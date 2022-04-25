https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html

Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной

Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:50

2022-04-25T22:50

2022-04-25T23:26

в мире

сергей лавров

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.Он напомнил, что в январе страны "ядерной пятерки" вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия."Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — отметил глава российской дипломатии.Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину."Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", — сказал Лавров.При этом он отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.О ситуации на Украине и переговорахПо словам Лаврова, западные страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий."Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс — это иллюзия", — сказал он.В качестве примера министр привел итоги переговоров в Турции."В Стамбуле мы получили от них впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены. <...> Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле", — сказал Лавров.Он добавил, что на такой шаг Киев решился с подачи Вашингтона и Лондона, которые рекомендует украинским властям ужесточить свою позицию.При этом глава МИД России заявил, что Украина имитирует переговоры, а ее президент сам себе противоречит в своих публичных выступлениях."То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, - но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий", — отметил министр.Он также указал и на другие высказывания представителей Киева."Буквально сегодня прочел сообщение — спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", — напомнил Лавров.В то же время он выразил уверенность, что противостояние на Украине завершится подписанием дипломатического документа.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, ядерное оружие