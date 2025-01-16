https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html

Пушкинская карта для молодежи-2025: как оформить, куда по ней сходить

Пушкинская карта 2025: как оформить и получить, инструкция по использованию

Пушкинская карта для молодежи-2025: как оформить, куда по ней сходить

Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи будет продлено и после 2025 года.. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:30:00+03:00

2025-01-16T14:30:00+03:00

2025-01-16T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Действие программы "Пушкинская карта" для молодежи будет продлено и после 2025 года.. Список мероприятий, куда можно по ней сходить, определяет министерство культуры, посмотреть его можно на официальном сайте портала Культура.РФ. Оформить карту номиналом 5000 рублей можно онлайн на "Госуслугах" или в Почта Банке. Кто может получить, как сделать пластиковую или виртуальную карту, можно ли купить билеты другу или обналичить, что делать в случае утери или блокировки, – в материале РИА Новости.Пушкинская карта“Пушкинская карта” – пластиковая или виртуальная банковская платежная карта, которая позволяет получать билеты в кино, музеи, галереи, театры, на выставки, концерты и другие места с целью просвещения и культурного обогащения. Это совместный проект Минкультуры и Минцифры России, а также “Почта Банка”, полностью финансируемый государством."Пушкинская карта” призвана популяризировать культурные мероприятия среди молодежи", – говорит Алена Калачева, генеральный директор маркетплейса для музеев России Biletarium.Для чего нужна”Пушкинская карта” выпускается государством в целях повышения интереса среди молодежи к культурно-просветительским мероприятиям, оплата посещения которых происходит за счет государства", – отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Номинал картыЛимит на 2025 год останется неизменным и составит 5000 рублей. Деньги поступают на карту держателя ежегодно до 22 лет включительно. Потратить средства нужно до конца текущего года, иначе они сгорят. Перенести остаток на следующий год невозможно.Кто может получитьОформить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги школьникам и студентам будут поступать на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года. Она доступна для всех социальных категорий, независимо от уровня материального обеспечения.ГражданствоПолучить “Пушкинскую карту” может только гражданин Российской Федерации. Необходимо иметь российский паспорт и подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.ВозрастВажно подходить под возрастные рамки от 14 до 22 лет. Студенты также могут пользоваться картой до наступления 23 лет.Место проживанияКарта действует во всех регионах России. Оформить “Пушкинскую карту” можно, например, в Туле, а бесплатно посетить музей или театр, которые поддерживают льготную программу, в Санкт-Петербурге или Москве.Как оформить картуКарту можно оформить в двух форматах: виртуальном и пластиковом. Оба варианта имеют одинаковый функционал. Ольга Борисова, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что:Этапы выпуска виртуальной "Пушкинской карты":"Виртуальная карта действует год с момента оформления, перевыпускается автоматически. Перевыпуск физической карты осуществляется в офисе банка. Деньги на карту приходят ежегодно. Размер затрат определяется ее лимитом, частотой посещения культурных учреждений, стоимостью билетов", – говорит Ольга Борисова.Куда обращатьсяОб алгоритме получения карты рассказала Алена Калачева:Необходимые документыДля оформления карты необходимо иметь:СрокиСрок оформления стандартной пластиковой карты занимает до 8 дней, виртуальная появляется моментально после завершения процедуры оформления.СтоимостьУслуга предоставляется бесплатно.Применение Пушкинской карты"Сэкономить на познавательных мероприятиях поможет “Пушкинская карта”. Ей оплачиваются билеты в оперу, театр, на балет, экскурсию, выставку, лекцию, мастер-класс и квест, проводящиеся на территории РФ в рамках “Пушкинской программы”", – комментирует Ольга Борисова.Полная афиша мероприятий и учреждений доступна держателю карты в мобильном приложении "Госуслуги. Культура" и на портале Культура.РФ. Использовать "Пушкинскую карту", по словам эксперта, можно, если:Алена Калачева уточняет, что отбором мероприятий занимается министерство культуры. С картой можно посетить театры, музеи, концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации, а также попасть в кинотеатр, но фильмы должны соответствовать требованиям министерства культуры. Так, лимит на билеты в кино не больше 2000 рублей в год. Можно смотреть фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и “Фонда кино”. Цирки и зоопарки в "Пушкинскую карту" не включены.Как оплачивать Пушкинской картойПринцип оплаты "Пушкинской картой" ничем не отличается от обычной повседневной оплаты картой. Для покупки билета в приложении смартфона необходимо выбрать мероприятие, задать опцию "Оплата онлайн", ввести реквизиты и подтвердить списание средств. В кассах музея или театра покупка совершается через обычный терминал для безналичных расчётов.Правила пользования картойПотратить деньги со счета "Пушкинской карты" можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.Ольга Борисова перечислила правила, которые необходимо соблюдать при использовании карты:Следует помнить, что:Сколько действует картаКарта действует год, с 1 января 2026 года номинал карты обновится. "Таким образом, если за 2025 год все 5 000 рублей с Пушкинской карты будут потрачены, в 2026 году они будут зачислены снова", – поясняет Оксана Васильева. Если лимит карты не был израсходован, то вся сумма остатка сгорит.Что делать при потере картыВ случае утрате карты или, если ее данные стали известны посторонним лицам через интернет-банк или онлайн-приложение, необходимо заблокировать ее. Если не получилось сделать этого самостоятельно, следует позвонить по номеру телефона горячей линии банка.Блокировка картыПо словам Алены Калачевой, проблемы с использованием "Пушкинской карты" могут возникнуть в случае, если:"Возможна автоматическая блокировка карты по достижению 23 лет гражданином, на чье имя она выпущена. В случае приобретения по ней билетов на мероприятия, которые запланированы по срокам позже даты дня рождения и потери права ее использования, они сохраняются и являются действительными", – говорит Ольга Борисова.Для разблокировки карты есть несколько способов:Как избежать мошенничества с картойПользоваться “Пушкинской картой” может только ее владелец, в других случаях это будет считаться нарушением закона. Она относится к социальным картам, на ее баланс зачисляются бюджетные деньги. За передачу карты третьим лицам предусмотрена административная ответственность. Обналичить баланс невозможно, поэтому не стоит верить мошенникам и пытаться действовать по предложенной ими схеме.Преимущества и недостатки картыГлавное преимущество карты в безвозмездности. Ведь выпуск и обслуживание для клиента ничего не стоят, а средства ежегодно перечисляют из бюджета. Также эксперты отмечают удобство ее оформления из дома, через приложение или интернет.”Пушкинская карта” – это отличный способ посетить культурные объекты в крупных городах, – комментирует Алена Калачева. – Ожидается, что программа также простимулирует цифровизацию учреждений культуры. Чтобы иметь общий язык с аудиторией, необходимо меняться, учиться новому взаимодействию с публикой, использовать новые технологии и современные инструменты продвижения".Эксперт отмечает, что крупным музеям, имеющим в распоряжении серьезные ресурсы, подключиться к такой программе несложно. Но в нашей стране существует множество маленьких региональных музеев и для них интеграция с подобной системой сложна и дорога. Но благодаря альтернативным платформам сервис по подключению к "Пушкинской карте" абсолютно бесплатен.Основные недостатки карты, по мнению Ольги Борисовой:Советы экспертовПри отказе в попытке приобрести билет Ольга Борисова советует уточнить данные по мероприятию, запросить лимит по карте или звонить на горячую линию в Министерство культуры по телефону 8 800 100-06-45. В случае, когда оплата состоялась, но билет не пришел, а деньги при этом списали, нужно звонить на горячую линию в министерство культуры или на горячую линию банка. Если приложение "Госуслуги.Культура" выдает ошибку "Операция отклонена", следует обратиться в банк, выпустивший карту, позвонить на его горячую линию или написать в техническую поддержку. Случаи мошенничества с “Пушкинской картой” не редкость, поэтому нужно быть бдительными и не соглашаться на предложения о продаже схем или покупке карты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, культура, общество