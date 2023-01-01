https://ria.ru/20230101/marshruty-1842704634.html

Аналитики назвали авиамаршруты — лидеры по снижению цен в 2022 году

Аналитики назвали авиамаршруты — лидеры по снижению цен в 2022 году - РИА Новости, 01.01.2023

Аналитики назвали авиамаршруты — лидеры по снижению цен в 2022 году

Самое заметное снижение среднего чека на билеты в 2022 году в России было зафиксировано на авианаправлениях Чита - Хабаровск, Южно-Сахалинск - Благовещенск,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:14

2023-01-01T10:14

2023-01-01T10:14

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Самое заметное снижение среднего чека на билеты в 2022 году в России было зафиксировано на авианаправлениях Чита - Хабаровск, Южно-Сахалинск - Благовещенск, Хабаровск - Улан-Удэ и Ленск - Иркутск, снижение по ним составило 32-42%, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сервис составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений по итогам 2022 года. Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 января по 31 декабря по России. В результате в рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека за год составило от 10% до 42% по сравнению с 2021 годом. "Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита - Хабаровск. Средний чек здесь оказался на 42% ниже, чем годом ранее (сократился с 18,7 тысячи до 10,9 тысячи рублей туда-обратно)", - рассказали в сервисе. Аналитики отметили, что на 40% в среднем стали доступнее перелеты по направлению Южно-Сахалинск - Благовещенск (с 16,6 тысячи рублей туда-обратно в 2021 году до 10 тысяч в 2022 году). "Примерно на треть сократились средние чеки за перелет по маршрутам Хабаровск - Улан-Удэ (-34%) и Ленск - Иркутск (-32%), и примерно на четверть - Красноярск - Иркутск (-27%) и Красноярск - Благовещенск (-25%)", - сообщили в "Туту.ру". Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека за год следуют направления Чита - Владивосток (-21%) и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск (-17%). На 15-16% сократились средние чеки за перелет по направлениям Петропавловск-Камчатский - Владивосток, Талакан - Иркутск, Москва - Якутск. Также в рейтинг вошли маршруты Новосибирск - Красноярск, Тюмень - Ноябрьск, Новый Уренгой - Махачкала, Москва - Архангельск, Южно-Сахалинск - Хабаровск, Иркутск - Екатеринбург, Москва - Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург - Калуга и Хабаровск - Благовещенск. Снижение среднего чека на этих маршрутах составило 10-13%.

https://ria.ru/20221231/puteshestviya-1842512621.html

https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html

https://ria.ru/20221231/aviabilety-1842442218.html

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иркутск

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, хабаровск, иркутск, южно-сахалинск, туту.ру