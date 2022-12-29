https://ria.ru/20221229/lavrov-1841930653.html
Сергей Лавров: сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики
Сергей Лавров: сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики - РИА Новости, 29.12.2022
Сергей Лавров: сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги уходящего года, рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве относятся к "формуле мира"... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:45
2022-12-29T08:45
2022-12-29T08:45
специальная военная операция на украине
интервью
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги уходящего года, рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве относятся к "формуле мира" Владимира Зеленского, возможны ли в принципе сейчас переговоры с Украиной, задумываются ли в России о том, чтобы приостановить свое членство в ОБСЕ из-за позиции этой общеевропейской организации, и пройдена ли точка невозврата в процессе восстановления иранской ядерной сделки.– Есть ли, по вашему мнению, сейчас на Украине какая-то политическая сила или политик, с которыми Москва была бы готова вести переговоры, и может ли такая фигура появиться в обозримом будущем?– Нынешняя "обойма" украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы.Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию.Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и тому подобное.Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим.– С учетом того, как обстоят дела в ОБСЕ, считает ли Москва нужным сохранять свое представительство при организации? Может ли встать вопрос о приостановке нашего членства в ней?– Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе. Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратил ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке поляки преуспели лишь в одном – свели результативность работы ОБСЕ к нулю.Это не стало для нас неожиданностью. Ведь и в целом страны Запада – а они, в большинстве своем, являются как участниками ОБСЕ, так и членами НАТО – давно и целенаправленно попирают принципы деятельности венской организации, дух и букву принятых в ней – в том числе на высшем уровне – базовых документов в сфере евробезопасности. Например, расширение НАТО, приближение ее военной инфраструктуры к границам России грубо нарушает обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Сейчас мы пожинаем плоды эгоистичной, недальновидной политики наших бывших партнеров, доверие к которым основательно подорвано. И один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают.– Какова ваша оценка ситуации вокруг СВПД? Пройдена ли "точка невозврата" в процессе восстановления работы над документом? Если да, то чревато ли это рисками нового витка эскалации в регионе и в целом на международной арене?– Российская дипломатия не склонна к пораженчеству. Это западники то и дело заявляют, что все пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы. Правда, не любят вспоминать, что СВПД прекрасно работал, пока США не решили в одночасье разорвать "ядерную сделку" в нарушение собственных обязательств резолюции СБ ООН 2231. Это было, напомню, в мае 2018 года.С технической точки зрения переговоры по "перезапуску" этих исторических договоренностей достигли той стадии, когда основные подходы определены, и настало время принимать ответственные решения. Мы к такому развитию готовы. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что самый короткий и наиболее эффективный путь лежит через неукоснительное соблюдение своих обязательств всеми вовлеченными сторонами. На этом все и построено.Мы предложили простую и понятную модель: США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. Все детали были проработаны до мелочей. При наличии политической воли такой сценарий реализуем.Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране. В ноябре они отметились антииранской резолюцией в Совете управляющих МАГАТЭ, которую не поддержали не только мы с Китаем, но и целый ряд других стран. Кроме того, западники затеяли шумиху в СБ ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле "highly likely", фактов привести не могут, да и не пытаются.Между тем, жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы. Считаем безответственными спекуляции на тему пресловутого "плана Б" и прочих неприемлемых вариантов. Переход к ним ведет к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями.Для долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана Россией выдвинута Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В прошлом году она была передана на рассмотрение в столицы "заливных" государств. Решающее слово здесь за странами региона, которым предстоит преодолеть противоречия и заняться созданием прочной архитектуры поддержания доверия и снижения рисков безопасности.– Рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, и будет ли в нем прописан статус Нагорного Карабаха?– Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, то есть Баку и Еревану. Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья.
https://ria.ru/20221228/plan-1841882827.html
https://ria.ru/20221228/zakharova-1841808379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, москва, обсе, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Интервью, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, ОБСЕ, НАТО, ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги уходящего года, рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве относятся к "формуле мира" Владимира Зеленского, возможны ли в принципе сейчас переговоры с Украиной, задумываются ли в России о том, чтобы приостановить свое членство в ОБСЕ из-за позиции этой общеевропейской организации, и пройдена ли точка невозврата в процессе восстановления иранской ядерной сделки.
– Есть ли, по вашему мнению, сейчас на Украине какая-то политическая сила или политик, с которыми Москва была бы готова вести переговоры, и может ли такая фигура появиться в обозримом будущем?
– Нынешняя "обойма" украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы.
Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию.
Очевидно, что Киев
не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса
, Крыма, Запорожья
и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и тому подобное.
Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим.
– С учетом того, как обстоят дела в ОБСЕ, считает ли Москва нужным сохранять свое представительство при организации? Может ли встать вопрос о приостановке нашего членства в ней?
– Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе. Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратил ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша
с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке поляки преуспели лишь в одном – свели результативность работы ОБСЕ к нулю.
Это не стало для нас неожиданностью. Ведь и в целом страны Запада – а они, в большинстве своем, являются как участниками ОБСЕ, так и членами НАТО
– давно и целенаправленно попирают принципы деятельности венской организации, дух и букву принятых в ней – в том числе на высшем уровне – базовых документов в сфере евробезопасности. Например, расширение НАТО, приближение ее военной инфраструктуры к границам России грубо нарушает обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Сейчас мы пожинаем плоды эгоистичной, недальновидной политики наших бывших партнеров, доверие к которым основательно подорвано. И один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают.
– Какова ваша оценка ситуации вокруг СВПД? Пройдена ли "точка невозврата" в процессе восстановления работы над документом? Если да, то чревато ли это рисками нового витка эскалации в регионе и в целом на международной арене?
– Российская дипломатия не склонна к пораженчеству. Это западники то и дело заявляют, что все пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы. Правда, не любят вспоминать, что СВПД прекрасно работал, пока США
не решили в одночасье разорвать "ядерную сделку" в нарушение собственных обязательств резолюции СБ ООН
2231. Это было, напомню, в мае 2018 года.
С технической точки зрения переговоры по "перезапуску" этих исторических договоренностей достигли той стадии, когда основные подходы определены, и настало время принимать ответственные решения. Мы к такому развитию готовы. Президент Владимир Путин
не раз подчеркивал, что самый короткий и наиболее эффективный путь лежит через неукоснительное соблюдение своих обязательств всеми вовлеченными сторонами. На этом все и построено.
Мы предложили простую и понятную модель: США и Иран
одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. Все детали были проработаны до мелочей. При наличии политической воли такой сценарий реализуем.
Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране. В ноябре они отметились антииранской резолюцией в Совете управляющих МАГАТЭ
, которую не поддержали не только мы с Китаем
, но и целый ряд других стран. Кроме того, западники затеяли шумиху в СБ ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле "highly likely", фактов привести не могут, да и не пытаются.
Между тем, жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы. Считаем безответственными спекуляции на тему пресловутого "плана Б" и прочих неприемлемых вариантов. Переход к ним ведет к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями.
Для долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана Россией выдвинута Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива
. В прошлом году она была передана на рассмотрение в столицы "заливных" государств. Решающее слово здесь за странами региона, которым предстоит преодолеть противоречия и заняться созданием прочной архитектуры поддержания доверия и снижения рисков безопасности.
– Рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, и будет ли в нем прописан статус Нагорного Карабаха?
– Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, то есть Баку
и Еревану
. Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья.