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В Госдуме проработают допмеханизмы контроля системы "Пушкинской карты"
В Госдуме проработают допмеханизмы контроля системы "Пушкинской карты" - РИА Новости, 02.01.2023
В Госдуме проработают допмеханизмы контроля системы "Пушкинской карты"
В Госдуме после новогодних праздников совместно с министром культуры и министром цифрового развития проработают дополнительные механизмы контроля электронной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:07
2023-01-02T17:07
2023-01-02T17:07
культура
общество
госдума рф
александр хинштейн
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Госдуме после новогодних праздников совместно с министром культуры и министром цифрового развития проработают дополнительные механизмы контроля электронной системы "Пушкинской карты", сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Депутат предложил проработать такие варианты, как введение премодерации всех участников программы через региональные минкультуры, а также ввести фото- или видеофиксацию всех мероприятий. По словам депутата, такая необходимость вызвана из-за случаев мошенничества с Пушкинскими картами.
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общество, госдума рф, александр хинштейн, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Культура, Общество, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Госдуме проработают допмеханизмы контроля системы "Пушкинской карты"
Хинштейн: Госдума проработает допмеханизмы контроля электронной системы "Пушкинской карты"