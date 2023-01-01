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В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 01.01.2023
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В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 01.01.2023
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка
Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:54
2023-01-01T13:06
происшествия
ленинградская область
кировск
санкт-петербург
renault s.a
kia rio
renault clio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan. По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.
https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html
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ленинградская область
кировск
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происшествия, ленинградская область, кировск, санкт-петербург, renault s.a, kia rio, renault clio
Происшествия, Ленинградская область, Кировск, Санкт-Петербург, Renault S.A, Kia Rio, Renault Clio
12:54 01.01.2023 (обновлено: 13:06 01.01.2023)
 
В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка

В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку

© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской областиНа месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
На месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
На месте ДТП в городе Кировск Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan.
По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье.
Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.
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ПроисшествияЛенинградская областьКировскСанкт-ПетербургRenault S.AKia RioRenault Clio
 
 
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