https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840524429.html

В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям

В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.12.2022

В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям

Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:35

2022-12-22T13:35

2022-12-22T14:52

владимир путин

россия

европа

сша

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Евросоюз достиг потолка в санкциях против России, заявил в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.По словам еврокомиссара, в дальнейшем возможна лишь детализация ограничений."Важнейшие шаги сделаны. Прописано много всего, но это лишь уточнение деталей", — добавил Синкявичюс.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.Но все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

россия

европа

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, европа, сша, политика, санкции в отношении россии