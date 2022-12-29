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Советские люди не были едины в нищете, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
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Советские люди не были едины в нищете, считает эксперт
Советские люди не были едины в нищете, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
Советские люди не были едины в нищете, считает эксперт
Бедность в СССР надо рассматривать в динамике, говорить, что все советские люди были "едины в нищете" - неправильно, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:26
2022-12-29T11:26
общество
руслан гринберг
ссср
москва
российская академия наук
вена
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бедность в СССР надо рассматривать в динамике, говорить, что все советские люди были "едины в нищете" - неправильно, заявил РИА Новости научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг накануне 100-летней годовщины со дня образования СССР, которая отмечается 30 декабря. "Я категорически против утверждений, будто все советские люди были "едины в нищете". Понимаете, на бедность в СССР надо смотреть в динамике",- сказал он. "Да, она была в тяжелейшие послереволюционные 20-30-е годы. И то по большей части в деревне. В 50-60-е же в стране, считаю, был сделан большой скачок в смысле повышения жизненного уровня народа, в создании среднего класса",- добавил Гринберг. Уже в начале 60-х годов, по его словам, в Москве и в Вене был примерно одинаковый набор товаров и услуг, полки столичных магазинов ломились от продуктового разнообразия самого высокого качества. "В других городах было похуже. Страна-то огромная, все везде по-разному. Но говорить о нищете в СССР уже было нельзя",- заметил он. И достигнуты эти успехи, по его мнению, были не только благодаря экономическому росту, но и культурофилии. "То есть - любви к культуре, науке, всему прекрасному. Эта культурофилия, помноженная на светлую веру, что мы строим новое, самое лучшее общество на земле, порождала удивительный оптимизм "завтра будет лучше, чем вчера", и позволяла мириться с личной несвободой сегодня и с завтрашним разочарованием в связи с утопизмом идей коммунизма",- заключил Гринберг. Читайте полный текст интервью Руслана Гринберга &gt;&gt;
https://ria.ru/20221215/bednost-1838912744.html
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общество, руслан гринберг, ссср, москва, российская академия наук, вена
Общество, Руслан Гринберг, СССР, Москва, Российская академия наук, Вена
11:26 29.12.2022
 
Советские люди не были едины в нищете, считает эксперт

Гринберг: советские люди не были едины в нищете, на бедность нужно смотреть в динамике

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте / Перейти в медиабанкЛюди на улице
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бедность в СССР надо рассматривать в динамике, говорить, что все советские люди были "едины в нищете" - неправильно, заявил РИА Новости научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг накануне 100-летней годовщины со дня образования СССР, которая отмечается 30 декабря.
"Я категорически против утверждений, будто все советские люди были "едины в нищете". Понимаете, на бедность в СССР надо смотреть в динамике",- сказал он.
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"Да, она была в тяжелейшие послереволюционные 20-30-е годы. И то по большей части в деревне. В 50-60-е же в стране, считаю, был сделан большой скачок в смысле повышения жизненного уровня народа, в создании среднего класса",- добавил Гринберг.
Уже в начале 60-х годов, по его словам, в Москве и в Вене был примерно одинаковый набор товаров и услуг, полки столичных магазинов ломились от продуктового разнообразия самого высокого качества.
"В других городах было похуже. Страна-то огромная, все везде по-разному. Но говорить о нищете в СССР уже было нельзя",- заметил он.
И достигнуты эти успехи, по его мнению, были не только благодаря экономическому росту, но и культурофилии. "То есть - любви к культуре, науке, всему прекрасному. Эта культурофилия, помноженная на светлую веру, что мы строим новое, самое лучшее общество на земле, порождала удивительный оптимизм "завтра будет лучше, чем вчера", и позволяла мириться с личной несвободой сегодня и с завтрашним разочарованием в связи с утопизмом идей коммунизма",- заключил Гринберг.
Читайте полный текст интервью Руслана Гринберга >>
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