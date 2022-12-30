https://ria.ru/20221230/obstrel-1842548867.html

Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2022

Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:27

2022-12-30T19:27

2022-12-30T21:47

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ВЕНА, 30 дек — РИА Новости. Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации МАГАТЭ, ЗАЭС сейчас продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловольт. Как сообщили присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ, степень повреждения резервной линии еще не ясна. Сейчас ведутся работы по ее ремонту.Кроме того, представители агентства сообщили о взрывах около станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840644639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/zaes-1841274729.html

https://ria.ru/20221230/zaes-1842485224.html

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в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс