15:51 31.12.2022 (обновлено: 16:26 31.12.2022)
Сунак в новогоднем обращении заговорил о Путине и разозлил британцев
Пользователи Twitter раскритиковали премьера Британии Сунака за новогоднюю речь о Путине
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, лейтмотивом которого стал украинский кризис, вызвало шквал критики среди пользователей Twitter.
В своей речи британский лидер отметил, что Лондон продолжит поддерживать "украинских друзей" в борьбе против против "жестоких действий Путина". При этом он отметил, что на первое место власти поставят приоритеты британцев.
"Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Риши, почему мы отправляем еще 2,5 миллиарда из налогов Великобритании на Украину, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты?" — добавил второй.
"Возникает вопрос, что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?" — задался вопросом третий.
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"Когда вы говорите о приоритетах, то имеете в виду отдавать деньги британских налогоплательщиков Украине, вместо того, чтобы потратить их на экономику Великобритании или проекты по решению проблем в районах страны?" — уточнил еще один пользователь.
"Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?" — спросил другой.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
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