https://ria.ru/20230101/dtp-1842720274.html

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 01.01.2023

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:54

2023-01-01T12:54

2023-01-01T13:06

происшествия

ленинградская область

кировск

санкт-петербург

renault s.a

kia rio

renault clio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.

https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html

https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html

ленинградская область

кировск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, кировск, санкт-петербург, renault s.a, kia rio, renault clio