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Исследование выявило пользу от алкоголя для некоторых людей - РИА Новости, 15.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220715/drink-1802514184.html
Исследование выявило пользу от алкоголя для некоторых людей
Исследование выявило пользу от алкоголя для некоторых людей - РИА Новости, 15.07.2022
Исследование выявило пользу от алкоголя для некоторых людей
Масштабный метаанализ данных выявил группы людей, наиболее уязвимых перед злоупотреблением алкоголя, а также тех, кому небольшие дозы спиртного могут быть... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T01:30
2022-07-15T01:30
наука
мелинда гейтс
вашингтон (штат)
нейробиология
медицина
алкоголь
здоровье
вино
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный метаанализ данных выявил группы людей, наиболее уязвимых перед злоупотреблением алкоголя, а также тех, кому небольшие дозы спиртного могут быть полезны. Статья опубликована в журнале The Lancet.Исследование проведено в рамках проекта "Глобальное бремя болезней", базирующегося в Вашингтоне и финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс.Авторы изучили риск употребления алкоголя для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Использовались данные по мужчинам и женщинам в возрасте 15–95 лет из 204 стран мира.Выяснилось, что всего в мире в 2020-м злоупотребляли алкоголем 1,34 миллиарда человек (1,03 миллиарда мужчин и 0,312 миллиарда женщин). Анализ показал, что для людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит только вред. При этом к данной категории относились 59,1% из всех, кто принимал дозу напитка, превышавшую безопасный уровень. 76,7% злоупотреблявших спиртным были мужчинами. На них приходится 60% травм, связанных с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства.В связи с этим ученые призывают пересмотреть рекомендации по потреблению алкоголя, заявляя о необходимости понизить допустимые дозы для людей в возрасте до 40 лет.В то же время выяснилось, что людям старше сорока, у которых нет сопутствующих заболеваний, потребление небольшого количества алкоголя (например, от одного до двух стаканов красного вина) может принести некоторую пользу. Например, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.Медики считают, что относится к информации о пользе алкоголя нужно с осторожностью. Нарколог, врач-психиатр Михаил Тетюшкин отмечает, что, хотя спиртное действительно более опасно для подростков, чья личность еще не сформировалась, оно в любом случае остается токсическим ядом."Существует масса факторов, которые влияют, насколько это опасно или безопасно для конкретного человека, — говорит он. — Даже если мы берем какую-то условно безвредную дозу алкоголя, она остается таковой ровно в том случае, если будет полностью нейтрализована организмом на уровне пищеварительного тракта. Если печень справляется, и алкоголь разрушает только ее, а печени у этого счастливого человека много, то тогда мы можем говорить о каких-то потенциально положительных моментах алкоголя. Например, красного вина: антиоксиданты, кардиопротективное действие (что весьма относительно в плане доказательности)".И тем не менее, отмечает врач, общий вред от алкоголя все равно перевешивает возможную пользу. По словам Тетюшкина, для научных исследований информация из новой статьи, может быть, и полезна, но в плане санитарного просвещения она наносит колоссальный ущерб."Наши доктора, особенно не имеющие представления о наркологии и психиатрии, любят говорить пациентам, что "выпить красного вина — хорошо для сердца", — поясняет эксперт. — Но пациенты часто напрочь игнорируют оговорку про один бокал. Сколько влезет — столько и полезно. А дальше и водочка тоже становится для чего-нибудь "полезна", и боярышник – он же вообще в аптеке продается. То есть человек, у которого есть хотя бы минимальные проблемы с алкоголем, не будет останавливаться на одном-двух бокалах. Он будет продолжать банкет уже с однозначно негативными последствиями".Сами авторы исследования тоже признают некоторые недостатки статьи. Например, в работе не изучались модели употребления алкоголя, поэтому не проведено различие между людьми, которые изредка употребляют алкоголь в больших количествах, и теми, кто пьет регулярно. Кроме того, объем выпитого сообщался самими респондентами, что могло привести к ошибке в расчетах.
https://ria.ru/20220530/zdorove-1791277565.html
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мелинда гейтс , вашингтон (штат), нейробиология, медицина, алкоголь, здоровье, вино, the lancet
01:30 15.07.2022
 

Исследование выявило пользу от алкоголя для некоторых людей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный метаанализ данных выявил группы людей, наиболее уязвимых перед злоупотреблением алкоголя, а также тех, кому небольшие дозы спиртного могут быть полезны. Статья опубликована в журнале The Lancet.
Исследование проведено в рамках проекта "Глобальное бремя болезней", базирующегося в Вашингтоне и финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
Авторы изучили риск употребления алкоголя для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Использовались данные по мужчинам и женщинам в возрасте 15–95 лет из 204 стран мира.
Выяснилось, что всего в мире в 2020-м злоупотребляли алкоголем 1,34 миллиарда человек (1,03 миллиарда мужчин и 0,312 миллиарда женщин). Анализ показал, что для людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит только вред. При этом к данной категории относились 59,1% из всех, кто принимал дозу напитка, превышавшую безопасный уровень. 76,7% злоупотреблявших спиртным были мужчинами. На них приходится 60% травм, связанных с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства.
В связи с этим ученые призывают пересмотреть рекомендации по потреблению алкоголя, заявляя о необходимости понизить допустимые дозы для людей в возрасте до 40 лет.
В то же время выяснилось, что людям старше сорока, у которых нет сопутствующих заболеваний, потребление небольшого количества алкоголя (например, от одного до двух стаканов красного вина) может принести некоторую пользу. Например, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.
Медики считают, что относится к информации о пользе алкоголя нужно с осторожностью. Нарколог, врач-психиатр Михаил Тетюшкин отмечает, что, хотя спиртное действительно более опасно для подростков, чья личность еще не сформировалась, оно в любом случае остается токсическим ядом.
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"Существует масса факторов, которые влияют, насколько это опасно или безопасно для конкретного человека, — говорит он. — Даже если мы берем какую-то условно безвредную дозу алкоголя, она остается таковой ровно в том случае, если будет полностью нейтрализована организмом на уровне пищеварительного тракта. Если печень справляется, и алкоголь разрушает только ее, а печени у этого счастливого человека много, то тогда мы можем говорить о каких-то потенциально положительных моментах алкоголя. Например, красного вина: антиоксиданты, кардиопротективное действие (что весьма относительно в плане доказательности)".
И тем не менее, отмечает врач, общий вред от алкоголя все равно перевешивает возможную пользу. По словам Тетюшкина, для научных исследований информация из новой статьи, может быть, и полезна, но в плане санитарного просвещения она наносит колоссальный ущерб.
"Наши доктора, особенно не имеющие представления о наркологии и психиатрии, любят говорить пациентам, что "выпить красного вина — хорошо для сердца", — поясняет эксперт. — Но пациенты часто напрочь игнорируют оговорку про один бокал. Сколько влезет — столько и полезно. А дальше и водочка тоже становится для чего-нибудь "полезна", и боярышник – он же вообще в аптеке продается. То есть человек, у которого есть хотя бы минимальные проблемы с алкоголем, не будет останавливаться на одном-двух бокалах. Он будет продолжать банкет уже с однозначно негативными последствиями".
Сами авторы исследования тоже признают некоторые недостатки статьи. Например, в работе не изучались модели употребления алкоголя, поэтому не проведено различие между людьми, которые изредка употребляют алкоголь в больших количествах, и теми, кто пьет регулярно. Кроме того, объем выпитого сообщался самими респондентами, что могло привести к ошибке в расчетах.
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НаукаМелинда ГейтсВашингтон (штат)НейробиологияМедицинаАлкогольЗдоровьеВиноThe Lancet
 
 
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