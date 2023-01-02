https://ria.ru/20230102/marshruty-1842322933.html

Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой

Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой - РИА Новости, 02.01.2023

Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:55

2023-01-02T01:55

2023-01-02T01:55

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абрау-дюрсо

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высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма, сообщает пресс-служба.Ялта: для ценителей историиЭтот ялтинский завод называют винной сокровищницей России благодаря уникальной энотеке, хранящейся на территории просторных погребов. Коллекция вин "Массандры" насчитывает более миллиона бутылок и в 1998 году даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире. На двух подвальных этажах собраны вина Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии.Основатели "Массандры" — легендарные крымчане граф Михаил Воронцов и князь Лев Голицын: именно они решили создать первый в Российской империи завод с туннелями для выдержки вина. Строительство завершилось в 1894 году.Сегодня на дегустацию в массандровские туннели приглашают и туристов: владельцы советуют теплее одеваться, так как внутри температура может опускаться ниже нуля. После экскурсии стоит изучить окрестности: посетить дворец Александра III, построенный в стиле французских замков, проехаться в закрытом фуникулере к вершине горы Ай-Петри. Абрау-Дюрсо: для семейного отдыхаВ 1870 году на берегу озера Абрау появилось имение императора Александра II. Разведение винограда тут началось практически сразу, уже в 1873—1874 годах были высажены селекционные рейнские лозы. В итоге селение сперва прославилось в качестве производителя самого дорогого императорского шампанского "Абрау-Дюрсо", а затем, в СССР, как один из изготовителей доступного игристого напитка.Зимой Абрау-Дюрсо особо оценят семейные туристы и пары: на базе винного завода работают музей античного виноделия, арена "Колизей" с конными шоу, усадьба с гастрошколой. Можно прогуляться по заснеженной набережной и насладиться мягкой южной зимой, дегустируя фирменное вино и сыры.Новороссийск: для любителей ФранцииПервые упоминания о том, что на живописных склонах горы Колдун, расположенной в районе Новороссийска, производили вино, восходят к V веку до нашей эры. Археологи нашли здесь амфоры и чаши.Свою роль сыграл уникальный рельеф местности. Перепад высот между площадкой приема винограда и цехом розлива готовой продукции позволил перемещать ягоду и вино исключительно силой тяжести.В этом регионе, в 10 минутах езды от Новороссийска, находится гравитационная винодельня Chateau Pinot. Зимой двери комплекса открыты для туристов. Помимо дегустации вина, тут можно познакомиться с технологией производства от переработки ягод до линии розлива, посетить ферму улиток, блюда с которыми предлагают в ресторане на территории агрокомплекса.Анапа: для экоэнтузиастовВ пяти километрах от Черного моря под городом-курортом Анапа находится частная винодельня Гай-Кодзор. Комплекс в стиле хай-тек придется по душе ценителям современных технологий: лаконичное здание с панорамными окнами вместило завод полного цикла, экомузей и внутренний сад в шведском стиле.Перегон напитка тут производится с использованием энергии солнечных батарей, а северо-западный ветер, который здесь зовут "майстра", проветривает виноградники площадью 87 гектаров, защищая лозы от заболеваний и резких перепадов температуры. Экскурсии проводит хозяин винодельни Эдуард Александров. Тут говорят, что дегустация фирменного вина "не терпит суеты", поэтому посетить владение можно только по предварительной записи.Дербент: для всехВ Дербенте, древнейшем городе России, можно не только посетить доарабскую цитадель Нарын-кала, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО, колоритный старый город, но совместить экскурсии с энотуризмом."Дербентская винодельческая компания", расположенная у берегов Каспия, производит этот напиток с 2018 года. Завод оснащен современным европейским оборудованием. Но при этом связь с историей не нарушена: в окрестностях винодельни расположен музейный комплекс "Домик Петра I", сохранивший остатки землянки, где останавливался царь. Туристы также могут прикоснуться к колодцу императора — незамерзающему южному источнику, из которого, по преданиям, пил воду самодержец.

https://ria.ru/20221117/vino-1832157702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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