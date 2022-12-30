Рейтинг@Mail.ru
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842548867.html
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2022
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела
Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:27
2022-12-30T21:47
в мире
рафаэль гросси
украина
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:232:3196:2029_1920x0_80_0_0_6c0ed97975eb9c29808fd494583c0db1.jpg
ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации МАГАТЭ, ЗАЭС сейчас продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловольт. Как сообщили присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ, степень повреждения резервной линии еще не ясна. Сейчас ведутся работы по ее ремонту.Кроме того, представители агентства сообщили о взрывах около станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840644639.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221226/zaes-1841274729.html
https://ria.ru/20221230/zaes-1842485224.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0827f717221582eb9d7f2419190f7939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
19:27 30.12.2022 (обновлено: 21:47 30.12.2022)
 
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

Глава МАГАТЭ Гросси: резервная линия электропередачи к ЗАЭС отключена из-за обстрела

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Резервная линия электропередачи на 330 киловольт к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси", — указано на сайте агентства.

По информации МАГАТЭ, ЗАЭС сейчас продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловольт.
Как сообщили присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ, степень повреждения резервной линии еще не ясна. Сейчас ведутся работы по ее ремонту.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:24
В G7 поддержали работу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Кроме того, представители агентства сообщили о взрывах около станции.
"Эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр", — указано в материале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 08:05В России
"Росатом" принял меры для повышения безопасности ЗАЭС
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.
В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:09Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
 
В миреРафаэль ГроссиУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала