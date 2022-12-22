13:35 22.12.2022 (обновлено: 14:52 22.12.2022)
В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям
Еврокомиссар от Литвы Синкявичюс: Евросоюз исчерпал возможности по санкциям против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.
"Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать", — сказал он.
По словам еврокомиссара, в дальнейшем возможна лишь детализация ограничений.
"Важнейшие шаги сделаны. Прописано много всего, но это лишь уточнение деталей", — добавил Синкявичюс.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.
Но все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
19 декабря, 08:00Санкции ЕС отменяют русскую культуру, ацетон и лазеры