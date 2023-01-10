Пушкинская карта для молодежи-2023: как оформить, куда по ней сходить
Пушкинская карта
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи продлено на 2023 год. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство культуры. Кто и как может получить карту номиналом 5000 рублей и как ею пользоваться, как оформить онлайн через "Госуслуги", мобильное приложение или Почта Банк, как оплачивать билеты и можно ли обналичить эти деньги, что делать, если карта заблокирована – в материале РИА Новости.
Пушкинская карта
"С момента запуска программы "Пушкинская карта" (1 сентября 2021 года) прошло уже больше года. За это время карту оформили уже около 7 млн. человек. "Пушкинская карта" призвана популяризировать культурные мероприятия среди молодежи", – говорит Алена Калачева, генеральный директор маркетплейса для музеев России Biletarium.
Для чего нужна
"”Пушкинская карта” выпускается государством в целях повышения интереса среди молодежи к культурно-просветительским мероприятиям, оплата посещения которых происходит за счет государства", – отмечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМолодые люди во время концерта молодых музыкантов Дальневосточной государственной академии искусства после осмотра экспозиции Приморской государственной картинной галереи
Молодые люди во время концерта молодых музыкантов Дальневосточной государственной академии искусства после осмотра экспозиции Приморской государственной картинной галереи
Номинал карты
Лимит на 2023 год останется неизменным и составит 5000 рублей. Деньги поступают на карту держателя ежегодно до 22 лет включительно. Потратить средства нужно до конца текущего года, иначе они сгорят. Перенести остаток на следующий год невозможно.
Кто может получить
Оформить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги школьникам и студентам будут поступать на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.
Для оформления необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ольга Борисова, к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что выпустить можно как виртуальную, так и пластиковую карту.
Виртуальная карта
- —хранится на телефоне;
- —привязана к платежной системе "Мир";
- —выпускается через портал "Госуслуги";
- —срок изготовления – моментально;
- —может дублироваться на физическом носителе.
Пластиковая карта
- —имеет физический носитель;
- —привязана к платежной системе "Мир";
- —внешне не отличается от обычной банковской карты;
- —оформляется в отделении банка;
- —срок изготовления – согласно банковским правилам.
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Этапы выпуска виртуальной "Пушкинской карты":
- 1Регистрация на портале "Госуслуги" (возможна с 14 лет при получении паспорта).
- 2Подтверждение учетной записи (возможна в центрах обслуживания и через интернет-банки Сбербанк Онлайн, Тинькофф и Почта Банк).
- 3Установка на смартфон приложения "Госуслуги.Культура" (доступно в AppStore, Google Play, Huawei AppGallery и в RuStore).
- 4Авторизация в приложении путем введения логина и пароля от портала "Госуслуги".
- 5Подтверждение личности путем размещения фото.
- 6Выпуск карты.
"Виртуальная карта действует год с момента оформления, перевыпускается автоматически. Перевыпуск физической карты осуществляется в офисе банка. Деньги на карту приходят ежегодно. Размер затрат определяется ее лимитом, частотой посещения культурных учреждений, стоимостью билетов", – говорит Ольга Борисова. Оксана Васильева дополняет, что действие карты не зависит от места проживания.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКасса в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Касса в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Как получить
Об алгоритме получения карты рассказала Алена Калачева:
- —Через "Госуслуги". Будущему обладателю карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги" или, если регистрация уже есть, войти в свой аккаунт. Далее оставить заявку на получение карты. После рассмотрения и одобрения вы станете держателем виртуальной карты, она будет оформлена через несколько минут.
- —Через Почта Банк. Получить карту можно в любом отделении Почта Банка. Для этого необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС, написать заявление на выпуск карты. Сделать это можно и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет получить пластик. Срок выпуска карты не превышает 8 дней. Через мобильное приложение Почта Банка также можно оформить карту. Для этого нужно скачать приложение и следовать инструкциям. Карта появится в приложении и будет доступна для использования через 10 минут.
- —Через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Для этого нужно скачать и установить мобильное приложение – "Госуслуги.Культура". Войти через учетную запись с портала "Госуслуги" — для этого потребуются пароль и логин. Далее отправить запрос на изготовление "Пушкинской карты". Она будет оформлена через несколько минут. В приложении можно посмотреть остаток средств на карте и афишу доступных мероприятий, которая также доступна на портале Культура.РФ.
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Применение "Пушкинской карты"
"Сэкономить на познавательных мероприятиях поможет “Пушкинская карта”. Ей оплачиваются билеты в оперу, театр, на балет, экскурсию, выставку, лекцию, мастер-класс и квест, проводящиеся на территории РФ в рамках “Пушкинской программы”", – комментирует Ольга Борисова.
Полная афиша мероприятий и учреждений доступна держателю карты в мобильном приложении "Госуслуги. Культура" и на портале Культура.РФ. Использовать "Пушкинскую карту", по словам эксперта, можно, если:
- —в приложении "Госуслуги.Культура" оно имеется в афише, которую возможно настроить, используя фильтры и геолокацию;
- —на портале "Культура.РФ" в разделе "Спецпроекты" при выборе нужного города, учреждения и даты проведения оно появилось для приобретения билета;
- —на сайте или у кассы организатора указана информация о возможности оплаты "Пушкинской картой".
Алена Калачева уточняет, что отбором мероприятий занимается министерство культуры. С картой можно посетить театры, музеи, концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации, а также попасть в кинотеатр, но фильмы должны соответствовать требованиям министерства культуры.
Как оплачивать "Пушкинской картой"
Принцип оплаты "Пушкинской картой" ничем не отличается от обычной повседневной оплаты картой. Для оплаты билета в приложении смартфона необходимо выбрать мероприятие, задать опцию "Оплата онлайн", ввести реквизиты и подтвердить списание средств. В кассах музея или театра покупка совершается через обычный терминал для безналичных расчётов.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетители в билетной кассе Московского художественного театра имени А. П. Чехова
Посетители в билетной кассе Московского художественного театра имени А. П. Чехова
Правила пользования картой
Потратить деньги со счета "Пушкинской карты" можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.
Ольга Борисова перечислила правила, которые необходимо соблюдать при использовании карты:
- —запрещено приобретать билеты для друзей или родственников;
- —не разрешается пользоваться чужой "Пушкинской картой" или приобретать билеты на двух человек;
- —невозможно самостоятельно пополнять баланс, снимать и переводить деньги на другие карты.
Следует помнить, что:
- —билет, приобретенный по "Пушкинской карте" именной;
- —контролер на входе вправе потребовать документ, удостоверяющий личность;
- —по карте возможно использование тех средств, которые зачислило государство;
- —использовать "Пушкинскую карту" можно только для оплаты билета на событие, участвующие в программе, иные операции невозможны.
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Сколько действует карта
Карта действует год, с 1 января 2023 года номинал карты обновится. "Таким образом, если за 2022 год все 5 000 рублей с Пушкинской карты были потрачены, в 2023 году они будут зачислены снова", – поясняет Оксана Васильева.Если лимит карты не был израсходован, то вся сумма остатка сгорит.
Возможные проблемы
Оксана Васильева отмечает, что возможны проблемы с выпуском карты. Часто это случается из-за того, что система определяет лицо как неподходящее под требования государственной программы.
По словам Алены Калачевой, проблемы с использованием "Пушкинской карты" могут возникнуть в случае, если:
- —Держатель карты попытался перевести или снять средства с карты. Система заметит попытки и заблокирует её.
- —Держатель попытался продать карту и опубликовал объявление в социальных сетях.
- —Мошенник пытается использовать данные и деньги на карте.
- —Редко, но бывает – банковская ошибка.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетительница перед картиной Елены Гуро "Утро великана" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетительница перед картиной Елены Гуро "Утро великана" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Для разблокировки карты есть несколько способов:
- —Обратиться в отделение, где была выпущена карта, написать заявление.
- —Оформить заявление в приложении "Почта Банк" или воспользоваться формой обратной связи на сайте банка.
- —Обратиться на горячую линию "Почта Банка".
При отказе в попытке приобрести билет Ольга Борисова советует уточнить данные по мероприятию, запросить лимит по карте или звонить на горячую линию в Министерство культуры по телефону 8 800 100-06-45. В случае, когда оплата состоялась, но билет не пришел, а деньги при этом списали, нужно звонить на горячую линию в министерство культуры или на горячую линию банка. Если приложение "Госуслуги.Культура" выдает ошибку "Операция отклонена", следует обратиться в банк, выпустивший карту, позвонить на его горячую линию или написать в техническую поддержку.
"Возможна автоматическая блокировка карты по достижению 23 лет гражданином, на чье имя она выпущена. В случае приобретения по ней билетов на мероприятия, которые запланированы по срокам позже даты дня рождения и потери права ее использования, они сохраняются и являются действительными", – говорит Ольга Борисова.
Заблокировать карту самостоятельно эксперт рекомендует при утрате или если ее данные стали известны посторонним лицам через интернет-банк или онлайн-приложение. Если не получилось сделать этого самостоятельно, следует позвонить по номеру телефона горячей линии банка.
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Преимущества и недостатки карты
Главное преимущество карты в безвозмездности. Ведь выпуск и обслуживание для клиента ничего не стоят, а средства ежегодно перечисляют из бюджета. Также эксперты отмечают удобство ее оформления из дома, через приложение или интернет.
"”Пушкинская карта” – это отличный способ посетить культурные объекты в крупных городах, – комментирует Алена Калачева. – Ожидается, что программа также простимулирует цифровизацию учреждений культуры. Чтобы иметь общий язык с аудиторией, необходимо меняться, учиться новому взаимодействию с публикой, использовать новые технологии и современные инструменты продвижения".
Эксперт отмечает, что крупным музеям, имеющим в распоряжении серьезные ресурсы, подключиться к такой программе несложно. Но в нашей стране существует множество маленьких региональных музеев и для них интеграция с подобной системой сложна и дорога. Но благодаря альтернативным платформам сервис по подключению к "Пушкинской карте" абсолютно бесплатен.
Основные недостатки карты, по мнению Ольги Борисовой:
❖ неполноценность банковского продукта из-за отсутствия кешбэка, невозможности перевода на нее средств;
❖ отсутствие гибких условий использования, учитывающих специфику региона;
❖ отсутствие возможности накопления средств для их направления на приобретение дорогих билетов и сгорание сумм, не истраченных в течение года;
❖ отсутствие возможности выпустить виртуальную карту без регистрации на портале "Госуслуги".