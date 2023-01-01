https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

Новый, 2023 год: горячо будет не только на Украине

Новый, 2023 год: горячо будет не только на Украине - РИА Новости, 01.01.2023

Новый, 2023 год: горячо будет не только на Украине

Прогнозы всегда были делом неблагодарным. Тем более в период серьезных геополитических потрясений. Если сейчас сравнить с реальностью предсказания, которые... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:00

2023-01-01T08:00

2023-01-01T08:08

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Прогнозы всегда были делом неблагодарным. Тем более в период серьезных геополитических потрясений. Если сейчас сравнить с реальностью предсказания, которые давались на 2022 год, то найти сбывшиеся довольно сложно.Например, в декабре прошлого года никто не мог бы предположить, что в 2022-м в Британии сменится три премьера, чего там не было последние 130 лет. А события 6 января позапрошлого года, когда разгневанный народ штурмовал вашингтонский Капитолий, перечеркнули многие прогнозы развития ситуации в США, высказанные всего-то за неделю-две до этих событий.Что уж говорить о вечных предсказаниях "краха России", которые давались на протяжении последних десятилетий и особенно активно распространялись после начала спецоперации на Украине. Можно вспомнить "историческое" выступление президента США Джо Байдена в Варшаве в марте ушедшего года. Чего он там только не напророчил относительно возвращения России в XIX век и доллара за 200 рублей. А оказалось, что рубль стал наиболее укрепившейся национальной валютой относительно доллара в 2022 году.Вот и сейчас мировое информационное пространство забито массой прогнозов на следующий год. Нет нехватки и в апокалиптичных предсказаниях относительно судьбы России, которой грозят военным поражением, распадом, невероятным кризисом, гражданскими потрясениями — в общем, ничего нового по сравнению с пророчествами прошлых лет.Неудивительно, что на этом фоне появились и "футуристические гипотезы" от Дмитрия Медведева, которые наделали столько шума в Сети. В общем-то, замглавы Совбеза России и не скрывал, что он таким образом троллил "англосаксонских друзей и их радостно подхрюкивающих подсвинков". И в самом деле, почему американские издания, претендующие на солидность, могут позволить себе рассуждения о том, как в 2023 году нужно обеспечивать контролируемый распад России и делить ее ядерный арсенал, а мы не можем с таким же серьезным выражением лица пообсуждать, на сколько государственных образований распадутся США и в каком из них президентом будет Илон Маск.Но все-таки попробуем, отбросив юмор и сделав скидку на непредсказуемость ситуации, ответить на вопрос: что же нас ожидает в 2023 году?Ни у кого нет сомнений в том, что развитие ситуации во всем мире долго еще будет определяться событиями на фронтах боевых действий, происходящих на Украине. Хочется верить, что они завершатся в следующем году. Но однозначно это произойдет на условиях России — народ-победитель не может позволить себе ни одного из тех сценариев, которые рисуют нашей стране ее извечные противники.При этом надо понимать, что время окончания конфликта во многом будет зависеть не от России и уж тем более не от Украины. Прошлой весной обе страны демонстрировали намерение закончить боевые действия, и лишь вмешательство Лондона и Вашингтона не позволило Киеву согласиться на мирный план. Соответственно, мы должны понимать: авантюрная политика Украины прекратится лишь после того, как у Запада иссякнут воля, ресурсы или украинцы, используемые в качестве пушечного мяса.А ресурсов потребуется немало. По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2023 году продолжение боевых действий на Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов. Учитывая же намерение Запада усиливать санкции, эта сумма может расти в геометрической прогрессии.Конечно, антироссийские санкции никуда не денутся. Несмотря на признание европейскими комиссарами того факта, что "санкции достигли своего потолка", попытки выдумать новые пакеты и пакетики будут продолжаться и дальше. Во-первых, потому, что на Европу будут и дальше давить США, стремящиеся под предлогом антироссийских рестрикций устранить и своего европейского конкурента. Во-вторых, потому, что стремление легкой наживы, грабежа чужой собственности будут толкать Запад на новые антирыночные решения. И здесь особо следует напрячься Китаю, который последние десятилетия свою "мягкую силу" строил на экономической экспансии за рубежом. В Пекине должны понимать, что Запад, грабя российские активы, войдет во вкус и на этом не остановится.При этом дальнейшая судьба санкционной войны во многом будет зависеть от того, как будет развиваться история с потолком цен на наши нефть и газ. Сейчас идет война нервов по принципу "кто первым моргнет". Соответственно, решительность нашего ответа на эти действия и предопределит, пойдет санкционная война по нарастающей или Западу придется отыгрывать назад.Но в любом случае мы должны быть готовыми к тому, что 2023 год ознаменуется регулярными попытками привлечь Россию к ответственности за события на Украине. Наверняка будет реализован один из сценариев по созданию потешного "международного трибунала" (скорее всего, на площадке Нидерландов, как это было в случае с MH17). Видимость "узаконения" этого органа будут пытаться организовать на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Украина наверняка найдет союзников и в попытках лишить Россию места постоянного представителя Совбеза. Как бы абсурдной ни казалась сама идея, ее могут попробовать реализовать в наступившем году. Что, конечно же, может привести ООН к повторению судьбы Лиги Наций после решения об исключении оттуда СССР. Понимая это, ряд ключевых стран, в том числе Китай и Индия, сделают все для предотвращения такого сценария.Кстати, одним из ключевых моментов истории человечества станет тот день, когда население Индии численно превысит население Китая, что, по подсчетам демографов, должно произойти в апреле 2023 года. Это уже оказывает колоссальное влияние на глобальную экономику и затем будет определяющим фактором перераспределения производства в мире — рабочая сила в Индии будет оставаться дешевой по мере удорожания таковой в Китае. В этой связи на Западе активно пророчат и проблемы для КНР, уже который год подряд пугая перспективой вооруженного конфликта из-за Тайваня.Что же касается ситуации на Западе, то она в некоторой степени изменится уже в январе, когда Республиканская партия возьмет под контроль нижнюю палату конгресса. Это затруднит оставшиеся два года правления Байдена. Хотя ни у кого не должно быть иллюзий по поводу намерений республиканцев устроить аудит расходования колоссальных военных бюджетов на Украину. Ясно, что на разворовывании этих средств больше всех зарабатывает не Киев, а американский ВПК, который является основой финансового благополучия самих республиканцев. Поэтому аудит закончится ничем, если вообще будет начат. Однако в остальном политическая жизнь Байдена будет осложнена: все те проекты, которые он не успел протолкнуть в ушедшем году, будут заблокированы в конгрессе.При этом сам год в США пройдет под знаком борьбы внутри обеих партий за номинацию кандидатов в президенты на выборы-2024. Мейнстримные СМИ уже успели похоронить Дональда Трампа. Видно, что истеблишмент республиканцев вовсю раскручивает губернатора Флориды Рона Десантиса. Но давайте не забывать, что у Трампа есть большой опыт борьбы против элит внутри собственной партии. Шансов на успех у него немного, однако их гораздо больше, чем было в 2016 году, когда он разорвал своих конкурентов.Что касается перспектив выдвижения Байдена на второй срок, то они кажутся все менее реальными. И хотя в традициях правящих партий Америки нет практики выдвижения конкурента действующему президенту, видно, как закулисные силы демпартии уже активно работают над проектами Kamala Kharris 2024, Мichelle Obama 2024, Gavin Newsom (Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии) 2024 и так далее.Все эти дрязги обязательно отразятся на состоянии американского общества, которое все сильнее раскалывается по географическому признаку. Это не приведет к расколу Америки в 2023 году, что в шутку прогнозирует Дмитрий Медведев. Однако политическая, культурная, традиционалистская пропасть между штатами будет и дальше нарастать. Сейчас 37 из 50 штатов являются так называемыми штатами-трайфекта, в которых все три законодательных органа (обе палаты местного rонгресса и губернатор) находятся в руках одной из двух партий. Причем 34 процента населения США живут в исключительно демократических штатах, 42 процента — в республиканских. Для сравнения: еще в 1992 году таких штатов было всего 19. Как показали события 6 января 2021 года, раскачивать эту ситуацию можно и дальше.Еще больше усилится кризис в ЕС. Еврозона наверняка вступает в рецессию. Сваливать-то все по-прежнему будут на "войну Путина", однако очевидными являются две основные причины кризиса: целенаправленные действия США по деиндустриализации Европы и вопиющая некомпетентность новых элит континента, что особо наглядно проявилось в ушедшем году в Германии, Италии, Испании и отколовшейся от ЕС Британии.Внутренний кризис Евросоюза отразится на некоторых выборных кампаниях, которые предстоят в 2023 году. Скорее всего, сменится власть в Испании. Но особо жаркими предстоит стать парламентским выборам в Польше, намеченным на осень. Трения между Брюсселем и Варшавой отошли на задний план из-за боевых действий на Украине, однако не секрет, что европейские и особенно германские элиты мечтают прекратить безраздельное господство партии "Право и Справедливость". Скорее всего, это приведет к обострению отношений с поляками.Однако самой горячей электоральной точкой грядущего года может стать Турция, где 18 июня пройдут и парламентские, и президентские выборы. Мы помним, сколько усилий прилагал коллективный Запад, чтобы устранить "слишком самостоятельного" Реджепа Эрдогана. Сейчас же складываются идеальные условия для этого, учитывая тяжелый социально-экономический кризис в стране и рекордный обвал лиры. Практически по всем опросам Эрдоган проигрывает второй тур конкурентам, настроенным в основном прозападно. Наверняка будут задействованы "цветные технологии" для устранения неудобного лидера, который, в свою очередь, настроен решительно на борьбу за сохранение власти. При этом надо отметить: западные издания пророчат поражение Эрдогану точно так же, как они предсказывали провал премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах-2022. В итоге же тот укрепил позиции своей партии во власти.Да, на осень теоретически намечены еще и парламентские выборы на Украине. Но это совершенно никого на Западе не волнует, как и судьба самих украинцев. Похоже, никто всерьез не верит в будущее этого государства. Во всяком случае, в нынешнем его виде и с нынешними властителями.Само собой, все эти прогнозы лишены всяческого смысла в случае глобальной ядерной войны, угроза которой стала в ушедшем году гораздо более реальной. Но можно смело предсказывать, что мировой ядерной катастрофы в 2023-м не произойдет. Не потому, что это невероятно, а потому, что в случае провала этого предсказания проверить его все равно ни у кого не получится.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221231/ssha-1842641549.html

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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авторы, джо байден, дмитрий медведев, дональд трамп, украина, россия, сша, оон, евросоюз, капитолий