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Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 27.10.2022
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Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 27.10.2022
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:11
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россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний - потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья.Он уточнил, что также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.Кроме того, отмечается увеличение до 2,2 миллиона человек обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, подчеркнул министр."Вопросы сохранения общественного здоровья продолжают оставаться актуальными и требуют внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества",- пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20221021/alkogolizm-1825655457.html
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
10:11 27.10.2022 (обновлено: 10:12 27.10.2022)
 
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Мурашко: потребление алкоголя в России снижается, но остается на достаточно высоком уровне

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний - потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья.
Он уточнил, что также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.
Кроме того, отмечается увеличение до 2,2 миллиона человек обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, подчеркнул министр.
"Вопросы сохранения общественного здоровья продолжают оставаться актуальными и требуют внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества",- пояснил Мурашко.
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РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
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