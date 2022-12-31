Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

ВАТИКАН, 31 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.Незадолго до католического Рождества стало известно, что здоровье Бенедикта XVI серьезно ухудшилось. Как писали итальянские СМИ, у него возникли проблемы с дыханием, а также с сердцем. Папа Франциск попросил верующих молитвенно поддержать почетного понтифика, а затем посетил своего предшественника в Ватиканских садах.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет — в феврале 2013 года он неожиданно объявил о решении уйти на покой и с тех пор жил в монастыре в Ватикане. Ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап — еще в сентябре 2020 года он превзошел по возрасту Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.Теолог и префектЙозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках противовоздушной обороны. В 1945 году дезертировал, но вскоре был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника. Принимал активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве эксперта-богослова, имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов того времени. В марте 1977-го был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.С ноября 1981 года на протяжении почти четверти века Ратцингер был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции). Возглавлял также Библейскую и Папскую международную теологическую комиссии. После шести лет работы представил папе Иоанну Павлу II новый катехизис Католической церкви. В ноябре 2002-го стал деканом Кардинальской коллегии.Немецкий папаГлавой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI, стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий. В декабре 2009 года, после встречи папы и президента России Дмитрия Медведева, Москва и Ватикан обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.Бенедикт XVI написал три энциклики и издал несколько книг, в том числе трилогию об Иисусе Христе. Он совершил 24 международные апостольские поездки, побывав в Латинской Америке, Африке, Австралии, США и на Святой земле. На время его понтификата пришлись многочисленные громкие скандалы, связанные с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный моральный ущерб Римско-католической церкви.Неожиданное отречениеО желании отречься от престола Бенедикт XVI неожиданно объявил на консистории 11 февраля 2013 года. Вечером 28 февраля решение вступило в законную силу. Новым понтификом стал папа Франциск, а Бенедикт XVI удалился в монастырь.Впоследствии бывший директор службы печати Святого престола, глава Ватиканского фонда Бенедикта XVI иезуит Федерико Ломбарди рассказал РИА Новости, что папа Ратцингер решил уйти на покой, "полностью отдавая себе отчет в том, что ему не хватает физических сил для продолжения служения".В феврале прошлого года Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет об этом. "Это было трудное решение <…> Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", — сказал он тогда газете Corriere della Sera.Почетный папаПосле отречения Бенедикт XVI принял титул папы римского на покое, или почетного папы. Первоначально он поселился в Кастель-Гандольфо, но затем перебрался в маленький монастырь Mater Ecclesiae, где вместе с ним неотлучно находились его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн и четыре ревностных католички из движения "Причастие и освобождение". В июне 2020 года Ратцингер единственный раз после отречения покинул Ватикан и отправился в Регенсбург, чтобы попрощаться со своим 96-летним братом Георгом, который уже был смертельно болен.По словам Ломбарди, в последние месяцы жизни "физическая слабость почетного папы сочеталась с ясностью и живостью его ума". Еще во время пандемии COVID-19 он резко ограничил круг своего общения и большую часть дня проводил в молитвах и размышлениях. Несмотря на подобный образ жизни, он продолжал получать обширную корреспонденцию и лично отвечал на некоторые послания. В последний раз посторонние посетили папу на покое 1 декабря, когда Ломбарди привел к нему двух новоиспеченных лауреатов премии Ратцингера.Немецкий папа был большим поклонником классической музыки, любил слушать и исполнять на фортепьяно произведения Моцарта. Кроме того, он был известен любовью к животным, особенно к кошкам.Бенедикт XVI должен быть похоронен в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями собора Святого Петра. Он выбрал себе место, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн-Павел II.
Папа римский Бенедикт XVI на мессе в базилике Святого Петра. 2013 год. Архивное фото
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ВАТИКАН, 31 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) умер на 96-м году жизни, объявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — сказал он.
Тело усопшего понтифика выставят в соборе Святого Петра для прощания в понедельник, 2 января.
Незадолго до католического Рождества стало известно, что здоровье Бенедикта XVI серьезно ухудшилось. Как писали итальянские СМИ, у него возникли проблемы с дыханием, а также с сердцем. Папа Франциск попросил верующих молитвенно поддержать почетного понтифика, а затем посетил своего предшественника в Ватиканских садах.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет — в феврале 2013 года он неожиданно объявил о решении уйти на покой и с тех пор жил в монастыре в Ватикане. Ему принадлежит рекорд долголетия среди римских пап — еще в сентябре 2020 года он превзошел по возрасту Льва XIII, умершего на 94-м году жизни.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
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Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
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В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
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28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Во время Второй мировой войны был записан в гитлерюгенд, а затем служил в войсках противовоздушной обороны. В 1945 году дезертировал, но вскоре был арестован и несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.
После войны поступил в Высшую школу философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника. Принимал активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве эксперта-богослова, имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов того времени. В марте 1977-го был назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.
С ноября 1981 года на протяжении почти четверти века Ратцингер был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции). Возглавлял также Библейскую и Папскую международную теологическую комиссии. После шести лет работы представил папе Иоанну Павлу II новый катехизис Католической церкви. В ноябре 2002-го стал деканом Кардинальской коллегии.
Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI, стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II. Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий. В декабре 2009 года, после встречи папы и президента России Дмитрия Медведева, Москва и Ватикан обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.
Бенедикт XVI написал три энциклики и издал несколько книг, в том числе трилогию об Иисусе Христе. Он совершил 24 международные апостольские поездки, побывав в Латинской Америке, Африке, Австралии, США и на Святой земле. На время его понтификата пришлись многочисленные громкие скандалы, связанные с педофилией в среде духовенства, которые нанесли серьезный моральный ущерб Римско-католической церкви.
О желании отречься от престола Бенедикт XVI неожиданно объявил на консистории 11 февраля 2013 года. Вечером 28 февраля решение вступило в законную силу. Новым понтификом стал папа Франциск, а Бенедикт XVI удалился в монастырь.
Впоследствии бывший директор службы печати Святого престола, глава Ватиканского фонда Бенедикта XVI иезуит Федерико Ломбарди рассказал РИА Новости, что папа Ратцингер решил уйти на покой, "полностью отдавая себе отчет в том, что ему не хватает физических сил для продолжения служения".
В феврале прошлого года Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет об этом. "Это было трудное решение <…> Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", — сказал он тогда газете Corriere della Sera.
После отречения Бенедикт XVI принял титул папы римского на покое, или почетного папы. Первоначально он поселился в Кастель-Гандольфо, но затем перебрался в маленький монастырь Mater Ecclesiae, где вместе с ним неотлучно находились его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн и четыре ревностных католички из движения "Причастие и освобождение". В июне 2020 года Ратцингер единственный раз после отречения покинул Ватикан и отправился в Регенсбург, чтобы попрощаться со своим 96-летним братом Георгом, который уже был смертельно болен.
По словам Ломбарди, в последние месяцы жизни "физическая слабость почетного папы сочеталась с ясностью и живостью его ума". Еще во время пандемии COVID-19 он резко ограничил круг своего общения и большую часть дня проводил в молитвах и размышлениях. Несмотря на подобный образ жизни, он продолжал получать обширную корреспонденцию и лично отвечал на некоторые послания. В последний раз посторонние посетили папу на покое 1 декабря, когда Ломбарди привел к нему двух новоиспеченных лауреатов премии Ратцингера.
Немецкий папа был большим поклонником классической музыки, любил слушать и исполнять на фортепьяно произведения Моцарта. Кроме того, он был известен любовью к животным, особенно к кошкам.
Бенедикт XVI должен быть похоронен в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями собора Святого Петра. Он выбрал себе место, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн-Павел II.
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