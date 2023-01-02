Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту два километра
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 янв – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Днем 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от камчатской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года - тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
16 декабря 2022, 07:46На Дальнем Востоке полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков