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Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы - РИА Новости, 01.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html
Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы
Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы - РИА Новости, 01.01.2023
Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы
Больше половины россиян, планирующих путешествия, рассматривают для поездки в январе города России, чаще всего интересуются перелетами в Москву и Сочи, а из... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T05:45
2023-01-01T16:25
туризм
новости - туризм
технологии
москва
сочи
санкт-петербург
новый год
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Больше половины россиян, планирующих путешествия, рассматривают для поездки в январе города России, чаще всего интересуются перелетами в Москву и Сочи, а из заграничных направлений пользуется спросом Турция, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В сервисе изучили, в какие города и страны его клиенты хотят отправиться в январе 2023 года. Для этого были проанализированы поисковые запросы с вылетом в период с 1 по 31 января. "Интересуются российскими городами 55% пользователей, остальные рассматривают заграничные страны", — сообщили аналитики."Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", — добавили в сервисе.Аналитики отметили, что самой популярной зарубежной страной для январских поездок, скорее всего, станет Турция. "Двенадцать с половиной процентов поисковых запросов авиабилетов приходится на Стамбул, улететь в который из Москвы можно за 15,3 тысячи рублей на человека. Многие интересуются перелетами в Ереван (доля поисков — 6,5%, а цена билета из столицы — 12,6 тысячи рублей) и на Пхукет — 5,7%, 57,8 тысячи рублей", — рассказали в OneTwoTrip. В список популярных городов России также вошли Минеральные Воды — доля поисковых запросов составила 3,9%, а билет на одного туда обойдется в среднем в 6,6 тысячи рублей, Калининград (2,9%, 7,8 тысячи рублей), Казань (2,7%, 7,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (2,6%, 8,5 тысячи рублей). Замыкают десятку востребованных российских направлений, интересующих россиян для поездок в январе, Махачкала (2,6%, 7,5 тысячи рублей), Уфа (2,5%, 8,1 тысячи рублей) и Новосибирск (2,4%, 9,6 тысячи рублей). Из числа заграничных направлений пользователи сервиса также рассматривают для поездок Анталью (доля направления составляет 5,2%, а средняя стоимость билета из Москвы — 15,3 тысячи рублей), Дубай (4,5%, 30 тысяч рублей), Бангкок (4,3%, 49,6 тысячи рублей) и Ташкент (3,7%, 13,2 тысячи рублей). Замыкают топ-10 востребованных заграничных направлений Душанбе (3,5%, 24,7 тысячи рублей), Баку (3,3%, 18 тысяч рублей) и Ош (2,3%, 12 тысяч рублей).
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новости - туризм, технологии, москва, сочи, санкт-петербург, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Новый год
05:45 01.01.2023 (обновлено: 16:25 01.01.2023)
 
Исследование показало, какими направлениями интересуются российские туристы

OneTwoTrip: россияне активно интересуются перелетами в январе в Москву, Сочи и Турцию

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 "Д. Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет Airbus A321-211 Д. Рябушинский авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет Airbus A321-211 "Д. Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Больше половины россиян, планирующих путешествия, рассматривают для поездки в январе города России, чаще всего интересуются перелетами в Москву и Сочи, а из заграничных направлений пользуется спросом Турция, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В сервисе изучили, в какие города и страны его клиенты хотят отправиться в январе 2023 года. Для этого были проанализированы поисковые запросы с вылетом в период с 1 по 31 января. "Интересуются российскими городами 55% пользователей, остальные рассматривают заграничные страны", — сообщили аналитики.
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"Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", — добавили в сервисе.
Аналитики отметили, что самой популярной зарубежной страной для январских поездок, скорее всего, станет Турция. "Двенадцать с половиной процентов поисковых запросов авиабилетов приходится на Стамбул, улететь в который из Москвы можно за 15,3 тысячи рублей на человека. Многие интересуются перелетами в Ереван (доля поисков — 6,5%, а цена билета из столицы — 12,6 тысячи рублей) и на Пхукет — 5,7%, 57,8 тысячи рублей", — рассказали в OneTwoTrip.
В список популярных городов России также вошли Минеральные Воды — доля поисковых запросов составила 3,9%, а билет на одного туда обойдется в среднем в 6,6 тысячи рублей, Калининград (2,9%, 7,8 тысячи рублей), Казань (2,7%, 7,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (2,6%, 8,5 тысячи рублей). Замыкают десятку востребованных российских направлений, интересующих россиян для поездок в январе, Махачкала (2,6%, 7,5 тысячи рублей), Уфа (2,5%, 8,1 тысячи рублей) и Новосибирск (2,4%, 9,6 тысячи рублей).
Из числа заграничных направлений пользователи сервиса также рассматривают для поездок Анталью (доля направления составляет 5,2%, а средняя стоимость билета из Москвы — 15,3 тысячи рублей), Дубай (4,5%, 30 тысяч рублей), Бангкок (4,3%, 49,6 тысячи рублей) и Ташкент (3,7%, 13,2 тысячи рублей). Замыкают топ-10 востребованных заграничных направлений Душанбе (3,5%, 24,7 тысячи рублей), Баку (3,3%, 18 тысяч рублей) и Ош (2,3%, 12 тысяч рублей).
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