Великие и непобедимые герои советского спорта
Более титулованной спортсменки в истории отечественного фигурного катания, наверное, не было. Ирина Роднина — трехкратная победительница Олимпийских игр, причем с разными партнерами, десятикратная чемпионка мира. За всю карьеру не проиграла ни одного турнира, в котором участвовала. Бесстрашие и волю к победе в ней разглядел Станислав Жук. "Смотрю — катаются девчонки 11—14 лет. Некоторые еще и на ребре конька держаться на могут, худенькие и щупленькие, типичные "цыплята". И вдруг на лед выбежала черноволосая, с быстрым взглядом малышка. Раз — и прыжок на три метра!" — вспоминал тренер о первом впечатлении от Ирины. Первым ее партнером был Алексей Уланов, вместе они выиграли олимпийское золото, четыре чемпионата мира и столько же — Европы. Лирическими героями они не были, но по сложности элементов и скорости катания соперничать с ними не мог никто.
Более титулованной спортсменки в истории отечественного фигурного катания, наверное, не было. Ирина Роднина — трехкратная победительница Олимпийских игр, причем с разными партнерами, десятикратная чемпионка мира. За всю карьеру не проиграла ни одного турнира, в котором участвовала. Бесстрашие и волю к победе в ней разглядел Станислав Жук. "Смотрю — катаются девчонки 11—14 лет. Некоторые еще и на ребре конька держаться на могут, худенькие и щупленькие, типичные "цыплята". И вдруг на лед выбежала черноволосая, с быстрым взглядом малышка. Раз — и прыжок на три метра!" — вспоминал тренер о первом впечатлении от Ирины. Первым ее партнером был Алексей Уланов, вместе они выиграли олимпийское золото, четыре чемпионата мира и столько же — Европы. Лирическими героями они не были, но по сложности элементов и скорости катания соперничать с ними не мог никто.
Трудно представить, чего лишился бы спортивный мир, если бы после ухода Уланова Жук не придумал поставить Роднину в пару с молодым фигуристом Александром Зайцевым. К мастерству катания добавилась симпатия молодых людей друг к другу, переросшая в любовь. Роднина и Зайцев выиграли Олимпийские игры в 1976 и 1980 годах, шесть раз побеждали на мировом первенстве и семь — в Европе. Настоящими народными героями они стали на чемпионате в Братиславе, когда во время их выступления внезапно выключилась музыка, но они продолжили кататься в полной тишине и в итоге завершили программу так, что зал аплодировал стоя.
Трудно представить, чего лишился бы спортивный мир, если бы после ухода Уланова Жук не придумал поставить Роднину в пару с молодым фигуристом Александром Зайцевым. К мастерству катания добавилась симпатия молодых людей друг к другу, переросшая в любовь. Роднина и Зайцев выиграли Олимпийские игры в 1976 и 1980 годах, шесть раз побеждали на мировом первенстве и семь — в Европе. Настоящими народными героями они стали на чемпионате в Братиславе, когда во время их выступления внезапно выключилась музыка, но они продолжили кататься в полной тишине и в итоге завершили программу так, что зал аплодировал стоя.
Имя Льва Яшина знают даже те, кто далек от футбола. Лучший вратарь в истории и единственный из вратарей обладатель "Золотого мяча" в 1960-е был звездой мирового масштаба. За нечеловеческие подвижность и прыжки, а также неизменно темную форму его называли "Черной пантерой", "Черным пауком" и "Черным осьминогом". Он был верен одному клубу — московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным триуфатором Кубка СССР.
Имя Льва Яшина знают даже те, кто далек от футбола. Лучший вратарь в истории и единственный из вратарей обладатель "Золотого мяча" в 1960-е был звездой мирового масштаба. За нечеловеческие подвижность и прыжки, а также неизменно темную форму его называли "Черной пантерой", "Черным пауком" и "Черным осьминогом". Он был верен одному клубу — московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным триуфатором Кубка СССР.
Эпоха превосходства отечественных гимнасток-художниц началась в 1988 году с первой советской олимпийской чемпионки Марины Лобач. Ее техника считалась почти образцовой. В финальных соревнованиях на Олимпиаде в Сеуле гимнастка получила "десятки" за все четыре упражнения — фантастическое для своего времени достижение, которое, впрочем, совсем скоро станет для лучших российских спортсменок традицией.
Эпоха превосходства отечественных гимнасток-художниц началась в 1988 году с первой советской олимпийской чемпионки Марины Лобач. Ее техника считалась почти образцовой. В финальных соревнованиях на Олимпиаде в Сеуле гимнастка получила "десятки" за все четыре упражнения — фантастическое для своего времени достижение, которое, впрочем, совсем скоро станет для лучших российских спортсменок традицией.
Танцы на льду были по-британски чопорными, пока не появились смелые и самобытные русские. Людмила Пахомова и Александр Горшков совершили настоящий переворот, сделав ставку на творчество, широту катания и непринужденность движений. Их композиции стали эталонными, а уровень дуэта во многом способствовал включению танцев в программу зимних Олимпиад. Разумеется, именно уникальная советская пара завоевала в 1976 году первое золото Игр в этой дисциплине.
Танцы на льду были по-британски чопорными, пока не появились смелые и самобытные русские. Людмила Пахомова и Александр Горшков совершили настоящий переворот, сделав ставку на творчество, широту катания и непринужденность движений. Их композиции стали эталонными, а уровень дуэта во многом способствовал включению танцев в программу зимних Олимпиад. Разумеется, именно уникальная советская пара завоевала в 1976 году первое золото Игр в этой дисциплине.
В 1970-е не было такого человека, который не знал бы вратаря Владислава Третьяка. Кумиром миллионов его сделал легендарный тренер Анатолий Тарасов. Взял 15-летнего пацана в основную команду, заявив: сделаю тебя лучшим вратарем. "Лучшим в стране?" — переспросил Третьяк. "В мире! Запомни это раз и навсегда!" — ответил тренер. Тарасов наблюдал за выдающимися голкиперами, отмечал их сильные стороны — и старался привить ученику. Но ничего бы не получилось, не будь Третьяк идеальным, как говорят в спортивной среде, материалом: воспринимал жесткие тарасовские нагрузки как должное и беспрекословно подчинялся. "Ни разу за 20 лет служения хоккею Третьяк не опоздал на тренировку. Ни разу я не видел у него перед занятиями кислую физиономию. Владислав всегда был бодр. Всегда весел. С ним приятно было тренироваться. С ним уютно жилось команде. За счастье почитаю, что мне довелось работать с Третьяком", — вспоминал Тарасов.
В 1970-е не было такого человека, который не знал бы вратаря Владислава Третьяка. Кумиром миллионов его сделал легендарный тренер Анатолий Тарасов. Взял 15-летнего пацана в основную команду, заявив: сделаю тебя лучшим вратарем. "Лучшим в стране?" — переспросил Третьяк. "В мире! Запомни это раз и навсегда!" — ответил тренер. Тарасов наблюдал за выдающимися голкиперами, отмечал их сильные стороны — и старался привить ученику. Но ничего бы не получилось, не будь Третьяк идеальным, как говорят в спортивной среде, материалом: воспринимал жесткие тарасовские нагрузки как должное и беспрекословно подчинялся. "Ни разу за 20 лет служения хоккею Третьяк не опоздал на тренировку. Ни разу я не видел у него перед занятиями кислую физиономию. Владислав всегда был бодр. Всегда весел. С ним приятно было тренироваться. С ним уютно жилось команде. За счастье почитаю, что мне довелось работать с Третьяком", — вспоминал Тарасов.
Бойкая второклассница Оля Корбут пришла в гимнастику сама, а уже через два года попала к известному специалисту Ренальду Кнышу. У девочки легко получались даже самые сложные элементы, она парила в воздухе, словно пушинка. На тренировках родилась и знаменитая "петля Корбут": стоя на верхней перекладине брусьев, Ольга делала сальто назад и приземлялась опять на верхний брус. Олимпиада в Мюнхене ознаменовалась противостоянием Корбут, олицетворявшей новую гимнастику, и Людмилы Турищевой, представлявшей старую школу. Абсолютное первенство выиграла Турищева, но Ольга завоевала два золота в индивидуальных упражнениях. С 1972 года на Западе началась настоящая "корбутомания". Ольгу называли "олимпийской любимицей", "воробышком советской команды, со своим сальто, прыгнувшим прямо в сердце публики". В СССР по мотивам ее биографии сняли фильм "Чудо с косичками".
Бойкая второклассница Оля Корбут пришла в гимнастику сама, а уже через два года попала к известному специалисту Ренальду Кнышу. У девочки легко получались даже самые сложные элементы, она парила в воздухе, словно пушинка. На тренировках родилась и знаменитая "петля Корбут": стоя на верхней перекладине брусьев, Ольга делала сальто назад и приземлялась опять на верхний брус. Олимпиада в Мюнхене ознаменовалась противостоянием Корбут, олицетворявшей новую гимнастику, и Людмилы Турищевой, представлявшей старую школу. Абсолютное первенство выиграла Турищева, но Ольга завоевала два золота в индивидуальных упражнениях. С 1972 года на Западе началась настоящая "корбутомания". Ольгу называли "олимпийской любимицей", "воробышком советской команды, со своим сальто, прыгнувшим прямо в сердце публики". В СССР по мотивам ее биографии сняли фильм "Чудо с косичками".
Главное противостояние 1980-х было шахматным. Его герои, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, провели в за доской 144 встречи. Они оспаривали между собой корону пять раз. Матч на первенство мира, начавшийся в сентябре 1984 года в Лондоне, длился пять месяцев и оказался самым долгим в истории этого вида спорта. После 48 партий президент ФИДЕ прервал поединок при счете 5:3 в пользу Карпова из-за беспокойства о здоровье игроков. На следующий год за противостоянием игроков следили все любители шахмат. Каспаров победил Карпова со счетом 13:11 и стал самым молодым чемпионом мира. Свой титул он отстаивал еще трижды — в 1986, 1987 и 1990 годах.
Главное противостояние 1980-х было шахматным. Его герои, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, провели в за доской 144 встречи. Они оспаривали между собой корону пять раз. Матч на первенство мира, начавшийся в сентябре 1984 года в Лондоне, длился пять месяцев и оказался самым долгим в истории этого вида спорта. После 48 партий президент ФИДЕ прервал поединок при счете 5:3 в пользу Карпова из-за беспокойства о здоровье игроков. На следующий год за противостоянием игроков следили все любители шахмат. Каспаров победил Карпова со счетом 13:11 и стал самым молодым чемпионом мира. Свой титул он отстаивал еще трижды — в 1986, 1987 и 1990 годах.
Александра Тимошенко, ставшая третьей на Играх в Сеуле, приняла эстафету от Марины Лобач и выиграла следующую Олимпиаду — в 1992 году в Барселоне. Теперь художественная гимнастика надолго станет коронным российским видом, наши спортсменки будут побеждать все и всех, с каждым годом повышать планку и задавать моду, поражать сложностью программ и красотой исполнения.
Александра Тимошенко, ставшая третьей на Играх в Сеуле, приняла эстафету от Марины Лобач и выиграла следующую Олимпиаду — в 1992 году в Барселоне. Теперь художественная гимнастика надолго станет коронным российским видом, наши спортсменки будут побеждать все и всех, с каждым годом повышать планку и задавать моду, поражать сложностью программ и красотой исполнения.
В 2013 году на экраны вышла "Легенда №17". Спортивная драма, рассказывающая историю Валерия Харламова, очень скоро стала самым популярным российским фильмом XXI века. Жизнь одного из лучших хоккейных нападающих была такой, что хватило бы не на одну киноленту. Крайне болезненный ребенок, который до 13 лет болел всем, чем только можно было, записывается в спортивную секцию и через некоторое время оказывается совершенно здоровым. То, что выбор пал на хоккей, получилось почти случайно: отец выступал за заводскую команду и водил сына на игры. Поначалу тренер Анатолий Тарасов не видел в щуплом воспитаннике большого спортсмена. Приобрести необходимое Харламову удалось во время сборов с армейцами, после чего он все же получил приглашение в ЦСКА. За 15 лет карьеры хоккеист сыграл за армейцев 438 матчей и забил 293 гола, а также провел 123 игры за сборную страны. Суперсерия СССР — Канада 1972 года принесла Харламову мировое признание, и на первые игры между СССР и НХЛ в 1975-м советский форвард приехал суперзвездой, о нем говорили все. Изящный дриблинг, великолепное чутье и по-хоккейному работающий мозг — все это заставляло даже самых зазнавшихся канадских болельщиков, считающих свой хоккей неоспоримо лучшим, охать и ахать.
В 2013 году на экраны вышла "Легенда №17". Спортивная драма, рассказывающая историю Валерия Харламова, очень скоро стала самым популярным российским фильмом XXI века. Жизнь одного из лучших хоккейных нападающих была такой, что хватило бы не на одну киноленту. Крайне болезненный ребенок, который до 13 лет болел всем, чем только можно было, записывается в спортивную секцию и через некоторое время оказывается совершенно здоровым. То, что выбор пал на хоккей, получилось почти случайно: отец выступал за заводскую команду и водил сына на игры. Поначалу тренер Анатолий Тарасов не видел в щуплом воспитаннике большого спортсмена. Приобрести необходимое Харламову удалось во время сборов с армейцами, после чего он все же получил приглашение в ЦСКА. За 15 лет карьеры хоккеист сыграл за армейцев 438 матчей и забил 293 гола, а также провел 123 игры за сборную страны. Суперсерия СССР — Канада 1972 года принесла Харламову мировое признание, и на первые игры между СССР и НХЛ в 1975-м советский форвард приехал суперзвездой, о нем говорили все. Изящный дриблинг, великолепное чутье и по-хоккейному работающий мозг — все это заставляло даже самых зазнавшихся канадских болельщиков, считающих свой хоккей неоспоримо лучшим, охать и ахать.
В августе 1989 года звезды футбола из разных стран приехали в Москву, чтобы провести два не совсем обычных матча. Ветераны "Динамо" играли против ветеранов мира, а действующие игроки команды — против сборной мира (FIFA). Поединки были посвящены Льву Яшину, которому 22 октября исполнялось 60 лет.
В августе 1989 года звезды футбола из разных стран приехали в Москву, чтобы провести два не совсем обычных матча. Ветераны "Динамо" играли против ветеранов мира, а действующие игроки команды — против сборной мира (FIFA). Поединки были посвящены Льву Яшину, которому 22 октября исполнялось 60 лет.
"У меня конькобежный спорт всегда ассоциировался с борьбой с ветром, с непогодой. Помню, как я бежала, закрывалась рукой на повороте, потому что была такая метель, такой холод, как в зимней сказке. И красиво же это было! Но сейчас красота в высоких результатах, такие на открытых катках не покажешь. И все равно я скучаю по ветру, по шерстяным шапочкам…. Какая же была романтика!" — рассказывала легендарная Лидия Скобликова, шестикратная олимпийская чемпионка в этом виде спорта. На Играх-1964 в Инсбруке она выиграла все четыре дистанции, при этом на трех — 500, 1000 и 1500 метров — установила рекорды. Она и сегодня в курсе всего, что происходит в коньках. Радуется победам и расстраивается из-за неудач, а если и жалуется на что-то, то лишь на погоду, из-за которой "никак не уберечь прическу". Лидия Павловна любому даст фору в отношении к жизни.
"У меня конькобежный спорт всегда ассоциировался с борьбой с ветром, с непогодой. Помню, как я бежала, закрывалась рукой на повороте, потому что была такая метель, такой холод, как в зимней сказке. И красиво же это было! Но сейчас красота в высоких результатах, такие на открытых катках не покажешь. И все равно я скучаю по ветру, по шерстяным шапочкам…. Какая же была романтика!" — рассказывала легендарная Лидия Скобликова, шестикратная олимпийская чемпионка в этом виде спорта. На Играх-1964 в Инсбруке она выиграла все четыре дистанции, при этом на трех — 500, 1000 и 1500 метров — установила рекорды. Она и сегодня в курсе всего, что происходит в коньках. Радуется победам и расстраивается из-за неудач, а если и жалуется на что-то, то лишь на погоду, из-за которой "никак не уберечь прическу". Лидия Павловна любому даст фору в отношении к жизни.
История знает немало великолепных матчей и турниров. Однако и среди них суперсерия — 1972 между сборными СССР и Канады стоит особняком. По значимости для отечественного спорта она подобна полету Юрия Гагарина в космос. "Та Суперсерия сыграла большую роль — хоккей сильно поменялся. Канадцы переняли европейский стиль, мы научились у канадцев", — оценивал ее значение Владислав Третьяк. "Канадцы считали нас второсортными хоккеистами, не приезжали на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Но великий Анатолий Тарасов сделал все, чтобы те игры Суперсерии состоялись, и канадцы узнали о нас. Тогда мы прорубили окно в Северную Америку. Канадцы с нами не хотели здороваться, но после первого очного матча все изменилось. Нас зауважали, каждый хотел с нами сфотографироваться", — вспоминал голкипер.
История знает немало великолепных матчей и турниров. Однако и среди них суперсерия — 1972 между сборными СССР и Канады стоит особняком. По значимости для отечественного спорта она подобна полету Юрия Гагарина в космос. "Та Суперсерия сыграла большую роль — хоккей сильно поменялся. Канадцы переняли европейский стиль, мы научились у канадцев", — оценивал ее значение Владислав Третьяк. "Канадцы считали нас второсортными хоккеистами, не приезжали на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Но великий Анатолий Тарасов сделал все, чтобы те игры Суперсерии состоялись, и канадцы узнали о нас. Тогда мы прорубили окно в Северную Америку. Канадцы с нами не хотели здороваться, но после первого очного матча все изменилось. Нас зауважали, каждый хотел с нами сфотографироваться", — вспоминал голкипер.
Имя Юрия Варданяна включено в Зал славы тяжелой атлетики, а на родине в Армении спортсмена официально признали великим. Легендарный штангист установил за карьеру 43 мировых рекорда, пять из которых — на Олимпиаде-80. Там он первым в мире в своей категории поднял по сумме двух упражнений 400 кг, превысив высшее на тот момент мировое достижение на 10 кило, а олимпийское — на 35. Оставаясь лидером в течение следующего олимпийского цикла, Варданян был фаворитом и Игр в Лос-Анджелесе, но не смог принять в них участие из-за решения СССР бойкотировать Олимпиаду. После ухода из спорта сосредоточился на политике, заседал в Верховном совете Армянской ССР, был министром спорта республики, несколько лет занимал пост посла Армении в Грузии.
Имя Юрия Варданяна включено в Зал славы тяжелой атлетики, а на родине в Армении спортсмена официально признали великим. Легендарный штангист установил за карьеру 43 мировых рекорда, пять из которых — на Олимпиаде-80. Там он первым в мире в своей категории поднял по сумме двух упражнений 400 кг, превысив высшее на тот момент мировое достижение на 10 кило, а олимпийское — на 35. Оставаясь лидером в течение следующего олимпийского цикла, Варданян был фаворитом и Игр в Лос-Анджелесе, но не смог принять в них участие из-за решения СССР бойкотировать Олимпиаду. После ухода из спорта сосредоточился на политике, заседал в Верховном совете Армянской ССР, был министром спорта республики, несколько лет занимал пост посла Армении в Грузии.
Гимнастка Лариса Латынина — одна из самых титулованных спортсменок в истории. В 1950—60-е годы она участвовала в трех Олимпиадах и завоевала 18 медалей из 19 возможных, много раз становилась чемпионкой мира и Европы. В детстве Лариса мечтала быть балериной и ходила в хореографическую студию. Профессионально заняться гимнастикой школьницу убедил ее первый тренер. В девятом классе она выполнила норматив мастера спорта, а когда заканчивала школу, ее вызвали на сборы команды СССР. Выпускница прошла испытание. В 1954 году советские атлеты впервые принимали участие в чемпионате мира по гимнастике. Тренер начал готовить для Латыниной программу, где сочетались бы танец и спорт. Поначалу артистичный стиль вызывал недоумение: дескать, при чем тут балет? Но уже в 1956 году не похожая ни на кого Латынина выигрывала один крупный турнир за другим. Сказать, что на Олимпиаде в Мельбурне она произвела фурор — не сказать ничего. Гимнастка поднималась на высшую ступень пьедестала девять раз, на ее счету были также пять серебряных медалей и четыре бронзовые. Позже она вспоминала, что слова тренера: "Сделай все, как уже делала", перевернули ее сознание. Она поняла, что может очень многое, нужно только верить в свои силы.
Гимнастка Лариса Латынина — одна из самых титулованных спортсменок в истории. В 1950—60-е годы она участвовала в трех Олимпиадах и завоевала 18 медалей из 19 возможных, много раз становилась чемпионкой мира и Европы. В детстве Лариса мечтала быть балериной и ходила в хореографическую студию. Профессионально заняться гимнастикой школьницу убедил ее первый тренер. В девятом классе она выполнила норматив мастера спорта, а когда заканчивала школу, ее вызвали на сборы команды СССР. Выпускница прошла испытание. В 1954 году советские атлеты впервые принимали участие в чемпионате мира по гимнастике. Тренер начал готовить для Латыниной программу, где сочетались бы танец и спорт. Поначалу артистичный стиль вызывал недоумение: дескать, при чем тут балет? Но уже в 1956 году не похожая ни на кого Латынина выигрывала один крупный турнир за другим. Сказать, что на Олимпиаде в Мельбурне она произвела фурор — не сказать ничего. Гимнастка поднималась на высшую ступень пьедестала девять раз, на ее счету были также пять серебряных медалей и четыре бронзовые. Позже она вспоминала, что слова тренера: "Сделай все, как уже делала", перевернули ее сознание. Она поняла, что может очень многое, нужно только верить в свои силы.
Для нескольких поколений зрителей они остаются идеальной парой в фигурном катании: красивые, легкие, скоростные. Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли все, что только было можно: дважды становились Олимпийскими чемпионами, трижды — чемпионами мира, четырежды — чемпионами Европы. Успешно выступали на профессиональных чемпионатах мира. Парой они были не только на льду. В 1991 году Екатерина и Сергей поженились, а через год у них родилась дочь. Сказка оборвалась 20 ноября 1995 года, когда на одной из их тренировок Гриньков упал и потерял сознание. Спасти его врачи не смогли. Фигурист умер от обширного инфаркта, ему было всего 28 лет. В память о любимом Екатерина выпустила книгу "Мой Сергей".
Для нескольких поколений зрителей они остаются идеальной парой в фигурном катании: красивые, легкие, скоростные. Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли все, что только было можно: дважды становились Олимпийскими чемпионами, трижды — чемпионами мира, четырежды — чемпионами Европы. Успешно выступали на профессиональных чемпионатах мира. Парой они были не только на льду. В 1991 году Екатерина и Сергей поженились, а через год у них родилась дочь. Сказка оборвалась 20 ноября 1995 года, когда на одной из их тренировок Гриньков упал и потерял сознание. Спасти его врачи не смогли. Фигурист умер от обширного инфаркта, ему было всего 28 лет. В память о любимом Екатерина выпустила книгу "Мой Сергей".
Юрий Власов начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой, когда учился в Московской военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. В 1959-м выпускник дебютировал на чемпионате мира и не просто победил, но установил новый мировой рекорд. На Олимпиаду 1960 года в Рим Власов приехал знаменосцем сборной. Там он набрал фантастические для своего времени 537,5 кг. Штангиста признали лучшим спортсменом Игр и наградили титулом "Самый сильный человек планеты". Власов перевернул в глазах всего мира представление о советских людях. Он свободно общался на французском и китайском языках. Западные журналисты восхищались его образованностью и познаниями в литературе и искусстве. За глаза его называли профессором.
Юрий Власов начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой, когда учился в Московской военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. В 1959-м выпускник дебютировал на чемпионате мира и не просто победил, но установил новый мировой рекорд. На Олимпиаду 1960 года в Рим Власов приехал знаменосцем сборной. Там он набрал фантастические для своего времени 537,5 кг. Штангиста признали лучшим спортсменом Игр и наградили титулом "Самый сильный человек планеты". Власов перевернул в глазах всего мира представление о советских людях. Он свободно общался на французском и китайском языках. Западные журналисты восхищались его образованностью и познаниями в литературе и искусстве. За глаза его называли профессором.
Это был самый трогательный момент Олимпиады-80 в Москве. В финале церемонии закрытия на середину стадиона выплыл, ухватившись за разноцветные воздушные шары, огромный "Миша" — талисман Игр. Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься вверх до тех пор, пока не исчез в небе. В это время звучала песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва". Все, кто это видел, не могли сдержать слез.
Это был самый трогательный момент Олимпиады-80 в Москве. В финале церемонии закрытия на середину стадиона выплыл, ухватившись за разноцветные воздушные шары, огромный "Миша" — талисман Игр. Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься вверх до тех пор, пока не исчез в небе. В это время звучала песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва". Все, кто это видел, не могли сдержать слез.