https://ria.ru/20240328/tsirk-1936392012.html

Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту"

Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 28.03.2024

Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту"

Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту", потому что их программу нельзя назвать просветительской, она носит развлекательный характер,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:52

2024-03-28T14:52

2024-03-28T14:52

россия

ольга любимова

александр пушкин

росгосцирк

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895522669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e337b2265c941c15fd1b3ae798137b95.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту", потому что их программу нельзя назвать просветительской, она носит развлекательный характер, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг. "Цирк пока не вошел (в "Пушкинскую карту" - ред.). Пока очень много проблем с контентом, очень много самих названий программ. Они все-таки носят развлекательный характер. Изначально по всем поручениям (правительства - ред.) требовалась строго просветительская направленность этой программы. И когда мы просматриваем ту же программу "Росгосцирка", мы понимаем, что им нужно создать что-то такое, что мы могли бы включить", - сказала Любимова. Она добавила, что пока тональность программы "Росгосцирка", к сожалению, не пересекается с именем русского классика Александра Пушкина и не является просветительской. По словам министра, ведомство прорабатывать вопрос иной экономической поддержи цирков, так как их включение в "Пушкинскую карту" пока невозможно. Любимова также подчеркнула, что Минкультуры уделяет большое внимание количеству отремонтированных цирков в регионах России. "Это на самом деле огромная и главная проблема цирковой отрасли, а не включение цирковой программы (в "Пушкинскую карту" - ред.), потому что 14-летние дети нечасто ходят в цирк, это больше интересует маленьких детей, поэтому "Росгосцирку" нужно еще увеличить и возрастные рамки", - отметила глава ведомства. Ранее "Росгосцирк" направил запрос в Минкультуры РФ по поводу включения цирков в программу. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html

https://ria.ru/20240327/karta-1936259361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, александр пушкин, росгосцирк, госдума рф, общество