Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.
В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.
В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.
В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.
В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.
В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.
Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.
7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.
Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.
7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.
Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.
На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.
Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.
На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.
11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.
Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).
11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.
Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.
Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.
31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.
Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.