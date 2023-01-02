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Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой - РИА Новости, 02.01.2023
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Туризм
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Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой
Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой - РИА Новости, 02.01.2023
Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:55
2023-01-02T01:55
туризм
туризм
новости - туризм
маршруты - туризм
туристы
абрау-дюрсо
новороссийск
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма, сообщает пресс-служба.Ялта: для ценителей историиЭтот ялтинский завод называют винной сокровищницей России благодаря уникальной энотеке, хранящейся на территории просторных погребов. Коллекция вин "Массандры" насчитывает более миллиона бутылок и в 1998 году даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире. На двух подвальных этажах собраны вина Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии.Основатели "Массандры" — легендарные крымчане граф Михаил Воронцов и князь Лев Голицын: именно они решили создать первый в Российской империи завод с туннелями для выдержки вина. Строительство завершилось в 1894 году.Сегодня на дегустацию в массандровские туннели приглашают и туристов: владельцы советуют теплее одеваться, так как внутри температура может опускаться ниже нуля. После экскурсии стоит изучить окрестности: посетить дворец Александра III, построенный в стиле французских замков, проехаться в закрытом фуникулере к вершине горы Ай-Петри. Абрау-Дюрсо: для семейного отдыхаВ 1870 году на берегу озера Абрау появилось имение императора Александра II. Разведение винограда тут началось практически сразу, уже в 1873—1874 годах были высажены селекционные рейнские лозы. В итоге селение сперва прославилось в качестве производителя самого дорогого императорского шампанского "Абрау-Дюрсо", а затем, в СССР, как один из изготовителей доступного игристого напитка.Зимой Абрау-Дюрсо особо оценят семейные туристы и пары: на базе винного завода работают музей античного виноделия, арена "Колизей" с конными шоу, усадьба с гастрошколой. Можно прогуляться по заснеженной набережной и насладиться мягкой южной зимой, дегустируя фирменное вино и сыры.Новороссийск: для любителей ФранцииПервые упоминания о том, что на живописных склонах горы Колдун, расположенной в районе Новороссийска, производили вино, восходят к V веку до нашей эры. Археологи нашли здесь амфоры и чаши.Свою роль сыграл уникальный рельеф местности. Перепад высот между площадкой приема винограда и цехом розлива готовой продукции позволил перемещать ягоду и вино исключительно силой тяжести.В этом регионе, в 10 минутах езды от Новороссийска, находится гравитационная винодельня Chateau Pinot. Зимой двери комплекса открыты для туристов. Помимо дегустации вина, тут можно познакомиться с технологией производства от переработки ягод до линии розлива, посетить ферму улиток, блюда с которыми предлагают в ресторане на территории агрокомплекса.Анапа: для экоэнтузиастовВ пяти километрах от Черного моря под городом-курортом Анапа находится частная винодельня Гай-Кодзор. Комплекс в стиле хай-тек придется по душе ценителям современных технологий: лаконичное здание с панорамными окнами вместило завод полного цикла, экомузей и внутренний сад в шведском стиле.Перегон напитка тут производится с использованием энергии солнечных батарей, а северо-западный ветер, который здесь зовут "майстра", проветривает виноградники площадью 87 гектаров, защищая лозы от заболеваний и резких перепадов температуры. Экскурсии проводит хозяин винодельни Эдуард Александров. Тут говорят, что дегустация фирменного вина "не терпит суеты", поэтому посетить владение можно только по предварительной записи.Дербент: для всехВ Дербенте, древнейшем городе России, можно не только посетить доарабскую цитадель Нарын-кала, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО, колоритный старый город, но совместить экскурсии с энотуризмом."Дербентская винодельческая компания", расположенная у берегов Каспия, производит этот напиток с 2018 года. Завод оснащен современным европейским оборудованием. Но при этом связь с историей не нарушена: в окрестностях винодельни расположен музейный комплекс "Домик Петра I", сохранивший остатки землянки, где останавливался царь. Туристы также могут прикоснуться к колодцу императора — незамерзающему южному источнику, из которого, по преданиям, пил воду самодержец.
https://ria.ru/20221117/vino-1832157702.html
абрау-дюрсо
новороссийск
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ялта
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туризм, новости - туризм, маршруты - туризм, туристы, абрау-дюрсо, новороссийск, высшая школа экономики (вшэ), анапа, ялта, массандра (концерн), дербент, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Высшая школа экономики (ВШЭ), Анапа, Ялта, Массандра (концерн), Дербент, куда поехать, куда поехать в выходные, Отдых на море
01:55 02.01.2023
 
Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой

Эксперты ВШЭ подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма по России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПосетительница на территории винзавода "Массандра" в Ялте
Посетительница на территории винзавода Массандра в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма, сообщает пресс-служба.

Ялта: для ценителей истории

Этот ялтинский завод называют винной сокровищницей России благодаря уникальной энотеке, хранящейся на территории просторных погребов. Коллекция вин "Массандры" насчитывает более миллиона бутылок и в 1998 году даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире. На двух подвальных этажах собраны вина Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра
1 из 2

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Анастасия МержановаМассандровский дворец императора Александра III зимой
Массандровский дворец императора Александра III зимой
2 из 2
Массандровский дворец императора Александра III зимой
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 2

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
Массандровский дворец императора Александра III зимой
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Основатели "Массандры" — легендарные крымчане граф Михаил Воронцов и князь Лев Голицын: именно они решили создать первый в Российской империи завод с туннелями для выдержки вина. Строительство завершилось в 1894 году.
Сегодня на дегустацию в массандровские туннели приглашают и туристов: владельцы советуют теплее одеваться, так как внутри температура может опускаться ниже нуля. После экскурсии стоит изучить окрестности: посетить дворец Александра III, построенный в стиле французских замков, проехаться в закрытом фуникулере к вершине горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Анастасия МержановаМассандровский дворец императора Александра III зимой
Массандровский дворец императора Александра III зимой
1 из 2
Массандровский дворец императора Александра III зимой
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри

Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
2 из 2

Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2
Массандровский дворец императора Александра III зимой
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 2

Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Абрау-Дюрсо: для семейного отдыха

В 1870 году на берегу озера Абрау появилось имение императора Александра II. Разведение винограда тут началось практически сразу, уже в 1873—1874 годах были высажены селекционные рейнские лозы. В итоге селение сперва прославилось в качестве производителя самого дорогого императорского шампанского "Абрау-Дюрсо", а затем, в СССР, как один из изготовителей доступного игристого напитка.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПосетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
Посетители на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
1 из 5
Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1Туристы в Абрау-Дюрсо
Туристы в Абрау-Дюрсо
2 из 5
Туристы в Абрау-Дюрсо
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
Новогодняя инсталляция на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
3 из 5
Новогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПосетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
Посетители на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
4 из 5
Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Вид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
5 из 5
Вид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 5
Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 5
Туристы в Абрау-Дюрсо
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
3 из 5
Новогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 5
Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 5
Вид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зимой Абрау-Дюрсо особо оценят семейные туристы и пары: на базе винного завода работают музей античного виноделия, арена "Колизей" с конными шоу, усадьба с гастрошколой. Можно прогуляться по заснеженной набережной и насладиться мягкой южной зимой, дегустируя фирменное вино и сыры.

Новороссийск: для любителей Франции

Первые упоминания о том, что на живописных склонах горы Колдун, расположенной в районе Новороссийска, производили вино, восходят к V веку до нашей эры. Археологи нашли здесь амфоры и чаши.
Свою роль сыграл уникальный рельеф местности. Перепад высот между площадкой приема винограда и цехом розлива готовой продукции позволил перемещать ягоду и вино исключительно силой тяжести.
© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином
В этом регионе, в 10 минутах езды от Новороссийска, находится гравитационная винодельня Chateau Pinot. Зимой двери комплекса открыты для туристов.
Помимо дегустации вина, тут можно познакомиться с технологией производства от переработки ягод до линии розлива, посетить ферму улиток, блюда с которыми предлагают в ресторане на территории агрокомплекса.

Анапа: для экоэнтузиастов

В пяти километрах от Черного моря под городом-курортом Анапа находится частная винодельня Гай-Кодзор. Комплекс в стиле хай-тек придется по душе ценителям современных технологий: лаконичное здание с панорамными окнами вместило завод полного цикла, экомузей и внутренний сад в шведском стиле.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкХештег #Зимуй_в_Анапе на "зимнем пляже" в Анапе
Хештег #Зимуй_в_Анапе на зимнем пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Хештег #Зимуй_в_Анапе на "зимнем пляже" в Анапе
Перегон напитка тут производится с использованием энергии солнечных батарей, а северо-западный ветер, который здесь зовут "майстра", проветривает виноградники площадью 87 гектаров, защищая лозы от заболеваний и резких перепадов температуры.
Экскурсии проводит хозяин винодельни Эдуард Александров. Тут говорят, что дегустация фирменного вина "не терпит суеты", поэтому посетить владение можно только по предварительной записи.

Дербент: для всех

В Дербенте, древнейшем городе России, можно не только посетить доарабскую цитадель Нарын-кала, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО, колоритный старый город, но совместить экскурсии с энотуризмом.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовКрепость Нарын-кала в Дербенте
Крепость Нарын-кала в Дербенте - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Крепость Нарын-кала в Дербенте
"Дербентская винодельческая компания", расположенная у берегов Каспия, производит этот напиток с 2018 года.
Завод оснащен современным европейским оборудованием. Но при этом связь с историей не нарушена: в окрестностях винодельни расположен музейный комплекс "Домик Петра I", сохранивший остатки землянки, где останавливался царь. Туристы также могут прикоснуться к колодцу императора — незамерзающему южному источнику, из которого, по преданиям, пил воду самодержец.
Салон вин Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 12:55Туризм
В Москве прошел первый "Салон вин Севастополь"
 
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