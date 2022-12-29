https://ria.ru/20221229/shevchenko-1842218192.html

Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище

Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 29.12.2022

Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище

Похороны солиста группы "Зодчие" и бывшего продюсера Алсу Александра Шевченко прошли в четверг на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:46

2022-12-29T14:46

2022-12-29T14:46

шоубиз

александр шевченко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Похороны солиста группы "Зодчие" и бывшего продюсера Алсу Александра Шевченко прошли в четверг на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Артиста похоронили на 32-м участке рядом с поэтом Михаилом Таничем, Героем Советского Союза Александром Дивочкиным и актером Леонидом Филатовым.Проститься с композитором пришло около 100 человек. Люди несли белые и красные розы, а также венки с написанными на них фразами из песен музыканта: "Это можно понять, умножая себя на любовь", "Любовь всегда права", "Падаю в любовь", "Я рассыплюсь звёздной пылью". На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. Отпевание артиста состоялось в Церкви Воскресения Словущего.Исполнитель скончался 26 декабря на 62-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.Александр Шевченко – певец, композитор, продюсер, солист группы "Зодчие". Родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в 12 лет.Артист стал популярным после выхода хита "Будет все, как ты захочешь" коллектива "Дежа-вю". В 1997 году он получил за песню премию "Золотой граммофон".Кроме того, музыкант написал самые известные композиции певицы Алсу: "Иногда", "Зимний сон", "Весна", "Осень", "Все равно" и многие другие.Ранее юмориста Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске. Он скончался в возрасте 55 лет после длительной борьбы с онкологией.

https://ria.ru/20221113/kuznetsov-1831156132.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр шевченко