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Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 28.03.2024
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14:52 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/tsirk-1936392012.html
Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту"
Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 28.03.2024
Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту"
Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту", потому что их программу нельзя назвать просветительской, она носит развлекательный характер,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:52
2024-03-28T14:52
россия
ольга любимова
александр пушкин
росгосцирк
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту", потому что их программу нельзя назвать просветительской, она носит развлекательный характер, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг. "Цирк пока не вошел (в "Пушкинскую карту" - ред.). Пока очень много проблем с контентом, очень много самих названий программ. Они все-таки носят развлекательный характер. Изначально по всем поручениям (правительства - ред.) требовалась строго просветительская направленность этой программы. И когда мы просматриваем ту же программу "Росгосцирка", мы понимаем, что им нужно создать что-то такое, что мы могли бы включить", - сказала Любимова. Она добавила, что пока тональность программы "Росгосцирка", к сожалению, не пересекается с именем русского классика Александра Пушкина и не является просветительской. По словам министра, ведомство прорабатывать вопрос иной экономической поддержи цирков, так как их включение в "Пушкинскую карту" пока невозможно. Любимова также подчеркнула, что Минкультуры уделяет большое внимание количеству отремонтированных цирков в регионах России. "Это на самом деле огромная и главная проблема цирковой отрасли, а не включение цирковой программы (в "Пушкинскую карту" - ред.), потому что 14-летние дети нечасто ходят в цирк, это больше интересует маленьких детей, поэтому "Росгосцирку" нужно еще увеличить и возрастные рамки", - отметила глава ведомства. Ранее "Росгосцирк" направил запрос в Минкультуры РФ по поводу включения цирков в программу. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html
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россия, ольга любимова, александр пушкин, росгосцирк, госдума рф, общество
Россия, Ольга Любимова, Александр Пушкин, Росгосцирк, Госдума РФ, Общество
Минкультуры прокомментировало идею включить цирки в "Пушкинскую карту"

Любимова: Минкультуры пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина Клоунское трио "Без носков"
Клоунское трио Без носков - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
Клоунское трио "Без носков"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в "Пушкинскую карту", потому что их программу нельзя назвать просветительской, она носит развлекательный характер, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг.
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"Цирк пока не вошел (в "Пушкинскую карту" - ред.). Пока очень много проблем с контентом, очень много самих названий программ. Они все-таки носят развлекательный характер. Изначально по всем поручениям (правительства - ред.) требовалась строго просветительская направленность этой программы. И когда мы просматриваем ту же программу "Росгосцирка", мы понимаем, что им нужно создать что-то такое, что мы могли бы включить", - сказала Любимова.
Она добавила, что пока тональность программы "Росгосцирка", к сожалению, не пересекается с именем русского классика Александра Пушкина и не является просветительской.
По словам министра, ведомство прорабатывать вопрос иной экономической поддержи цирков, так как их включение в "Пушкинскую карту" пока невозможно.
Любимова также подчеркнула, что Минкультуры уделяет большое внимание количеству отремонтированных цирков в регионах России. "Это на самом деле огромная и главная проблема цирковой отрасли, а не включение цирковой программы (в "Пушкинскую карту" - ред.), потому что 14-летние дети нечасто ходят в цирк, это больше интересует маленьких детей, поэтому "Росгосцирку" нужно еще увеличить и возрастные рамки", - отметила глава ведомства.
Ранее "Росгосцирк" направил запрос в Минкультуры РФ по поводу включения цирков в программу.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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