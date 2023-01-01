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Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу - РИА Новости, 01.01.2023
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Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу
Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать его личным гидом по Петербургу во время... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:10
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валентина матвиенко
луис инасиу лула да силва
бразилия
санкт-петербург
совет федерации рф
россия
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать его личным гидом по Петербургу во время его визита в Россию. Избранный президент накануне своей инаугурации встретился с Матвиенко, представляющей Россию на церемонии. "Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит", - сказала она президенту Бразилии.
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валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, бразилия, санкт-петербург, совет федерации рф, россия
Валентина Матвиенко, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ, Россия
20:10 01.01.2023 (обновлено: 20:46 01.01.2023)
 
Матвиенко пообещала стать гидом президента Бразилии по Петербургу

Матвиенко пообещала стать личным гидом избранного президента Бразилии по Петербургу

© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать его личным гидом по Петербургу во время его визита в Россию.
Избранный президент накануне своей инаугурации встретился с Матвиенко, представляющей Россию на церемонии.
"Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, Вам никто Петербург не покажет. Мы Вас ждем в России. Очень надеемся на Ваш визит", - сказала она президенту Бразилии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 19:48
Матвиенко назвала Бразилию проверенным партнером России
 
Валентина МатвиенкоЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСанкт-ПетербургСовет Федерации РФРоссия
 
 
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