию за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма."Снижению способствовали не только меры, предпринятые на государственном уровне — повышение стоимости алкогольной продукции, запрет рекламы спиртных напитков, внедрение системы учета ЕГАИС, — но и стремление самих людей к здоровому образу жизни, которые отказываются от вредных привычек в пользу спорта и правильного питания", — комментирует Мария Закатова, аналитик исследовательской компании NTech.Тем не менее в стране по-прежнему много пьют. В 2021-м показатель составил 9,1 литра на душу населения.Россияне переходят на джинНекоторые эксперты считают, что в последние три года употребление алкоголя в России вновь стало расти (впрочем, официальным данным это не соответствует). Причина, по мнению специалистов, — стресс. Все началось в первый год пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Это международная тенденция — например, в Британии тоже фиксируют рост тяги к спиртному.По данным потребительской панели Ntech, за первые семь месяцев 2022 года в семи крупнейших российских торговых сетях продажи алкоголя выросли на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Коньяка стали покупать больше на 7,8%, водки — на 8,1. Но максимальное увеличение продаж пришлось на джин — 55 процентов. Причина — снижение цены.По подсчетам Ассоциации производителей пива, потребление на душу населения в первом полугодии 2022-го снизилось на 1,6 процента и составило 36,8 процента в общей структуре алкогольных напитков. При этом на три процента выросла доля крепкого алкоголя — до 48,4."В условиях падения покупательской способности и роста цен население склонно переключаться на крепкий и суррогатный алкоголь", — говорит исполняющий обязанности президента компании — производителя пива AB InBev Efes Ораз Дурдыев.Негативная тенденция особенно заметна в сельской местности — там растет смертность из-за алкоголизма. За 2022-й в России на шесть процентов увеличилось количество психических расстройств и на семь — людей с синдромом зависимости от спиртного, сообщила в декабре директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко."Самое страшное — рост женского алкоголизма на селе на семь процентов", — отметила она. По словам чиновницы, треть детских смертей также произошла из-за пьянства родителей.По данным Закатовой, треть жителей России вообще не употребляет алкогольных напитков. Чаще всего выпивают люди в возрасте от 25 до 45 лет. При этом доля пьющих в возрасте до 25 лет снижается и сейчас составляет около 44 процентов. Таким образом, считает эксперт, молодые люди показывают, что "категорически не хотят быть похожими на взрослое поколение".

https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

https://ria.ru/20221124/fertilnost-1833762420.html

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сша, россия, воз, биология, алкоголь, здоровье, здравоохранение, медицина, пиво, вино, коньяк