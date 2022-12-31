https://ria.ru/20221231/sunak-1842639492.html

Сунак в новогоднем обращении заговорил о Путине и разозлил британцев

Сунак в новогоднем обращении заговорил о Путине и разозлил британцев - РИА Новости, 31.12.2022

Сунак в новогоднем обращении заговорил о Путине и разозлил британцев

Новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, лейтмотивом которого стал украинский кризис, вызвало шквал критики среди пользователей... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:51

2022-12-31T15:51

2022-12-31T16:26

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, лейтмотивом которого стал украинский кризис, вызвало шквал критики среди пользователей Twitter.В своей речи британский лидер отметил, что Лондон продолжит поддерживать "украинских друзей" в борьбе против против "жестоких действий Путина". При этом он отметил, что на первое место власти поставят приоритеты британцев."Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?" — поинтересовался один из комментаторов."Риши, почему мы отправляем еще 2,5 миллиарда из налогов Великобритании на Украину, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты?" — добавил второй."Возникает вопрос, что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?" — задался вопросом третий."Когда вы говорите о приоритетах, то имеете в виду отдавать деньги британских налогоплательщиков Украине, вместо того, чтобы потратить их на экономику Великобритании или проекты по решению проблем в районах страны?" — уточнил еще один пользователь."Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?" — спросил другой.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221231/sholts-1842593072.html

https://ria.ru/20221224/biznes-1841103017.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

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