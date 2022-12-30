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Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США - РИА Новости, 30.12.2022
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
В Южной Корее обеспокоились решением Японии радикально увеличить военные расходы. Согласно принятой в этом месяце Стратегии национальной безопасности, к 2027... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:00
2022-12-30T09:26
авторы
фумио кисида
борис джонсон
сша
токио
сеул
нато
в мире
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В Южной Корее обеспокоились решением Японии радикально увеличить военные расходы. Согласно принятой в этом месяце Стратегии национальной безопасности, к 2027 году Токио намерен удвоить финансирование Сил самообороны, доведя его до положенных для членов НАТО — американских союзников в другой части света — показателей в два процента ВВП. Это сделает японскую армию третьей по финансированию в мире. В общей сложности за пять лет правительство Фумио Кисиды намерено потратить на эти цели 322 миллиарда долларов.Пока что тревогу Сеула со страниц крупнейшего англоязычного издания в стране The Korea Herald выражают политологи. Однако сомневаться в том, что подобные мысли посещают и руководство страны, не приходится: исторически отношения двух стран складывались настолько непросто, насколько это возможно.Если и есть тема, где взгляды жителей Южной Кореи совпадают с их северными братьями, то это оценка японской оккупации полуострова в период с 1910 по 1945 год. Правление назначавшихся из Токио генерал-губернаторов действительно стало одной из самых мрачных страниц в корейской истории — здесь и вынужденный отказ от традиционных имен и принятие имен по японскому образцу, и существенные ограничения в использовании родного языка, в том числе запрет изданий на корейском, и принуждение местных жительниц к работе в полевых борделях, сопровождавших японскую армию. И никакими экономическими успехами, которых удалось достичь в то время, такие воспоминания не перебить.Оттого в Сеуле и воспринимают ремилитаризацию Японии, которая открыто говорит о планах стать ракетной супердержавой и теперь допускает нанесение упреждающего удара, с опасением. Особенно остро это воспринимается на фоне недавнего инцидента с северокорейскими беспилотниками: пять дронов вторглись в воздушное пространство страны, одному из них удалось долететь до столичного пригорода. При этом четыре впоследствии исчезли с радаров, а один спокойно вернулся в КНДР. Военные засекли их с большим опозданием и не смогли поразить ни одного. Безусловно, в противоракетной обороне и защите от дронов есть определенные различия, но подобные события определенно не внушают спокойствия жителям страны.Конечно, Токио спешит заверить всех в том, что увеличение военных расходов вызвано исключительно успехами Пхеньяна в развитии его ракетной программы. Но Сеул в это верить не спешит. А ведь обе страны — очень важные союзники Вашингтона в регионе, первый рубеж в противостоянии с КНДР и Китаем.И вот это все более вероятное охлаждение отношений двух важных для США партнеров в регионе становится симптоматичным для внешней политики Белого дома.Американское руководство традиционно использовало внешние угрозы для консолидации своих союзников, однако в мире, который становится более многомерным, это делать все сложнее. Более того, с аналогичной проблемой Штаты сталкиваются не только в Восточной Азии.Так, о суровую реальность противоречий разбиваются усилия по объединению южного фланга НАТО — споры между Турцией и Грецией нарастают и рискуют вылиться в вооруженный конфликт между двумя членами альянса.Еще острее эта проблема встает на Ближнем Востоке: попытка подружить Израиль и Саудовскую Аравию на фоне их общего противостояния с Ираном оказалась настолько провальной, что Эр-Рияд фактически сошел с американской орбиты и постепенно превращается в самостоятельного регионального игрока, который выстраивает очень тесные отношения с Москвой и Пекином.Однако наиболее болезненно этот процесс проходит в Европе — все чаще здесь задаются вопросом, стоит ли затрачиваемых усилий поддержка Киева. Российская угроза, с помощью которой Вашингтон пытается удержать союзников под своим контролем, понимается в каждой стране по-разному. И речь не только о традиционных европейских противоречиях в треугольнике Берлин — Париж — Лондон. Настоящим примером того, как надо отстаивать свой суверенитет, стала Венгрия, которая делает все, чтобы не поступиться им ради эфемерного лозунга о "защите демократии".А вот Германия, Франция и Британия в этом плане действуют куда более скованно. В то же время здесь стоит отметить, что Британия при Риши Сунаке и Британия при Борисе Джонсоне по-разному ведут себя на Украине. Да и Эммануэль Макрон параллельно с заверениями о поддержке Киева не стесняется говорить о нарастающей опасности зависимости от США. По обе стороны Ла-Манша понемногу вспоминают о собственных интересах.Зато герр Шольц являет собой хрестоматийный пример безволия. Пожалуй, в немецкой истории сложно найти период, когда роль Германии снижалась бы такими темпами без поражения в войне. Мощнейшая экономика и самая влиятельная страна Евросоюза, лишившись доступа к дешевым российским ресурсам, уступает нажитое непосильным трудом место Польше. Всему этому немецкое правительство могло бы помешать, но канцлеру не хватает духу называть черное черным, белое белым, а теракт на "Северных потоках" терактом.Однако возможность исправить ситуацию у Берлина еще есть. Все-таки национальные интересы — вещь куда более постоянная, чем правительства.И вот это осознание собственных национальных интересов из очагового явления приобретает системный размах. А умение их отстаивать станет одним из ключевых факторов успеха в эпоху турбулентности, в которую вступает мир.
https://ria.ru/20221216/yaponiya-1839105597.html
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Давид Нармания
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авторы, фумио кисида, борис джонсон, сша, токио, сеул, нато, в мире
Авторы, Фумио Кисида, Борис Джонсон, США, Токио, Сеул, НАТО, В мире
08:00 30.12.2022 (обновлено: 09:26 30.12.2022)
 

Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / David Goldman
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Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
В Южной Корее обеспокоились решением Японии радикально увеличить военные расходы. Согласно принятой в этом месяце Стратегии национальной безопасности, к 2027 году Токио намерен удвоить финансирование Сил самообороны, доведя его до положенных для членов НАТО — американских союзников в другой части света — показателей в два процента ВВП. Это сделает японскую армию третьей по финансированию в мире. В общей сложности за пять лет правительство Фумио Кисиды намерено потратить на эти цели 322 миллиарда долларов.
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Япония оснастит силы самообороны ракетами "Томагавк" к 2026 году
Пока что тревогу Сеула со страниц крупнейшего англоязычного издания в стране The Korea Herald выражают политологи. Однако сомневаться в том, что подобные мысли посещают и руководство страны, не приходится: исторически отношения двух стран складывались настолько непросто, насколько это возможно.
Если и есть тема, где взгляды жителей Южной Кореи совпадают с их северными братьями, то это оценка японской оккупации полуострова в период с 1910 по 1945 год. Правление назначавшихся из Токио генерал-губернаторов действительно стало одной из самых мрачных страниц в корейской истории — здесь и вынужденный отказ от традиционных имен и принятие имен по японскому образцу, и существенные ограничения в использовании родного языка, в том числе запрет изданий на корейском, и принуждение местных жительниц к работе в полевых борделях, сопровождавших японскую армию. И никакими экономическими успехами, которых удалось достичь в то время, такие воспоминания не перебить.
Японский милитаризм 2.0: станет ли 2022 концом японского пацифизма? - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 16:04Разворот на Восток
Японский милитаризм 2.0: станет ли 2022 концом японского пацифизма?
Оттого в Сеуле и воспринимают ремилитаризацию Японии, которая открыто говорит о планах стать ракетной супердержавой и теперь допускает нанесение упреждающего удара, с опасением. Особенно остро это воспринимается на фоне недавнего инцидента с северокорейскими беспилотниками: пять дронов вторглись в воздушное пространство страны, одному из них удалось долететь до столичного пригорода. При этом четыре впоследствии исчезли с радаров, а один спокойно вернулся в КНДР. Военные засекли их с большим опозданием и не смогли поразить ни одного. Безусловно, в противоракетной обороне и защите от дронов есть определенные различия, но подобные события определенно не внушают спокойствия жителям страны.
Конечно, Токио спешит заверить всех в том, что увеличение военных расходов вызвано исключительно успехами Пхеньяна в развитии его ракетной программы. Но Сеул в это верить не спешит. А ведь обе страны — очень важные союзники Вашингтона в регионе, первый рубеж в противостоянии с КНДР и Китаем.
И вот это все более вероятное охлаждение отношений двух важных для США партнеров в регионе становится симптоматичным для внешней политики Белого дома.
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 14:50
Рост военного бюджета Японии может угрожать России, считает эксперт
Американское руководство традиционно использовало внешние угрозы для консолидации своих союзников, однако в мире, который становится более многомерным, это делать все сложнее. Более того, с аналогичной проблемой Штаты сталкиваются не только в Восточной Азии.
Так, о суровую реальность противоречий разбиваются усилия по объединению южного фланга НАТО — споры между Турцией и Грецией нарастают и рискуют вылиться в вооруженный конфликт между двумя членами альянса.
Еще острее эта проблема встает на Ближнем Востоке: попытка подружить Израиль и Саудовскую Аравию на фоне их общего противостояния с Ираном оказалась настолько провальной, что Эр-Рияд фактически сошел с американской орбиты и постепенно превращается в самостоятельного регионального игрока, который выстраивает очень тесные отношения с Москвой и Пекином.
Однако наиболее болезненно этот процесс проходит в Европе — все чаще здесь задаются вопросом, стоит ли затрачиваемых усилий поддержка Киева. Российская угроза, с помощью которой Вашингтон пытается удержать союзников под своим контролем, понимается в каждой стране по-разному. И речь не только о традиционных европейских противоречиях в треугольнике БерлинПарижЛондон. Настоящим примером того, как надо отстаивать свой суверенитет, стала Венгрия, которая делает все, чтобы не поступиться им ради эфемерного лозунга о "защите демократии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 14:55
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А вот Германия, Франция и Британия в этом плане действуют куда более скованно. В то же время здесь стоит отметить, что Британия при Риши Сунаке и Британия при Борисе Джонсоне по-разному ведут себя на Украине. Да и Эммануэль Макрон параллельно с заверениями о поддержке Киева не стесняется говорить о нарастающей опасности зависимости от США. По обе стороны Ла-Манша понемногу вспоминают о собственных интересах.
Зато герр Шольц являет собой хрестоматийный пример безволия. Пожалуй, в немецкой истории сложно найти период, когда роль Германии снижалась бы такими темпами без поражения в войне. Мощнейшая экономика и самая влиятельная страна Евросоюза, лишившись доступа к дешевым российским ресурсам, уступает нажитое непосильным трудом место Польше. Всему этому немецкое правительство могло бы помешать, но канцлеру не хватает духу называть черное черным, белое белым, а теракт на "Северных потоках" терактом.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:26
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины
Однако возможность исправить ситуацию у Берлина еще есть. Все-таки национальные интересы — вещь куда более постоянная, чем правительства.
И вот это осознание собственных национальных интересов из очагового явления приобретает системный размах. А умение их отстаивать станет одним из ключевых факторов успеха в эпоху турбулентности, в которую вступает мир.
 
АвторыФумио КисидаБорис ДжонсонСШАТокиоСеулНАТОВ мире
 
 
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