https://ria.ru/20230101/dtp-1842720274.html
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 01.01.2023
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка
Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:54
2023-01-01T12:54
2023-01-01T13:06
происшествия
ленинградская область
кировск
санкт-петербург
renault s.a
kia rio
renault clio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842721152_1:0:2497:1404_1920x0_80_0_0_a580858066e6facfb0d8bef37bdc36bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.
https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html
https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html
ленинградская область
кировск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842721152_433:0:2305:1404_1920x0_80_0_0_12ea3e715631113f146233e5e1a3bc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, кировск, санкт-петербург, renault s.a, kia rio, renault clio
Происшествия, Ленинградская область, Кировск, Санкт-Петербург, Renault S.A, Kia Rio, Renault Clio
12:54 01.01.2023 (обновлено: 13:06 01.01.2023)
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Ki
a Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault
Logan.
По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье.
Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.