Аналитики назвали авиамаршруты — лидеры по снижению цен в 2022 году
"Туту.ру": авиамаршруты на востоке России стали лидерами снижения цен в ушедшем году
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Самое заметное снижение среднего чека на билеты в 2022 году в России было зафиксировано на авианаправлениях Чита - Хабаровск, Южно-Сахалинск - Благовещенск, Хабаровск - Улан-Удэ и Ленск - Иркутск, снижение по ним составило 32-42%, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Сервис составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений по итогам 2022 года. Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 января по 31 декабря по России. В результате в рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека за год составило от 10% до 42% по сравнению с 2021 годом.
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Аналитики отметили, что на 40% в среднем стали доступнее перелеты по направлению Южно-Сахалинск - Благовещенск (с 16,6 тысячи рублей туда-обратно в 2021 году до 10 тысяч в 2022 году). "Примерно на треть сократились средние чеки за перелет по маршрутам Хабаровск - Улан-Удэ (-34%) и Ленск - Иркутск (-32%), и примерно на четверть - Красноярск - Иркутск (-27%) и Красноярск - Благовещенск (-25%)", - сообщили в "Туту.ру".
Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека за год следуют направления Чита - Владивосток (-21%) и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск (-17%). На 15-16% сократились средние чеки за перелет по направлениям Петропавловск-Камчатский - Владивосток, Талакан - Иркутск, Москва - Якутск.
Также в рейтинг вошли маршруты Новосибирск - Красноярск, Тюмень - Ноябрьск, Новый Уренгой - Махачкала, Москва - Архангельск, Южно-Сахалинск - Хабаровск, Иркутск - Екатеринбург, Москва - Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург - Калуга и Хабаровск - Благовещенск. Снижение среднего чека на этих маршрутах составило 10-13%.
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