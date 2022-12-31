Рейтинг@Mail.ru
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221231/papa-1842609087.html
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI - РИА Новости, 31.12.2022
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:35
2022-12-31T16:16
религия
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
ватикан
римско-католическая церковь
умер бенедикт xvi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842283291_102:638:1880:1638_1920x0_80_0_0_11c5b0eebbc85395bc975fb47f763cfe.jpg
ВАТИКАН, 31 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.Незадолго до католического Рождества стало известно, что здоровье Бенедикта XVI серьезно ухудшилось. Как писали итальянские СМИ, у него возникли проблемы с дыханием, а также с сердцем. Папа Франциск попросил верующих молитвенно поддержать почетного понтифика, а затем посетил своего предшественника в Ватиканских садах.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет — в феврале 2013 года он неожиданно объявил о решении уйти на покой и с тех пор жил в монастыре в Ватикане. Ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап — еще в сентябре 2020 года он превзошел по возрасту Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.Теолог и префектЙозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках противовоздушной обороны. В 1945 году дезертировал, но вскоре был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника. Принимал активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве эксперта-богослова, имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов того времени. В марте 1977-го был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.С ноября 1981 года на протяжении почти четверти века Ратцингер был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции). Возглавлял также Библейскую и Папскую международную теологическую комиссии. После шести лет работы представил папе Иоанну Павлу II новый катехизис Католической церкви. В ноябре 2002-го стал деканом Кардинальской коллегии.Немецкий папаГлавой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI, стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий. В декабре 2009 года, после встречи папы и президента России Дмитрия Медведева, Москва и Ватикан обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.Бенедикт XVI написал три энциклики и издал несколько книг, в том числе трилогию об Иисусе Христе. Он совершил 24 международные апостольские поездки, побывав в Латинской Америке, Африке, Австралии, США и на Святой земле. На время его понтификата пришлись многочисленные громкие скандалы, связанные с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный моральный ущерб Римско-католической церкви.Неожиданное отречениеО желании отречься от престола Бенедикт XVI неожиданно объявил на консистории 11 февраля 2013 года. Вечером 28 февраля решение вступило в законную силу. Новым понтификом стал папа Франциск, а Бенедикт XVI удалился в монастырь.Впоследствии бывший директор службы печати Святого престола, глава Ватиканского фонда Бенедикта XVI иезуит Федерико Ломбарди рассказал РИА Новости, что папа Ратцингер решил уйти на покой, "полностью отдавая себе отчет в том, что ему не хватает физических сил для продолжения служения".В феврале прошлого года Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет об этом. "Это было трудное решение &lt;…&gt; Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", — сказал он тогда газете Corriere della Sera.Почетный папаПосле отречения Бенедикт XVI принял титул папы римского на покое, или почетного папы. Первоначально он поселился в Кастель-Гандольфо, но затем перебрался в маленький монастырь Mater Ecclesiae, где вместе с ним неотлучно находились его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн и четыре ревностных католички из движения "Причастие и освобождение". В июне 2020 года Ратцингер единственный раз после отречения покинул Ватикан и отправился в Регенсбург, чтобы попрощаться со своим 96-летним братом Георгом, который уже был смертельно болен.По словам Ломбарди, в последние месяцы жизни "физическая слабость почетного папы сочеталась с ясностью и живостью его ума". Еще во время пандемии COVID-19 он резко ограничил круг своего общения и большую часть дня проводил в молитвах и размышлениях. Несмотря на подобный образ жизни, он продолжал получать обширную корреспонденцию и лично отвечал на некоторые послания. В последний раз посторонние посетили папу на покое 1 декабря, когда Ломбарди привел к нему двух новоиспеченных лауреатов премии Ратцингера.Немецкий папа был большим поклонником классической музыки, любил слушать и исполнять на фортепьяно произведения Моцарта. Кроме того, он был известен любовью к животным, особенно к кошкам.Бенедикт XVI должен быть похоронен в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями собора Святого Петра. Он выбрал себе место, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн-Павел II.
https://ria.ru/20210301/benedikt-1599420206.html
https://ria.ru/20220124/katolichestvo-1769261675.html
https://ria.ru/20220423/relikviya-1784977725.html
https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842283291_0:533:2047:2068_1920x0_80_0_0_668e92e3f253b9a1d9e27b6ddcc6a7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), ватикан, римско-католическая церковь, умер бенедикт xvi
Религия, Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Ватикан, Римско-католическая церковь, Умер Бенедикт XVI
12:35 31.12.2022 (обновлено: 16:16 31.12.2022)
 
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Почетный Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Бенедикт XVI на мессе в базилике Святого Петра. 2013 год
Папа римский Бенедикт XVI на мессе в базилике Святого Петра. 2013 год - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Бенедикт XVI на мессе в базилике Святого Петра. 2013 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 31 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — сказал он.

Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.
Незадолго до католического Рождества стало известно, что здоровье Бенедикта XVI серьезно ухудшилось. Как писали итальянские СМИ, у него возникли проблемы с дыханием, а также с сердцем. Папа Франциск попросил верующих молитвенно поддержать почетного понтифика, а затем посетил своего предшественника в Ватиканских садах.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет — в феврале 2013 года он неожиданно объявил о решении уйти на покой и с тех пор жил в монастыре в Ватикане. Ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап — еще в сентябре 2020 года он превзошел по возрасту Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

Папа Бенедикт XVI приветствует верующих, собравшихся на еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

Папа Римский Бенедикт XVI машет рукой верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
© AFP 2022 / GREG WOOD

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

Папа Римский Бенедикт XVI целует ребенка во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

Папа Римский Бенедикт XVI выпускает голубя в Ватикане
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

Папа Римский Бенедикт XVI
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
© AFP 2022 / WILLIAM WEST

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

Папа Римский Бенедикт XVI на мероприятии во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

Папа Бенедикт XVI благословляет верующих в конце своей последней еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 27 февраля 2013
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS

Теолог и префект

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках противовоздушной обороны. В 1945 году дезертировал, но вскоре был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.
После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника. Принимал активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве эксперта-богослова, имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов того времени. В марте 1977-го был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.
С ноября 1981 года на протяжении почти четверти века Ратцингер был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции). Возглавлял также Библейскую и Папскую международную теологическую комиссии. После шести лет работы представил папе Иоанну Павлу II новый катехизис Католической церкви. В ноябре 2002-го стал деканом Кардинальской коллегии.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта 2021, 13:16Религия
Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

Немецкий папа

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI, стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий. В декабре 2009 года, после встречи папы и президента России Дмитрия Медведева, Москва и Ватикан обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.
Бенедикт XVI написал три энциклики и издал несколько книг, в том числе трилогию об Иисусе Христе. Он совершил 24 международные апостольские поездки, побывав в Латинской Америке, Африке, Австралии, США и на Святой земле. На время его понтификата пришлись многочисленные громкие скандалы, связанные с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный моральный ущерб Римско-католической церкви.
Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января 2022, 14:46Религия
Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии

Неожиданное отречение

О желании отречься от престола Бенедикт XVI неожиданно объявил на консистории 11 февраля 2013 года. Вечером 28 февраля решение вступило в законную силу. Новым понтификом стал папа Франциск, а Бенедикт XVI удалился в монастырь.
Впоследствии бывший директор службы печати Святого престола, глава Ватиканского фонда Бенедикта XVI иезуит Федерико Ломбарди рассказал РИА Новости, что папа Ратцингер решил уйти на покой, "полностью отдавая себе отчет в том, что ему не хватает физических сил для продолжения служения".
В феврале прошлого года Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет об этом. "Это было трудное решение <…> Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", — сказал он тогда газете Corriere della Sera.
Папа Бенедикт XVI в святилище Святого Лика в Маноппелло - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля 2022, 08:00Религия
"Ватикан об этом молчал". Кто владеет важнейшей христианской реликвией

Почетный папа

После отречения Бенедикт XVI принял титул папы римского на покое, или почетного папы. Первоначально он поселился в Кастель-Гандольфо, но затем перебрался в маленький монастырь Mater Ecclesiae, где вместе с ним неотлучно находились его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн и четыре ревностных католички из движения "Причастие и освобождение". В июне 2020 года Ратцингер единственный раз после отречения покинул Ватикан и отправился в Регенсбург, чтобы попрощаться со своим 96-летним братом Георгом, который уже был смертельно болен.
По словам Ломбарди, в последние месяцы жизни "физическая слабость почетного папы сочеталась с ясностью и живостью его ума". Еще во время пандемии COVID-19 он резко ограничил круг своего общения и большую часть дня проводил в молитвах и размышлениях. Несмотря на подобный образ жизни, он продолжал получать обширную корреспонденцию и лично отвечал на некоторые послания. В последний раз посторонние посетили папу на покое 1 декабря, когда Ломбарди привел к нему двух новоиспеченных лауреатов премии Ратцингера.
Немецкий папа был большим поклонником классической музыки, любил слушать и исполнять на фортепьяно произведения Моцарта. Кроме того, он был известен любовью к животным, особенно к кошкам.
Бенедикт XVI должен быть похоронен в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями собора Святого Петра. Он выбрал себе место, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн-Павел II.
Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 12:38
Биография почетного папы римского Бенедикта XVI
 
РелигияРелигияБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)ВатиканРимско-католическая церковьУмер Бенедикт XVI
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала