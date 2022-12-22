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В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.12.2022
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В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям
В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.12.2022
В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям
Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:35
2022-12-22T14:52
владимир путин
россия
европа
сша
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.По словам еврокомиссара, в дальнейшем возможна лишь детализация ограничений."Важнейшие шаги сделаны. Прописано много всего, но это лишь уточнение деталей", — добавил Синкявичюс.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.Но все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html
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владимир путин, россия, европа, сша, политика, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Европа, США, Политика, Санкции в отношении России
13:35 22.12.2022 (обновлено: 14:52 22.12.2022)
 
В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям

Еврокомиссар от Литвы Синкявичюс: Евросоюз исчерпал возможности по санкциям против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

"Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать", — сказал он.

По словам еврокомиссара, в дальнейшем возможна лишь детализация ограничений.
"Важнейшие шаги сделаны. Прописано много всего, но это лишь уточнение деталей", — добавил Синкявичюс.
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Но все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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