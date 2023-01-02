https://ria.ru/20230102/ruskhimalyans-1842866106.html
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки - РИА Новости, 02.01.2023
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки
Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:18
2023-01-02T19:18
2023-01-02T19:20
россия
ленинградская область
санкт-петербург
linde
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро неотработанного аванса, около 25,8 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область). Как следует из опубликованного определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требование содержится в уведомлении о расторжении контракта от 7 июля 2021 года, которое "Русхимальянс" направил в адрес Linde в сентябре этого года. Предмет контракта - строительство газоперерабатывающего завода. Ранее, в мае и июне, Linde, взявшая на себя обязанности подрядчика, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения. "Русхимальянс" пытался убедить подрядчика, что санкции не распространяются на поставку оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода. А после того как Linde работы так и не возобновила, заказчик уведомил ее о расторжении контракта. Кроме того, "Русхимальянс" принял решение обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с исками о взыскании неотработанного аванса и убытков к немецкой Linde GmbH и ее поручителю – ирландской Linde PLC. В качестве предварительных обеспечительных мер по будущим искам российская компания попросила арбитражный суд в Петербурге арестовать имущество ответчиков, находящееся в России. Суд признал запрошенные меры разумными и обоснованными. Суд наложил арест на принадлежащие Linde GmbH и Linde PLC и подконтрольным им компаниям акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд отметил, что стоимость арестованного имущества составляет чуть более 35 миллиардов рублей. Суд также запретил 12 российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса. Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
https://ria.ru/20220321/linde-1779274810.html
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, санкт-петербург, linde, газпром, евросоюз
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Linde, Газпром, Евросоюз
19:18 02.01.2023 (обновлено: 19:20 02.01.2023)
"Русхимальянс" потребовал от Linde вернуть аванс и возместить убытки
"Русхимальянс" потребовал от немецкой компании Linde вернуть аванс и возместить убытки
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро неотработанного аванса, около 25,8 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область).
Как следует из опубликованного определение арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, требование содержится в уведомлении о расторжении контракта от 7 июля 2021 года, которое "Русхимальянс" направил в адрес Linde в сентябре этого года. Предмет контракта - строительство газоперерабатывающего завода. Ранее, в мае и июне, Linde, взявшая на себя обязанности подрядчика, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС
, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения.
"Русхимальянс" пытался убедить подрядчика, что санкции не распространяются на поставку оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода. А после того как Linde работы так и не возобновила, заказчик уведомил ее о расторжении контракта. Кроме того, "Русхимальянс" принял решение обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с исками о взыскании неотработанного аванса и убытков к немецкой Linde GmbH и ее поручителю – ирландской Linde PLC.
В качестве предварительных обеспечительных мер по будущим искам российская компания попросила арбитражный суд в Петербурге арестовать имущество ответчиков, находящееся в России
. Суд признал запрошенные меры разумными и обоснованными.
Суд наложил арест на принадлежащие Linde GmbH и Linde PLC и подконтрольным им компаниям акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд отметил, что стоимость арестованного имущества составляет чуть более 35 миллиардов рублей. Суд также запретил 12 российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса.
Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.