Рейтинг@Mail.ru
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/ruskhimalyans-1842866106.html
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки - РИА Новости, 02.01.2023
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки
Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:18
2023-01-02T19:20
россия
ленинградская область
санкт-петербург
linde
газпром
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро неотработанного аванса, около 25,8 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область). Как следует из опубликованного определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требование содержится в уведомлении о расторжении контракта от 7 июля 2021 года, которое "Русхимальянс" направил в адрес Linde в сентябре этого года. Предмет контракта - строительство газоперерабатывающего завода. Ранее, в мае и июне, Linde, взявшая на себя обязанности подрядчика, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения. "Русхимальянс" пытался убедить подрядчика, что санкции не распространяются на поставку оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода. А после того как Linde работы так и не возобновила, заказчик уведомил ее о расторжении контракта. Кроме того, "Русхимальянс" принял решение обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с исками о взыскании неотработанного аванса и убытков к немецкой Linde GmbH и ее поручителю – ирландской Linde PLC. В качестве предварительных обеспечительных мер по будущим искам российская компания попросила арбитражный суд в Петербурге арестовать имущество ответчиков, находящееся в России. Суд признал запрошенные меры разумными и обоснованными. Суд наложил арест на принадлежащие Linde GmbH и Linde PLC и подконтрольным им компаниям акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд отметил, что стоимость арестованного имущества составляет чуть более 35 миллиардов рублей. Суд также запретил 12 российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса. Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
https://ria.ru/20220321/linde-1779274810.html
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ленинградская область, санкт-петербург, linde, газпром, евросоюз
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Linde, Газпром, Евросоюз
19:18 02.01.2023 (обновлено: 19:20 02.01.2023)
 
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки

"Русхимальянс" потребовал от немецкой компании Linde вернуть аванс и возместить убытки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро неотработанного аванса, около 25,8 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область).
Как следует из опубликованного определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требование содержится в уведомлении о расторжении контракта от 7 июля 2021 года, которое "Русхимальянс" направил в адрес Linde в сентябре этого года. Предмет контракта - строительство газоперерабатывающего завода. Ранее, в мае и июне, Linde, взявшая на себя обязанности подрядчика, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта 2022, 14:40
Linde приостановила развитие новых проектов в России
"Русхимальянс" пытался убедить подрядчика, что санкции не распространяются на поставку оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода. А после того как Linde работы так и не возобновила, заказчик уведомил ее о расторжении контракта. Кроме того, "Русхимальянс" принял решение обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с исками о взыскании неотработанного аванса и убытков к немецкой Linde GmbH и ее поручителю – ирландской Linde PLC.
В качестве предварительных обеспечительных мер по будущим искам российская компания попросила арбитражный суд в Петербурге арестовать имущество ответчиков, находящееся в России. Суд признал запрошенные меры разумными и обоснованными.
Суд наложил арест на принадлежащие Linde GmbH и Linde PLC и подконтрольным им компаниям акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд отметил, что стоимость арестованного имущества составляет чуть более 35 миллиардов рублей. Суд также запретил 12 российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса.
Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 09:26
Западный бизнес недосчитался 70 миллиардов долларов после ухода из России
 
РоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургLindeГазпромЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала