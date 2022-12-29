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Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков

Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2022

Путин и Пашинян детально обсудили ситуацию в Карабахе, заявил Песков

ПУТИН И ПАШИНЯН НА ВСТРЕЧЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕТАЛЬНО ОБСУЖДАЛИ СИТУАЦИЮ В КАРАБАХЕ, СООБЩИЛ ПЕСКОВ - РИА Новости РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:58

2022-12-29T12:58

2022-12-29T12:58

владимир путин

никол пашинян

нагорный карабах

санкт-петербург

в мире

россия

армения

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ПУТИН И ПАШИНЯН НА ВСТРЕЧЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕТАЛЬНО ОБСУЖДАЛИ СИТУАЦИЮ В КАРАБАХЕ, СООБЩИЛ ПЕСКОВ - РИА Новости

нагорный карабах

санкт-петербург

россия

армения

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, санкт-петербург, в мире, россия, армения, дмитрий песков (спецпредставитель президента)