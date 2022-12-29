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Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2022
Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков
ПУТИН И ПАШИНЯН НА ВСТРЕЧЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕТАЛЬНО ОБСУЖДАЛИ СИТУАЦИЮ В КАРАБАХЕ, СООБЩИЛ ПЕСКОВ - РИА Новости РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:58
2022-12-29T12:58
2022-12-29T12:58
владимир путин
никол пашинян
нагорный карабах
санкт-петербург
в мире
россия
армения
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ПУТИН И ПАШИНЯН НА ВСТРЕЧЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕТАЛЬНО ОБСУЖДАЛИ СИТУАЦИЮ В КАРАБАХЕ, СООБЩИЛ ПЕСКОВ - РИА Новости
нагорный карабах
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владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, санкт-петербург, в мире, россия, армения, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Владимир Путин, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Санкт-Петербург, В мире, Россия, Армения, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Материал дополняется
Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Песков: Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе на встрече в Петербурге