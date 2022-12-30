Великие и непобедимые герои советского спорта

Гимнастка Лариса Латынина — одна из самых титулованных спортсменок в истории. В 1950—60-е годы она участвовала в трех Олимпиадах и завоевала 18 медалей из 19 возможных, много раз становилась чемпионкой мира и Европы. В детстве Лариса мечтала быть балериной и ходила в хореографическую студию. Профессионально заняться гимнастикой школьницу убедил ее первый тренер. В девятом классе она выполнила норматив мастера спорта, а когда заканчивала школу, ее вызвали на сборы команды СССР. Выпускница прошла испытание. В 1954 году советские атлеты впервые принимали участие в чемпионате мира по гимнастике. Тренер начал готовить для Латыниной программу, где сочетались бы танец и спорт. Поначалу артистичный стиль вызывал недоумение: дескать, при чем тут балет? Но уже в 1956 году не похожая ни на кого Латынина выигрывала один крупный турнир за другим. Сказать, что на Олимпиаде в Мельбурне она произвела фурор — не сказать ничего. Гимнастка поднималась на высшую ступень пьедестала девять раз, на ее счету были также пять серебряных медалей и четыре бронзовые. Позже она вспоминала, что слова тренера: "Сделай все, как уже делала", перевернули ее сознание. Она поняла, что может очень многое, нужно только верить в свои силы.