https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html

Пушкинская карта для молодежи-2023: как оформить, куда по ней сходить

Пушкинская карта 2023: как оформить, кто может получить, как оплачивать и куда сходить

Пушкинская карта для молодежи-2023: как оформить, куда по ней сходить

Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи продлено на 2023 год. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство культуры. Кто и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:07

2023-01-10T21:07

2023-01-10T21:07

культура

россия

культура

общество

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи продлено на 2023 год. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство культуры. Кто и как может получить карту номиналом 5000 рублей и как ею пользоваться, как оформить онлайн через "Госуслуги", мобильное приложение или Почта Банк, как оплачивать билеты и можно ли обналичить эти деньги, что делать, если карта заблокирована – в материале РИА Новости.Пушкинская карта"С момента запуска программы "Пушкинская карта" (1 сентября 2021 года) прошло уже больше года. За это время карту оформили уже около 7 млн. человек. "Пушкинская карта" призвана популяризировать культурные мероприятия среди молодежи", – говорит Алена Калачева, генеральный директор маркетплейса для музеев России Biletarium.Для чего нужна"”Пушкинская карта” выпускается государством в целях повышения интереса среди молодежи к культурно-просветительским мероприятиям, оплата посещения которых происходит за счет государства", – отмечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Номинал картыЛимит на 2023 год останется неизменным и составит 5000 рублей. Деньги поступают на карту держателя ежегодно до 22 лет включительно. Потратить средства нужно до конца текущего года, иначе они сгорят. Перенести остаток на следующий год невозможно.Кто может получитьОформить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги школьникам и студентам будут поступать на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.Для оформления необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ольга Борисова, к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что выпустить можно как виртуальную, так и пластиковую карту.Виртуальная картаПластиковая картаЭтапы выпуска виртуальной "Пушкинской карты":"Виртуальная карта действует год с момента оформления, перевыпускается автоматически. Перевыпуск физической карты осуществляется в офисе банка. Деньги на карту приходят ежегодно. Размер затрат определяется ее лимитом, частотой посещения культурных учреждений, стоимостью билетов", – говорит Ольга Борисова. Оксана Васильева дополняет, что действие карты не зависит от места проживания.Как получитьОб алгоритме получения карты рассказала Алена Калачева:Применение "Пушкинской карты""Сэкономить на познавательных мероприятиях поможет “Пушкинская карта”. Ей оплачиваются билеты в оперу, театр, на балет, экскурсию, выставку, лекцию, мастер-класс и квест, проводящиеся на территории РФ в рамках “Пушкинской программы”", – комментирует Ольга Борисова.Полная афиша мероприятий и учреждений доступна держателю карты в мобильном приложении "Госуслуги. Культура" и на портале Культура.РФ. Использовать "Пушкинскую карту", по словам эксперта, можно, если:Алена Калачева уточняет, что отбором мероприятий занимается министерство культуры. С картой можно посетить театры, музеи, концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации, а также попасть в кинотеатр, но фильмы должны соответствовать требованиям министерства культуры.Как оплачивать "Пушкинской картой"Принцип оплаты "Пушкинской картой" ничем не отличается от обычной повседневной оплаты картой. Для оплаты билета в приложении смартфона необходимо выбрать мероприятие, задать опцию "Оплата онлайн", ввести реквизиты и подтвердить списание средств. В кассах музея или театра покупка совершается через обычный терминал для безналичных расчётов.Правила пользования картойПотратить деньги со счета "Пушкинской карты" можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.Ольга Борисова перечислила правила, которые необходимо соблюдать при использовании карты:Следует помнить, что:Сколько действует картаКарта действует год, с 1 января 2023 года номинал карты обновится. "Таким образом, если за 2022 год все 5 000 рублей с Пушкинской карты были потрачены, в 2023 году они будут зачислены снова", – поясняет Оксана Васильева.Если лимит карты не был израсходован, то вся сумма остатка сгорит.Возможные проблемыОксана Васильева отмечает, что возможны проблемы с выпуском карты. Часто это случается из-за того, что система определяет лицо как неподходящее под требования государственной программы.По словам Алены Калачевой, проблемы с использованием "Пушкинской карты" могут возникнуть в случае, если:Для разблокировки карты есть несколько способов:При отказе в попытке приобрести билет Ольга Борисова советует уточнить данные по мероприятию, запросить лимит по карте или звонить на горячую линию в Министерство культуры по телефону 8 800 100-06-45. В случае, когда оплата состоялась, но билет не пришел, а деньги при этом списали, нужно звонить на горячую линию в министерство культуры или на горячую линию банка. Если приложение "Госуслуги.Культура" выдает ошибку "Операция отклонена", следует обратиться в банк, выпустивший карту, позвонить на его горячую линию или написать в техническую поддержку.Заблокировать карту самостоятельно эксперт рекомендует при утрате или если ее данные стали известны посторонним лицам через интернет-банк или онлайн-приложение. Если не получилось сделать этого самостоятельно, следует позвонить по номеру телефона горячей линии банка.Преимущества и недостатки картыГлавное преимущество карты в безвозмездности. Ведь выпуск и обслуживание для клиента ничего не стоят, а средства ежегодно перечисляют из бюджета. Также эксперты отмечают удобство ее оформления из дома, через приложение или интернет.Эксперт отмечает, что крупным музеям, имеющим в распоряжении серьезные ресурсы, подключиться к такой программе несложно. Но в нашей стране существует множество маленьких региональных музеев и для них интеграция с подобной системой сложна и дорога. Но благодаря альтернативным платформам сервис по подключению к "Пушкинской карте" абсолютно бесплатен.Основные недостатки карты, по мнению Ольги Борисовой:❖ неполноценность банковского продукта из-за отсутствия кешбэка, невозможности перевода на нее средств;❖ отсутствие гибких условий использования, учитывающих специфику региона;❖ отсутствие возможности накопления средств для их направления на приобретение дорогих билетов и сгорание сумм, не истраченных в течение года;❖ отсутствие возможности выпустить виртуальную карту без регистрации на портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20221128/afisha-1834814887.html

https://ria.ru/20221201/deti-1835560197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/pushkinskie-karty-1840313840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/prazdniki-1841969776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, культура, общество