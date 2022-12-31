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Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года - РИА Новости, 31.12.2022
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Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
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Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года - РИА Новости, 31.12.2022
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:00
2022-12-31T08:02
фото
новый год — 2023
снегурочка
дед мороз
роев ручей
москвариум
дельфины
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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08:00 31.12.2022 (обновлено: 08:02 31.12.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Участницы "Марафона закаливания" на площади Ленина в Новосибирске. Акция объединяет людей, регулярно обливающихся холодной водой. Раз в год собираются в центре города.

Участницы акции Марафон закаливания перед началом массового обливания на площади Ленина в Новосибирске
1 из 35

Участницы "Марафона закаливания" на площади Ленина в Новосибирске. Акция объединяет людей, регулярно обливающихся холодной водой. Раз в год собираются в центре города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Марш протеста против повышения цен в Брюсселе.

Акция протеста против повышения цен в Брюсселе
2 из 35

Марш протеста против повышения цен в Брюсселе.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Сапсерферы совершают новогодний заплыв по незамерзающей реке недалеко от Новосибирска.

Спортсмены группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk участвуют в новогоднем заплыве по незамерзающей реке недалеко от Новосибирска
3 из 35

Сапсерферы совершают новогодний заплыв по незамерзающей реке недалеко от Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" российских вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении.

Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении
4 из 35

Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" российских вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Дед Мороз улетает с новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

Дед Мороз улетает с новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово
5 из 35

Дед Мороз улетает с новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Мария Бруенок участвует в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на III этапе международного турнира "Игры дружбы" на "Кубок Дмитрия Саутина" в Казани.

Мария Бруенок на соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин в рамках III этапа международных соревнований Игры дружбы на Кубок Дмитрия Саутина в Казани
6 из 35

Мария Бруенок участвует в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на III этапе международного турнира "Игры дружбы" на "Кубок Дмитрия Саутина" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Котенок британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
7 из 35

Котенок британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Болельщица сборной Хорватии перед матчем за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре.

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча за 3-е место чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Марокко
8 из 35

Болельщица сборной Хорватии перед матчем за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных сил в день открытия фестиваля "Наша зима".

Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России в день открытия фестиваля Наша зима
9 из 35

Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных сил в день открытия фестиваля "Наша зима".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.

Представительница Общероссийского народного фронта (ОНФ) в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении
10 из 35

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Девочка пишет письмо солдату на фронт во время новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

Девочка пишет письмо солдату на фронт во время новогоднего утренника для детей участников СВО
11 из 35

Девочка пишет письмо солдату на фронт во время новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Тракторист ТОГАУ "Рассказовский лесхоз" в прицепе с соснами в Тамбовской области.

Тракторист ТОГАУ Рассказовский лесхоз в прицепе с заготовленными соснами
12 из 35

Тракторист ТОГАУ "Рассказовский лесхоз" в прицепе с соснами в Тамбовской области.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве.

Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве
13 из 35

Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Женщина чистит от снега автомобиль в Москве.

Женщина чистит от снега автомобиль
14 из 35

Женщина чистит от снега автомобиль в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФигуристка Виктория Синицина в сцене ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Дохе.
Фигуристка Виктория Синицина в сцене ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Дохе
15 из 35
Фигуристка Виктория Синицина в сцене ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Дохе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Театрализованное представление на открытии фитнес-клуба Iskra gym в Москве.

Театрализованное представление на открытии фитнес клуба Iskra gym в Москве
16 из 35

Театрализованное представление на открытии фитнес-клуба Iskra gym в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Прохожие у Центрального детского мира на Лубянке в Москве.

Прохожие с мягкой игрушкой у Центрального детского мира на Лубянке в Москве
17 из 35

Прохожие у Центрального детского мира на Лубянке в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗакат солнца над автомобильной дорогой в Новосибирской области.
Зима в Новосибирской области
18 из 35
Закат солнца над автомобильной дорогой в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".

Премьера шоу Т. Навки История любви Шахерезады
19 из 35

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Проезд автомобилей на открытии моста через реку Чусовую в Пермском крае.

Проезд автомобилей на открытии моста через реку Чусовую в Пермском крае
20 из 35

Проезд автомобилей на открытии моста через реку Чусовую в Пермском крае.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Алексей Соколов обливается холодной водой во дворе своего дома во время акции "Марафон закаливания".

Алексей Соколов участвует в акции Марафон закаливания в Новосибирске
21 из 35

Алексей Соколов обливается холодной водой во дворе своего дома во время акции "Марафон закаливания".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Автомобили съезжают с парома "Александр Анашкин" на пристани "Новоселово" в Красноярском крае при температуре воздуха минус 24 градуса Цельсия.

Автомобили съезжают с парома Александр Анашкин на пристани Новоселово в Красноярском крае
22 из 35

Автомобили съезжают с парома "Александр Анашкин" на пристани "Новоселово" в Красноярском крае при температуре воздуха минус 24 градуса Цельсия.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкУчастники городского клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.
Участники городского клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга
23 из 35
Участники городского клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАртист цирка Макс Брайт в роли Волшебника и фигуристка Евгения Медведева в роли Дороти на репетиции ледового шоу "Волшебник страны Оз" Ильи Авербуха.
Артист цирка Макс Брайт в роли Волшебника и фигуристка Евгения Медведева в роли Дороти на репетиции ледового шоу Волшебник страны Оз Ильи Авербуха
24 из 35
Артист цирка Макс Брайт в роли Волшебника и фигуристка Евгения Медведева в роли Дороти на репетиции ледового шоу "Волшебник страны Оз" Ильи Авербуха.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДайвер в костюме Санта Клауса кормит рыб в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.
Дайвер в костюме Деда Мороза кормит рыб в аквариуме Центра океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске
25 из 35
Дайвер в костюме Санта Клауса кормит рыб в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Пешеходы переходят дорогу в Москве после снегопада.

Пешеходы пересекают проезжую часть на заснеженном Ленинском проспекте в Москве
26 из 35

Пешеходы переходят дорогу в Москве после снегопада.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
27 из 35

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПодготовка к тестовому подъему аэростата перед первым в истории массовым перелетом через Эльбрус на воздушных шарах, посвященным 220-летию Кавказских Минеральных вод.
Подготовка к массовому перелету на воздушных шарах через Эльбрус
28 из 35
Подготовка к тестовому подъему аэростата перед первым в истории массовым перелетом через Эльбрус на воздушных шарах, посвященным 220-летию Кавказских Минеральных вод.
© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Продажа сладостей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке Горького.

Продажа сладостей на площадке традиционного московского фестиваля Путешествие в Рождество на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Максима Горького
29 из 35

Продажа сладостей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке Горького.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают с ритмическим танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают с ритмическим танцем в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
30 из 35

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают с ритмическим танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУкрашенная к Новому году улица Баумана в Казани.
Украшенная к Новому году улица Баумана в Казани
31 из 35
Украшенная к Новому году улица Баумана в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Участники соревнований по парусному спорту в классе буер "Большой кубок Сибири" на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.

Участники соревнований по парусному спорту в классе буер Большой кубок Сибири на льду водохранилища Новосибирской ГЭС в Новосибирской области
32 из 35

Участники соревнований по парусному спорту в классе буер "Большой кубок Сибири" на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Выступление с дельфинами на премьере мюзикла "Новогодний круиз" в "Москвариуме".

Выступление с дельфинами на премьере мюзикла на воде с морскими животными Новогодний круиз в океанариуме Москвариум
33 из 35

Выступление с дельфинами на премьере мюзикла "Новогодний круиз" в "Москвариуме".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Предприниматель, чайный мастер и блогер Елена Волкова обливается холодной водой возле своего дома в рамках акции "Марафон закаливания".

Елена Волкова обливается холодной водой на детской площадке возле своего дома
34 из 35

Предприниматель, чайный мастер и блогер Елена Волкова обливается холодной водой возле своего дома в рамках акции "Марафон закаливания".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Заимка Деда Мороза" в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Традиционно к Новому году здесь открывается почта зимнего волшебника, куда дети приносят письма с пожеланиями.

Дед Мороз с северным оленем и самоедской лайкой возле Заимки Деда Мороза
35 из 35

"Заимка Деда Мороза" в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Традиционно к Новому году здесь открывается почта зимнего волшебника, куда дети приносят письма с пожеланиями.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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