https://ria.ru/20221230/rossiya-1842316073.html

"Мягкая сила" России нашлась там, где не ждали

"Мягкая сила" России нашлась там, где не ждали - РИА Новости, 30.12.2022

"Мягкая сила" России нашлась там, где не ждали

Фильм "Красный проект", выпущенный каналом "Россия" к столетию СССР, порвал телевизионные рейтинги не просто потому, что прекрасно сделан. Он восстановил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:00

2022-12-30T08:00

2022-12-30T08:03

авторы

россия

ссср

сша

холодная война (1946-1991)

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Фильм "Красный проект", выпущенный каналом "Россия" к столетию СССР, порвал телевизионные рейтинги не просто потому, что прекрасно сделан. Он восстановил историческую справедливость. Впервые за много лет была отчетливо сказана правда: СССР — это величайший эксперимент нашего народа, славные страницы нашей истории, наш грандиозный вклад в развитие человечества.С конца 1980-х эта идея последовательно затиралась, глушилась, уводилась из инфополя. Всего советского принято было стыдиться. Соответствующие вбросы начались еще в перестройку: "совок", "поколение рабов", "так жить нельзя". Многие авторы подобных мемов потом, кстати, горько раскаялись в своем творчестве.Кто начал эту войну с советским наследием? Отчасти коррумпированные советские элиты, которые нацелились на развал и расхищение СССР. Однако не менее важен и вклад наших стратегических партнеров.Понимая, что выигрывают в холодной войне, американцы попытались стереть нашу историческую память, заставить стыдиться своих величайших достижений — по той же технологии, как они работали с немцами.Нам изнутри хорошо понятно, что СССР и Третий рейх были абсолютными антиподами. Война между коммунистами и нацистами шла не на жизнь, а на смерть. Вашингтону это все было безразлично. Там прекрасно видели, что, утоптав национальное достоинство немцев, Штаты получили в свое распоряжение поколения послушных, невротичных, замордованных исторической виной бюргеров. Поэтому ту же технологию, не мудрствуя лукаво, стали применять и против новой России.На первых порах возникли сложности. В СССР никогда не было лагерей смерти. В наших трудовых лагерях люди работали, получали зарплату, профессию, образование, а потом выходили на свободу, где продолжали совершать трудовые и боевые подвиги. Ну подумаешь, какая разница? Американцы раскрутили миф про The GULAG.В СССР не было Гитлера. Ничего, пропагандисты изо всех утюгов принялись сравнивать с Гитлером Сталина по принципу "оба хуже". Мусолили договор Молотова — Риббентропа, вытесняли память о Хатыни пресловутой "Катынью", обвиняли советских лидеров в том, что те младенцев на завтрак ели.Для чего это делалось? Чтобы отобрать у нас самое драгоценное наследие: наши великие достижения XX века. Банкротились заводы, расхищались ресурсы — и одновременно шло самое страшное ограбление, которому подвергают побежденные страны. Похищалась история народа, чтобы народ потерял волю к свершениям.Внутри страны эта пропаганда глушила одну простую истину, которая, как ее ни скрывай, была очевидна всем: в Советском Союзе люди жили гораздо лучше, чем в "святые 90-е". А вовне — готовила мировую общественность к будущим кампаниям по антироссийской дезинформации. Сегодняшняя русофобия — уродливое дитя антисоветской пропаганды. Позорные фейки про российских воинов на Украине выросли прямо из фейков про "миллион изнасилованных немок".Параллельно антисоветская пропаганда позволяла раскочегаривать совершенно бессмысленный спор между, условно говоря, "красными и белыми". Вместо того чтобы вместе строить будущее, граждане массово увязали в разборках на темы прошлого. Когда было лучше: при царе или при большевиках? Николай II — святой или бездарь? Ленин — гений или злодей? Сто миллионов человек погибло в The GULAG — или вообще никто не погиб?Эти разборки стали мощнейшим тормозом на нашем пути вперед, к развитию. А ведь никакой реальной причины у этих культурных войн просто нет. Великий советский проект естественным образом продолжил великую Российскую империю. Это два этапа нашей истории, нашей эволюции. О чем тут вообще спорить?Очень чувствуется американский стиль в разжигании этих культурных войн. Это у них там привыкли отвлекать население бесконечным выяснением того, был Христофор Колумб оккупантом или героем, а Авраам Линкольн — расистом или демократом.Годы идут, а американские партнеры до сих пор продолжают работать с темой GULAG. Аффилированные с Госдепом слависты в погонах креативят как не в себя, придумывая то запросы на рассекречивание архивов, то акции типа "Последнего адреса".Эта технологичность придает неубиваемый привкус фальши всей антисоветской пропаганде. Для русского человека тема сталинских репрессий — трудная, грустная тема. С одной стороны, без чисток накануне мировой войны было не обойтись. Даже сегодня на фоне СВО мы видим, сколько развелось в обществе предателей, врагов, просто диверсантов. С другой стороны — совершались и трагические ошибки.Однако уникальность этой истории в том, что Советский Союз оказался единственной страной в мире, где правительство откровенно признало свои ошибки, открыто покаялось перед жертвами своей политики, провело колоссальную работу по их реабилитации, выплатило компенсации, назначило пенсии. Массовые репрессии происходили едва ли не в каждой стране мира — США тут, кстати, просто рекордсмены. А вот массового покаяния за них не было нигде — только в СССР.Но наших партнеров такие тонкости не интересуют. Они бодро засовывают пальцы в наши исторические раны и бесконечно их расковыривают. И этот их бодрый цинизм хорошо виден и портит все дело. Все эти музеи ГУЛАГа и сериалы про энкавэдэшников выглядят до ужаса фальшиво и работают, на самом деле, против своих целей. Завиноватить русских, превратить их в вечно кающихся немцев никому так и не удалось.С особым сладострастием к антисоветской пропаганде подключились в Западной Германии. Ах, как же приятно им было перевалить свою историческую вину на плечи России. С каким наслаждением они приравнивали советских освободителей к нацистским извергам. Это была символическая месть за свое поражение.Совершенно неслучайно фильм "Так жить нельзя", огульно критикующий советскую жизнь, Станислав Говорухин снимал в 1990 году на немецкие деньги. Сбылась мечта Берлина: без войны победить Москву, добиться ее унижения.Говорухин потом понял свою ошибку и сказал: "Делая этот фильм, я был проституткой". Это слишком жесткая оценка, конечно. Наивный советский режиссер был банально заморочен немецкими партнерами. Выросший в вегетарианском советском обществе, он просто представить себе не мог накал их ненависти.Однако большая часть нашей интеллигенции решила тогда поработать антисоветскими ночными бабочками совершенно сознательно. Они вообразили, что это даст им статус колониальной элиты. И вот как из ведра полились на нас бесконечные романы, фильмы и сериалы про пресловутый GULAG, злодеев-энкавэдэшников и оргии коварного Сталина.Парадокс в том, что чем больше в инфополе ругали Сталина, тем выше рос его рейтинг в народе. Чем ожесточеннее бранили СССР, тем лучше люди к нему относились.Много надежд было на то, что вот вымрет поколение "совков" — и все у наших "либералов" заколосится. Но нет, не выходит каменный цветок. Новые поколения — и в России, и во всем мире — все с большим интересом присматриваются к практикам социализма, изучают наш уникальный опыт. На дворе классический кризис капитализма, естественно, что растет запрос на альтернативные модели госстроительства.Сегодня можно признать, что антисоветская пропаганда бездарно провалилась, несмотря на все закачанные туда миллиарды. Это был очередной раунд инфовойны, и мы вполне успешно в нем выстояли.Общество, построенное на отрицании своей истории, долго не живет. Это очень быстро поняли в Советском Союзе. Там тоже поначалу безудержно бранили царский строй и все наследие России. Но при первом же намеке на глобальное противостояние отказались от этой самоубийственной политики. Наши красные и белые предки сумели примириться между собой и выстроить сверхдержаву. Нам стоит помнить их опыт.А "Красный проект", несомненно, нужно переводить на все языки мира и распространять так, чтобы его мог увидеть и понять любой "негр преклонных годов". И классно, наверное, было бы расширить этот проект — сделать документальный сериал, возможно, на несколько сезонов.Потому что СССР — это источник нашей силы и вдохновения. Это богатейшее наследство, которое мы не имеем права сдать врагу. Это те титаны, на плечах которых мы стоим: Гагарин и Капица, Прокофьев и Эйзенштейн, Ленин и Сталин, Булгаков и Маяковский.И еще это идеи социализма, которые до сих пор резонируют во всем мире. Наш Советский Союз был единственной страной, сумевшей удовлетворить вечный запрос на социальную справедливость. Сегодня, когда сверхбогатые люди целенаправленно обрекают на нищету миллиарды людей, советский опыт просто бесценен.Мы долго спорили, что может стать источником "мягкой силы" современной России: кино, спорт, может быть, "Щелкунчик"? Да вот же она, наша "мягкая сила", просто оглянитесь кругом. Это Советский Союз, который наши предки начали строить ровно сто лет назад.

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авторы, россия, ссср, сша, холодная война (1946-1991)