https://ria.ru/20221231/evropa-1842579889.html

Европе предрекли отключение электроэнергии в 2023 году

Европе предрекли отключение электроэнергии в 2023 году - РИА Новости, 31.12.2022

Европе предрекли отключение электроэнергии в 2023 году

В следующем году Европу могут ожидать отключения электроэнергии, предположила британская газета Financial Times в прогнозе на 2023 год. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T02:48

2022-12-31T02:48

2022-12-31T06:56

в мире

риши сунак

джо байден

дональд трамп

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китай

сша

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году Европу могут ожидать отключения электроэнергии, предположила британская газета Financial Times в прогнозе на 2023 год.Издание отмечает, что отключения электроэнергии могут произойти до апреля, если погода окажется достаточно холодной, но следующая зима станет "более сложной задачей", из-за сложностей с заполнением газовых хранилищ, поскольку потоки российского газа в 2023 году станут "близки к нулю". Кроме того, по мнению авторов публикации, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сохранит свой пост к концу года, хотя и начнет выглядеть "более осажденным". Издание считает, что президент США Джо Байден решит баллотироваться на второй срок, но другие демократы также могут изучать возможность выдвижения своей кандидатуры. Авторы материала предположили, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предъявят обвинения после расследований в отношении него. По мнению издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется у власти, несмотря на его "падающую популярность". Также в публикации высказывается предположение, что Китай сможет восстановить экономический рост до значений более пяти процентов. Кроме того, КНР, по мнению журналистов газеты, вероятно, не будет вторгаться на Тайвань или вводить блокаду острова в 2023 году. В прогнозе также отмечается, что протесты в Иране, вероятно, продолжатся в той или иной форме, а социальная сеть Twitter, несмотря на хаос, вызванный покупкой платформы Илоном Маском продолжит работу, хотя ее убытки возрастут.

https://ria.ru/20221224/tekhas-1841154671.html

https://ria.ru/20221228/eksport-1841943380.html

европа

китай

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в мире, риши сунак, джо байден, дональд трамп, европа, китай, сша