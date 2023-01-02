https://ria.ru/20230102/ebeko-1842794017.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра - РИА Новости, 02.01.2023

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра

Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:38

2023-01-02T08:38

2023-01-02T08:38

происшествия

эбеко

сахалинская область

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 янв – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Днем 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от камчатской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года - тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20221216/narkotiki-1839051832.html

эбеко

сахалинская область

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, эбеко, сахалинская область, курильские острова