Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2022 года
Участницы "Марафона закаливания" на площади Ленина в Новосибирске. Акция объединяет людей, регулярно обливающихся холодной водой. Раз в год собираются в центре города.
Участницы "Марафона закаливания" на площади Ленина в Новосибирске. Акция объединяет людей, регулярно обливающихся холодной водой. Раз в год собираются в центре города.
Марш протеста против повышения цен в Брюсселе.
Сапсерферы совершают новогодний заплыв по незамерзающей реке недалеко от Новосибирска.
Сапсерферы совершают новогодний заплыв по незамерзающей реке недалеко от Новосибирска.
Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" российских вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении.
Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" российских вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении.
Дед Мороз улетает с новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Дед Мороз улетает с новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Мария Бруенок участвует в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на III этапе международного турнира "Игры дружбы" на "Кубок Дмитрия Саутина" в Казани.
Мария Бруенок участвует в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на III этапе международного турнира "Игры дружбы" на "Кубок Дмитрия Саутина" в Казани.
Котенок британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Болельщица сборной Хорватии перед матчем за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре.
Болельщица сборной Хорватии перед матчем за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре.
Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных сил в день открытия фестиваля "Наша зима".
Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных сил в день открытия фестиваля "Наша зима".
Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.
Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими на Запорожском направлении.
Девочка пишет письмо солдату на фронт во время новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Девочка пишет письмо солдату на фронт во время новогоднего утренника для детей участников СВО на военном аэродроме Кольцово.
Тракторист ТОГАУ "Рассказовский лесхоз" в прицепе с соснами в Тамбовской области.
Тракторист ТОГАУ "Рассказовский лесхоз" в прицепе с соснами в Тамбовской области.
Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве.
Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве.
Женщина чистит от снега автомобиль в Москве.
Женщина чистит от снега автомобиль в Москве.
Театрализованное представление на открытии фитнес-клуба Iskra gym в Москве.
Театрализованное представление на открытии фитнес-клуба Iskra gym в Москве.
Прохожие у Центрального детского мира на Лубянке в Москве.
Прохожие у Центрального детского мира на Лубянке в Москве.
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Проезд автомобилей на открытии моста через реку Чусовую в Пермском крае.
Проезд автомобилей на открытии моста через реку Чусовую в Пермском крае.
Алексей Соколов обливается холодной водой во дворе своего дома во время акции "Марафон закаливания".
Алексей Соколов обливается холодной водой во дворе своего дома во время акции "Марафон закаливания".
Автомобили съезжают с парома "Александр Анашкин" на пристани "Новоселово" в Красноярском крае при температуре воздуха минус 24 градуса Цельсия.
Автомобили съезжают с парома "Александр Анашкин" на пристани "Новоселово" в Красноярском крае при температуре воздуха минус 24 градуса Цельсия.
Пешеходы переходят дорогу в Москве после снегопада.
Пешеходы переходят дорогу в Москве после снегопада.
Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области.
Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области.
Продажа сладостей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке Горького.
Продажа сладостей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке Горького.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают с ритмическим танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают с ритмическим танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Участники соревнований по парусному спорту в классе буер "Большой кубок Сибири" на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
Участники соревнований по парусному спорту в классе буер "Большой кубок Сибири" на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
Выступление с дельфинами на премьере мюзикла "Новогодний круиз" в "Москвариуме".
Выступление с дельфинами на премьере мюзикла "Новогодний круиз" в "Москвариуме".
Предприниматель, чайный мастер и блогер Елена Волкова обливается холодной водой возле своего дома в рамках акции "Марафон закаливания".
Предприниматель, чайный мастер и блогер Елена Волкова обливается холодной водой возле своего дома в рамках акции "Марафон закаливания".
"Заимка Деда Мороза" в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Традиционно к Новому году здесь открывается почта зимнего волшебника, куда дети приносят письма с пожеланиями.
"Заимка Деда Мороза" в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Традиционно к Новому году здесь открывается почта зимнего волшебника, куда дети приносят письма с пожеланиями.