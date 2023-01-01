15:50 01.01.2023 (обновлено: 16:01 01.01.2023)
СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области
СК возбудил дело после смертельного ДТП с машиной каршеринга в Ленинградской области
© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской областиНа месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
На месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя девочка, сообщает СУСК по региону.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что пьяный водитель каршеринга сбил людей в городе Кировске Ленинградской области. В результате ДТП женщина и ее 3-летний ребенок пострадали, 5-летняя девочка скончалась на месте. Женщина с детьми находилась у дома, когда каршеринговый автомобиль Kia Rio вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства, материалы проверки были переданы в следственные органы.
"По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1997 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Органами следствия в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.