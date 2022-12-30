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Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США

Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США - РИА Новости, 30.12.2022

Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США

В Южной Корее обеспокоились решением Японии радикально увеличить военные расходы. Согласно принятой в этом месяце Стратегии национальной безопасности, к 2027... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:00

2022-12-30T08:00

2022-12-30T09:26

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фумио кисида

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В Южной Корее обеспокоились решением Японии радикально увеличить военные расходы. Согласно принятой в этом месяце Стратегии национальной безопасности, к 2027 году Токио намерен удвоить финансирование Сил самообороны, доведя его до положенных для членов НАТО — американских союзников в другой части света — показателей в два процента ВВП. Это сделает японскую армию третьей по финансированию в мире. В общей сложности за пять лет правительство Фумио Кисиды намерено потратить на эти цели 322 миллиарда долларов.Пока что тревогу Сеула со страниц крупнейшего англоязычного издания в стране The Korea Herald выражают политологи. Однако сомневаться в том, что подобные мысли посещают и руководство страны, не приходится: исторически отношения двух стран складывались настолько непросто, насколько это возможно.Если и есть тема, где взгляды жителей Южной Кореи совпадают с их северными братьями, то это оценка японской оккупации полуострова в период с 1910 по 1945 год. Правление назначавшихся из Токио генерал-губернаторов действительно стало одной из самых мрачных страниц в корейской истории — здесь и вынужденный отказ от традиционных имен и принятие имен по японскому образцу, и существенные ограничения в использовании родного языка, в том числе запрет изданий на корейском, и принуждение местных жительниц к работе в полевых борделях, сопровождавших японскую армию. И никакими экономическими успехами, которых удалось достичь в то время, такие воспоминания не перебить.Оттого в Сеуле и воспринимают ремилитаризацию Японии, которая открыто говорит о планах стать ракетной супердержавой и теперь допускает нанесение упреждающего удара, с опасением. Особенно остро это воспринимается на фоне недавнего инцидента с северокорейскими беспилотниками: пять дронов вторглись в воздушное пространство страны, одному из них удалось долететь до столичного пригорода. При этом четыре впоследствии исчезли с радаров, а один спокойно вернулся в КНДР. Военные засекли их с большим опозданием и не смогли поразить ни одного. Безусловно, в противоракетной обороне и защите от дронов есть определенные различия, но подобные события определенно не внушают спокойствия жителям страны.Конечно, Токио спешит заверить всех в том, что увеличение военных расходов вызвано исключительно успехами Пхеньяна в развитии его ракетной программы. Но Сеул в это верить не спешит. А ведь обе страны — очень важные союзники Вашингтона в регионе, первый рубеж в противостоянии с КНДР и Китаем.И вот это все более вероятное охлаждение отношений двух важных для США партнеров в регионе становится симптоматичным для внешней политики Белого дома.Американское руководство традиционно использовало внешние угрозы для консолидации своих союзников, однако в мире, который становится более многомерным, это делать все сложнее. Более того, с аналогичной проблемой Штаты сталкиваются не только в Восточной Азии.Так, о суровую реальность противоречий разбиваются усилия по объединению южного фланга НАТО — споры между Турцией и Грецией нарастают и рискуют вылиться в вооруженный конфликт между двумя членами альянса.Еще острее эта проблема встает на Ближнем Востоке: попытка подружить Израиль и Саудовскую Аравию на фоне их общего противостояния с Ираном оказалась настолько провальной, что Эр-Рияд фактически сошел с американской орбиты и постепенно превращается в самостоятельного регионального игрока, который выстраивает очень тесные отношения с Москвой и Пекином.Однако наиболее болезненно этот процесс проходит в Европе — все чаще здесь задаются вопросом, стоит ли затрачиваемых усилий поддержка Киева. Российская угроза, с помощью которой Вашингтон пытается удержать союзников под своим контролем, понимается в каждой стране по-разному. И речь не только о традиционных европейских противоречиях в треугольнике Берлин — Париж — Лондон. Настоящим примером того, как надо отстаивать свой суверенитет, стала Венгрия, которая делает все, чтобы не поступиться им ради эфемерного лозунга о "защите демократии".А вот Германия, Франция и Британия в этом плане действуют куда более скованно. В то же время здесь стоит отметить, что Британия при Риши Сунаке и Британия при Борисе Джонсоне по-разному ведут себя на Украине. Да и Эммануэль Макрон параллельно с заверениями о поддержке Киева не стесняется говорить о нарастающей опасности зависимости от США. По обе стороны Ла-Манша понемногу вспоминают о собственных интересах.Зато герр Шольц являет собой хрестоматийный пример безволия. Пожалуй, в немецкой истории сложно найти период, когда роль Германии снижалась бы такими темпами без поражения в войне. Мощнейшая экономика и самая влиятельная страна Евросоюза, лишившись доступа к дешевым российским ресурсам, уступает нажитое непосильным трудом место Польше. Всему этому немецкое правительство могло бы помешать, но канцлеру не хватает духу называть черное черным, белое белым, а теракт на "Северных потоках" терактом.Однако возможность исправить ситуацию у Берлина еще есть. Все-таки национальные интересы — вещь куда более постоянная, чем правительства.И вот это осознание собственных национальных интересов из очагового явления приобретает системный размах. А умение их отстаивать станет одним из ключевых факторов успеха в эпоху турбулентности, в которую вступает мир.

https://ria.ru/20221216/yaponiya-1839105597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/1841220793.html

https://ria.ru/20221223/yaponiya-1840849500.html

https://ria.ru/20221210/vengriya-1837731575.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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авторы, фумио кисида, борис джонсон, сша, токио, сеул, нато, в мире