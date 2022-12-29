Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в СБ ООН
Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в СБ ООН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.
По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
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"Обязательства по этому пункту возложены на две стороны - Азербайджан и Россию... В этих условиях с четким разъяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент в Карабахе и РФ, которые взяли конкретные обязательства в сфере безопасности перед народом Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян в ходе заседания правительства в четверг. Это заявление прозвучало спустя два дня после его встречи с Владимиром Путиным, на которой армянский премьер благодарил российского лидера за обсуждение темы Карабаха.
Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
"РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и если по объективным и субъективным причинам Россия не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то сама должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента", - заявил Пашинян.
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По его словам, Армения - убежденная сторонница присутствия российского миротворческого контингента в Карабахе, но для Еревана "неприемлема практика, при которой миротворцы являются молчаливыми свидетелями вытеснения армян из Карабаха".
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".