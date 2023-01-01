https://ria.ru/20230101/matvienko-1842761492.html

Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу

Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать его личным гидом по Петербургу во время... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:10

2023-01-01T20:10

2023-01-01T20:46

валентина матвиенко

луис инасиу лула да силва

бразилия

санкт-петербург

совет федерации рф

россия

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать его личным гидом по Петербургу во время его визита в Россию. Избранный президент накануне своей инаугурации встретился с Матвиенко, представляющей Россию на церемонии. "Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит", - сказала она президенту Бразилии.

https://ria.ru/20230101/matvienko-1842759533.html

бразилия

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, бразилия, санкт-петербург, совет федерации рф, россия