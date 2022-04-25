Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной
Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:50
2022-04-25T23:26
в мире
сергей лавров
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784063266_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_c975b59c167cb457c7db629deb0e3ffd.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.Он напомнил, что в январе страны "ядерной пятерки" вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия."Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — отметил глава российской дипломатии.Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину."Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", — сказал Лавров.При этом он отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.О ситуации на Украине и переговорахПо словам Лаврова, западные страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий."Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс — это иллюзия", — сказал он.В качестве примера министр привел итоги переговоров в Турции."В Стамбуле мы получили от них впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены. &lt;...&gt; Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле", — сказал Лавров.Он добавил, что на такой шаг Киев решился с подачи Вашингтона и Лондона, которые рекомендует украинским властям ужесточить свою позицию.При этом глава МИД России заявил, что Украина имитирует переговоры, а ее президент сам себе противоречит в своих публичных выступлениях."То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, - но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий", — отметил министр.Он также указал и на другие высказывания представителей Киева."Буквально сегодня прочел сообщение — спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", — напомнил Лавров.В то же время он выразил уверенность, что противостояние на Украине завершится подписанием дипломатического документа.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784063266_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_59a0b7e47a27ea565879dba3f28c47cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, ядерное оружие
22:50 25.04.2022 (обновлено: 23:26 25.04.2022)
 
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной

Лавров заявил о реальном риске ядерной войны

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
Он напомнил, что в январе страны "ядерной пятерки" вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия.
"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — отметил глава российской дипломатии.
Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
"Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", — сказал Лавров.
При этом он отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США

О ситуации на Украине и переговорах

По словам Лаврова, западные страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий.
"Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс — это иллюзия", — сказал он.
В качестве примера министр привел итоги переговоров в Турции.
"В Стамбуле мы получили от них впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены. <...> Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле", — сказал Лавров.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
Он добавил, что на такой шаг Киев решился с подачи Вашингтона и Лондона, которые рекомендует украинским властям ужесточить свою позицию.
При этом глава МИД России заявил, что Украина имитирует переговоры, а ее президент сам себе противоречит в своих публичных выступлениях.
"То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, - но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий", — отметил министр.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
Он также указал и на другие высказывания представителей Киева.
"Буквально сегодня прочел сообщение — спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", — напомнил Лавров.
В то же время он выразил уверенность, что противостояние на Украине завершится подписанием дипломатического документа.
"Но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", — подчеркнул глава МИД.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
В миреСергей ЛавровЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала