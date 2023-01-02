Эксперты назвали пять российских виноделен для посещения зимой
Эксперты ВШЭ подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма по России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПосетительница на территории винзавода "Массандра" в Ялте
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме подобрали пять лучших маршрутов, подходящих для зимнего энотуризма, сообщает пресс-служба.
Ялта: для ценителей истории
Этот ялтинский завод называют винной сокровищницей России благодаря уникальной энотеке, хранящейся на территории просторных погребов. Коллекция вин "Массандры" насчитывает более миллиона бутылок и в 1998 году даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире. На двух подвальных этажах собраны вина Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк
Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
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Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
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Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Основатели "Массандры" — легендарные крымчане граф Михаил Воронцов и князь Лев Голицын: именно они решили создать первый в Российской империи завод с туннелями для выдержки вина. Строительство завершилось в 1894 году.
Сегодня на дегустацию в массандровские туннели приглашают и туристов: владельцы советуют теплее одеваться, так как внутри температура может опускаться ниже нуля. После экскурсии стоит изучить окрестности: посетить дворец Александра III, построенный в стиле французских замков, проехаться в закрытом фуникулере к вершине горы Ай-Петри.
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Абрау-Дюрсо: для семейного отдыха
В 1870 году на берегу озера Абрау появилось имение императора Александра II. Разведение винограда тут началось практически сразу, уже в 1873—1874 годах были высажены селекционные рейнские лозы. В итоге селение сперва прославилось в качестве производителя самого дорогого императорского шампанского "Абрау-Дюрсо", а затем, в СССР, как один из изготовителей доступного игристого напитка.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПосетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1Туристы в Абрау-Дюрсо
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Туристы в Абрау-Дюрсо
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Новогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПосетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Вид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
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Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Туристы в Абрау-Дюрсо
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
3 из 5
Новогодняя инсталляция на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
4 из 5
Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
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Вид на село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Зимой Абрау-Дюрсо особо оценят семейные туристы и пары: на базе винного завода работают музей античного виноделия, арена "Колизей" с конными шоу, усадьба с гастрошколой. Можно прогуляться по заснеженной набережной и насладиться мягкой южной зимой, дегустируя фирменное вино и сыры.
Новороссийск: для любителей Франции
Первые упоминания о том, что на живописных склонах горы Колдун, расположенной в районе Новороссийска, производили вино, восходят к V веку до нашей эры. Археологи нашли здесь амфоры и чаши.
Свою роль сыграл уникальный рельеф местности. Перепад высот между площадкой приема винограда и цехом розлива готовой продукции позволил перемещать ягоду и вино исключительно силой тяжести.
Бокалы с белым и красным вином
В этом регионе, в 10 минутах езды от Новороссийска, находится гравитационная винодельня Chateau Pinot. Зимой двери комплекса открыты для туристов.
Помимо дегустации вина, тут можно познакомиться с технологией производства от переработки ягод до линии розлива, посетить ферму улиток, блюда с которыми предлагают в ресторане на территории агрокомплекса.
Анапа: для экоэнтузиастов
В пяти километрах от Черного моря под городом-курортом Анапа находится частная винодельня Гай-Кодзор. Комплекс в стиле хай-тек придется по душе ценителям современных технологий: лаконичное здание с панорамными окнами вместило завод полного цикла, экомузей и внутренний сад в шведском стиле.
Хештег #Зимуй_в_Анапе на "зимнем пляже" в Анапе
Перегон напитка тут производится с использованием энергии солнечных батарей, а северо-западный ветер, который здесь зовут "майстра", проветривает виноградники площадью 87 гектаров, защищая лозы от заболеваний и резких перепадов температуры.
Экскурсии проводит хозяин винодельни Эдуард Александров. Тут говорят, что дегустация фирменного вина "не терпит суеты", поэтому посетить владение можно только по предварительной записи.
Дербент: для всех
В Дербенте, древнейшем городе России, можно не только посетить доарабскую цитадель Нарын-кала, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО, колоритный старый город, но совместить экскурсии с энотуризмом.
Крепость Нарын-кала в Дербенте
"Дербентская винодельческая компания", расположенная у берегов Каспия, производит этот напиток с 2018 года.
Завод оснащен современным европейским оборудованием. Но при этом связь с историей не нарушена: в окрестностях винодельни расположен музейный комплекс "Домик Петра I", сохранивший остатки землянки, где останавливался царь. Туристы также могут прикоснуться к колодцу императора — незамерзающему южному источнику, из которого, по преданиям, пил воду самодержец.
17 ноября 2022, 12:55ТуризмВ Москве прошел первый "Салон вин Севастополь"