https://ria.ru/20221027/alkogol-1827101260.html

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 27.10.2022

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:11

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2022-10-27T10:12

россия

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снижается, но пока остается на достаточно высоком уровне, продолжается работа по борьбе с этим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний - потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме общественного здоровья.Он уточнил, что также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.Кроме того, отмечается увеличение до 2,2 миллиона человек обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, подчеркнул министр."Вопросы сохранения общественного здоровья продолжают оставаться актуальными и требуют внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества",- пояснил Мурашко.

https://ria.ru/20221021/alkogolizm-1825655457.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко