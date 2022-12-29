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Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 29.12.2022
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Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха
Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 29.12.2022
Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что создал рабочую группу для помощи населению Нагорного Карабаха в условиях блокады Лачинского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:02
2022-12-29T12:48
в мире
никол пашинян
нагорный карабах
армения
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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что создал рабочую группу для помощи населению Нагорного Карабаха в условиях блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. В ходе заседания правительства премьер заявил, что в Карабахе ощущается дефицит товаров первой необходимости, пустеют прилавки магазинов, на общественных объектах вводятся ограничения на снабжение продовольствием, а общество находится в напряженной социально-психологической ситуации. "Для управления кризисом и оказания помощи народу Нагорного Карабаха принял решение о создании рабочей группы во главе с вице-премьером Тиграном Хачатряном", - сказал Пашинян. По его словам, рабочая группа будет следить за обстановкой и заниматься оказанием срочной помощи населению, в том числе при поддержке международных организаций. Он сообщил, что в рабочую группу войдут министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, территориального управления и инфраструктуры. По словам премьера, решением правительства Нагорному Карабаху будет выделено 4 миллиарда драмов (свыше 10 миллионов долларов). Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html
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в мире, никол пашинян, нагорный карабах, армения, россия
В мире, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Армения, Россия
11:02 29.12.2022 (обновлено: 12:48 29.12.2022)
 
Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха

Пашинян сообщил, что создал рабочую группу для помощи населению Карабаха во время блокады

© РИА Новости / Давид Каграманян / Перейти в медиабанкМужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте, на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора
Мужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте, на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Давид Каграманян
Перейти в медиабанк
Мужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте, на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что создал рабочую группу для помощи населению Нагорного Карабаха в условиях блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.
В ходе заседания правительства премьер заявил, что в Карабахе ощущается дефицит товаров первой необходимости, пустеют прилавки магазинов, на общественных объектах вводятся ограничения на снабжение продовольствием, а общество находится в напряженной социально-психологической ситуации.
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"Для управления кризисом и оказания помощи народу Нагорного Карабаха принял решение о создании рабочей группы во главе с вице-премьером Тиграном Хачатряном", - сказал Пашинян. По его словам, рабочая группа будет следить за обстановкой и заниматься оказанием срочной помощи населению, в том числе при поддержке международных организаций.
Он сообщил, что в рабочую группу войдут министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, территориального управления и инфраструктуры. По словам премьера, решением правительства Нагорному Карабаху будет выделено 4 миллиарда драмов (свыше 10 миллионов долларов).
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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