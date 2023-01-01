https://ria.ru/20230101/dtp-1842737412.html

СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области

СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 01.01.2023

СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:50

2023-01-01T15:50

2023-01-01T16:01

происшествия

ленинградская область

россия

кировск

следственный комитет россии (ск рф)

renault s.a

renault clio

kia rio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя девочка, сообщает СУСК по региону. Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что пьяный водитель каршеринга сбил людей в городе Кировске Ленинградской области. В результате ДТП женщина и ее 3-летний ребенок пострадали, 5-летняя девочка скончалась на месте. Женщина с детьми находилась у дома, когда каршеринговый автомобиль Kia Rio вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства, материалы проверки были переданы в следственные органы. "По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1997 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Органами следствия в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html

ленинградская область

россия

кировск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, кировск, следственный комитет россии (ск рф), renault s.a, renault clio, kia rio