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СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 01.01.2023
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СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области
СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 01.01.2023
СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:50
2023-01-01T16:01
происшествия
ленинградская область
россия
кировск
следственный комитет россии (ск рф)
renault s.a
renault clio
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя девочка, сообщает СУСК по региону. Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что пьяный водитель каршеринга сбил людей в городе Кировске Ленинградской области. В результате ДТП женщина и ее 3-летний ребенок пострадали, 5-летняя девочка скончалась на месте. Женщина с детьми находилась у дома, когда каршеринговый автомобиль Kia Rio вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства, материалы проверки были переданы в следственные органы. "По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1997 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Органами следствия в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ленинградская область
россия
кировск
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происшествия, ленинградская область, россия, кировск, следственный комитет россии (ск рф), renault s.a, renault clio, kia rio
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Кировск, Следственный комитет России (СК РФ), Renault S.A, Renault Clio, Kia Rio
15:50 01.01.2023 (обновлено: 16:01 01.01.2023)
 
СК возбудил дело после смертельного ДТП в Ленинградской области

СК возбудил дело после смертельного ДТП с машиной каршеринга в Ленинградской области

© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской областиНа месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
На месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
На месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя девочка, сообщает СУСК по региону.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что пьяный водитель каршеринга сбил людей в городе Кировске Ленинградской области. В результате ДТП женщина и ее 3-летний ребенок пострадали, 5-летняя девочка скончалась на месте. Женщина с детьми находилась у дома, когда каршеринговый автомобиль Kia Rio вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства, материалы проверки были переданы в следственные органы.
"По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1997 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Органами следствия в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияКировскСледственный комитет России (СК РФ)Renault S.ARenault ClioKia Rio
 
 
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