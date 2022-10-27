https://ria.ru/20221027/alkogol-1827101260.html
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 27.10.2022
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:11
2022-10-27T10:11
2022-10-27T10:12
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний - потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья.Он уточнил, что также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.Кроме того, отмечается увеличение до 2,2 миллиона человек обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, подчеркнул министр."Вопросы сохранения общественного здоровья продолжают оставаться актуальными и требуют внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества",- пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20221021/alkogolizm-1825655457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
10:11 27.10.2022 (обновлено: 10:12 27.10.2022)
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко: потребление алкоголя в России снижается, но остается на достаточно высоком уровне
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний - потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья.
Он уточнил, что также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.
Кроме того, отмечается увеличение до 2,2 миллиона человек обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, подчеркнул министр.
"Вопросы сохранения общественного здоровья продолжают оставаться актуальными и требуют внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества",- пояснил Мурашко.