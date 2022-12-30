19:27 30.12.2022 (обновлено: 21:47 30.12.2022)
Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела
Глава МАГАТЭ Гросси: резервная линия электропередачи к ЗАЭС отключена из-за обстрела
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Резервная линия электропередачи на 330 киловольт к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси", — указано на сайте агентства.
По информации МАГАТЭ, ЗАЭС сейчас продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловольт.
Как сообщили присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ, степень повреждения резервной линии еще не ясна. Сейчас ведутся работы по ее ремонту.
Кроме того, представители агентства сообщили о взрывах около станции.
"Эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр", — указано в материале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
26 декабря, 08:05В России"Росатом" принял меры для повышения безопасности ЗАЭС
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.