Пушкинская карта для молодежи-2025: как оформить, куда по ней сходить
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Оглавление
- Пушкинская карта
- Для чего нужна
- Номинал карты
- Кто может получить
- Гражданство
- Возраст
- Место проживания
- Как оформить карту
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Стоимость
- Применение Пушкинской карты
- Как оплачивать Пушкинской картой
- Правила пользования картой
- Сколько действует карта
- Что делать при потере карты
- Блокировка карты
- Как избежать мошенничества с картой
- Преимущества и недостатки карты
- Советы экспертов
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи будет продлено и после 2025 года.. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство культуры, посмотреть его можно на официальном сайте портала Культура.РФ. Оформить карту номиналом 5000 рублей можно онлайн на "Госуслугах" или в Почта Банке. Кто может получить, как сделать пластиковую или виртуальную карту, можно ли купить билеты другу или обналичить, что делать в случае утери или блокировки, – в материале РИА Новости.
Пушкинская карта
“Пушкинская карта” – пластиковая или виртуальная банковская платежная карта, которая позволяет получать билеты в кино, музеи, галереи, театры, на выставки, концерты и другие места с целью просвещения и культурного обогащения. Это совместный проект Минкультуры и Минцифры России, а также “Почта Банка”, полностью финансируемый государством.
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"Пушкинская карта” призвана популяризировать культурные мероприятия среди молодежи", – говорит Алена Калачева, генеральный директор маркетплейса для музеев России Biletarium.
Для чего нужна
”Пушкинская карта” выпускается государством в целях повышения интереса среди молодежи к культурно-просветительским мероприятиям, оплата посещения которых происходит за счет государства", – отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМолодые люди во время концерта молодых музыкантов Дальневосточной государственной академии искусства после осмотра экспозиции Приморской государственной картинной галереи
Молодые люди во время концерта молодых музыкантов Дальневосточной государственной академии искусства после осмотра экспозиции Приморской государственной картинной галереи
Номинал карты
Лимит на 2025 год останется неизменным и составит 5000 рублей. Деньги поступают на карту держателя ежегодно до 22 лет включительно. Потратить средства нужно до конца текущего года, иначе они сгорят. Перенести остаток на следующий год невозможно.
Кто может получить
Оформить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги школьникам и студентам будут поступать на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года. Она доступна для всех социальных категорий, независимо от уровня материального обеспечения.
Гражданство
Получить “Пушкинскую карту” может только гражданин Российской Федерации. Необходимо иметь российский паспорт и подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
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Возраст
Важно подходить под возрастные рамки от 14 до 22 лет. Студенты также могут пользоваться картой до наступления 23 лет.
Место проживания
Карта действует во всех регионах России. Оформить “Пушкинскую карту” можно, например, в Туле, а бесплатно посетить музей или театр, которые поддерживают льготную программу, в Санкт-Петербурге или Москве.
Как оформить карту
Карту можно оформить в двух форматах: виртуальном и пластиковом. Оба варианта имеют одинаковый функционал. Ольга Борисова, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что:
Виртуальная карта
Пластиковая карта
хранится на телефоне
имеет физический носитель
привязана к платежной системе "Мир"
привязана к платежной системе "Мир"
выпускается через портал "Госуслуги"
внешне не отличается от обычной банковской карты
срок изготовления – моментально
оформляется в отделении банка
может дублироваться на физическом носителе
срок изготовления – согласно банковским правилам
Этапы выпуска виртуальной "Пушкинской карты":
- 1.Регистрация на портале "Госуслуги" (возможна с 14 лет при получении паспорта).
- 2.Подтверждение учетной записи (возможно в центрах обслуживания и через интернет-банки Сбербанк Онлайн, Тинькофф и Почта Банк).
- 3.Установка на смартфон приложения "Госуслуги.Культура" (доступно в AppStore, Google Play, Huawei AppGallery и в RuStore).
- 4.Авторизация в приложении путем введения логина и пароля от портала "Госуслуги".
- 5.Подтверждение личности путем размещения фото.
- 6.Выпуск карты.
"Виртуальная карта действует год с момента оформления, перевыпускается автоматически. Перевыпуск физической карты осуществляется в офисе банка. Деньги на карту приходят ежегодно. Размер затрат определяется ее лимитом, частотой посещения культурных учреждений, стоимостью билетов", – говорит Ольга Борисова.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМолодые люди танцуют на Казанской набережной в Туле
Молодые люди танцуют на Казанской набережной в Туле
Куда обращаться
Об алгоритме получения карты рассказала Алена Калачева:
- Через "Госуслуги". Будущему обладателю карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги" или, если регистрация уже есть, войти в свой аккаунт. Далее оставить заявку на получение карты. После рассмотрения и одобрения вы станете держателем виртуальной карты, она будет оформлена через несколько минут.
- Через Почта Банк. Получить карту можно в любом отделении Почта Банка. Для этого необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС, написать заявление на выпуск карты. Сделать это можно и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет получить пластик. Срок выпуска карты не превышает 8 дней. Через мобильное приложение Почта Банка также можно оформить карту. Для этого нужно скачать приложение и следовать инструкциям. Карта появится в приложении и будет доступна для использования через 10 минут.
- Через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Для этого нужно скачать и установить мобильное приложение – "Госуслуги.Культура". Войти через учетную запись с портала "Госуслуги" – для этого потребуются пароль и логин. Далее отправить запрос на изготовление "Пушкинской карты". Она будет оформлена через несколько минут. В приложении можно посмотреть остаток средств на карте и афишу доступных мероприятий, которая также доступна на портале Культура.РФ.
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Необходимые документы
Для оформления карты необходимо иметь:
- паспорт;
- СНИЛС.
Сроки
Срок оформления стандартной пластиковой карты занимает до 8 дней, виртуальная появляется моментально после завершения процедуры оформления.
Стоимость
Услуга предоставляется бесплатно.
Применение Пушкинской карты
"Сэкономить на познавательных мероприятиях поможет “Пушкинская карта”. Ей оплачиваются билеты в оперу, театр, на балет, экскурсию, выставку, лекцию, мастер-класс и квест, проводящиеся на территории РФ в рамках “Пушкинской программы”", – комментирует Ольга Борисова.
Полная афиша мероприятий и учреждений доступна держателю карты в мобильном приложении "Госуслуги. Культура" и на портале Культура.РФ. Использовать "Пушкинскую карту", по словам эксперта, можно, если:
- в приложении "Госуслуги.Культура" оно имеется в афише, которую возможно настроить, используя фильтры и геолокацию;
- на портале "Культура.РФ" в разделе "Спецпроекты" при выборе нужного города, учреждения и даты проведения оно появилось для приобретения билета;
- на сайте или у кассы организатора указана информация о возможности оплаты "Пушкинской картой".
Алена Калачева уточняет, что отбором мероприятий занимается министерство культуры. С картой можно посетить театры, музеи, концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации, а также попасть в кинотеатр, но фильмы должны соответствовать требованиям министерства культуры. Так, лимит на билеты в кино не больше 2000 рублей в год. Можно смотреть фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и “Фонда кино”. Цирки и зоопарки в "Пушкинскую карту" не включены.
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Как оплачивать Пушкинской картой
Принцип оплаты "Пушкинской картой" ничем не отличается от обычной повседневной оплаты картой. Для покупки билета в приложении смартфона необходимо выбрать мероприятие, задать опцию "Оплата онлайн", ввести реквизиты и подтвердить списание средств. В кассах музея или театра покупка совершается через обычный терминал для безналичных расчётов.
Правила пользования картой
Потратить деньги со счета "Пушкинской карты" можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.
Ольга Борисова перечислила правила, которые необходимо соблюдать при использовании карты:
- запрещено приобретать билеты для друзей или родственников;
- не разрешается пользоваться чужой "Пушкинской картой" или приобретать билеты на двух человек;
- невозможно самостоятельно пополнять баланс, снимать и переводить деньги на другие карты.
Следует помнить, что:
- билет, приобретенный по "Пушкинской карте", именной;
- контролер на входе вправе потребовать документ, удостоверяющий личность;
- по карте возможно использование тех средств, которые зачислило государство;
- использовать "Пушкинскую карту" можно только для оплаты билета на событие, участвующие в программе, иные операции невозможны.
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Сколько действует карта
Карта действует год, с 1 января 2026 года номинал карты обновится. "Таким образом, если за 2025 год все 5 000 рублей с Пушкинской карты будут потрачены, в 2026 году они будут зачислены снова", – поясняет Оксана Васильева. Если лимит карты не был израсходован, то вся сумма остатка сгорит.
Что делать при потере карты
В случае утрате карты или, если ее данные стали известны посторонним лицам через интернет-банк или онлайн-приложение, необходимо заблокировать ее. Если не получилось сделать этого самостоятельно, следует позвонить по номеру телефона горячей линии банка.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница перед картиной Елены Гуро "Утро великана" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетительница перед картиной Елены Гуро "Утро великана" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Блокировка карты
По словам Алены Калачевой, проблемы с использованием "Пушкинской карты" могут возникнуть в случае, если:
- Держатель карты попытался перевести или снять средства с карты. Система заметит попытки и заблокирует её.
- Держатель попытался продать карту и опубликовал объявление в социальных сетях.
- Мошенник пытается использовать данные и деньги на карте.
- Редко, но бывает – банковская ошибка.
"Возможна автоматическая блокировка карты по достижению 23 лет гражданином, на чье имя она выпущена. В случае приобретения по ней билетов на мероприятия, которые запланированы по срокам позже даты дня рождения и потери права ее использования, они сохраняются и являются действительными", – говорит Ольга Борисова.
Для разблокировки карты есть несколько способов:
- Обратиться в отделение, где была выпущена карта, написать заявление.
- Оформить заявление в приложении "Почта Банк" или воспользоваться формой обратной связи на сайте банка.
- Обратиться на горячую линию "Почта Банка".
Образцы "Пушкинской карты"
Как избежать мошенничества с картой
Пользоваться “Пушкинской картой” может только ее владелец, в других случаях это будет считаться нарушением закона. Она относится к социальным картам, на ее баланс зачисляются бюджетные деньги. За передачу карты третьим лицам предусмотрена административная ответственность. Обналичить баланс невозможно, поэтому не стоит верить мошенникам и пытаться действовать по предложенной ими схеме.
Преимущества и недостатки карты
Главное преимущество карты в безвозмездности. Ведь выпуск и обслуживание для клиента ничего не стоят, а средства ежегодно перечисляют из бюджета. Также эксперты отмечают удобство ее оформления из дома, через приложение или интернет.
”Пушкинская карта” – это отличный способ посетить культурные объекты в крупных городах, – комментирует Алена Калачева. – Ожидается, что программа также простимулирует цифровизацию учреждений культуры. Чтобы иметь общий язык с аудиторией, необходимо меняться, учиться новому взаимодействию с публикой, использовать новые технологии и современные инструменты продвижения".
Эксперт отмечает, что крупным музеям, имеющим в распоряжении серьезные ресурсы, подключиться к такой программе несложно. Но в нашей стране существует множество маленьких региональных музеев и для них интеграция с подобной системой сложна и дорога. Но благодаря альтернативным платформам сервис по подключению к "Пушкинской карте" абсолютно бесплатен.
Основные недостатки карты, по мнению Ольги Борисовой:
- неполноценность банковского продукта из-за отсутствия кешбэка, невозможности перевода на нее средств;
- отсутствие гибких условий использования, учитывающих специфику региона;
- отсутствие возможности накопления средств для их направления на приобретение дорогих билетов и сгорание сумм, не истраченных в течение года;
- отсутствие возможности выпустить виртуальную карту без регистрации на портале "Госуслуги".
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Советы экспертов
При отказе в попытке приобрести билет Ольга Борисова советует уточнить данные по мероприятию, запросить лимит по карте или звонить на горячую линию в Министерство культуры по телефону 8 800 100-06-45. В случае, когда оплата состоялась, но билет не пришел, а деньги при этом списали, нужно звонить на горячую линию в министерство культуры или на горячую линию банка. Если приложение "Госуслуги.Культура" выдает ошибку "Операция отклонена", следует обратиться в банк, выпустивший карту, позвонить на его горячую линию или написать в техническую поддержку.
Случаи мошенничества с “Пушкинской картой” не редкость, поэтому нужно быть бдительными и не соглашаться на предложения о продаже схем или покупке карты.