https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html

Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха

Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 29.12.2022

Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что создал рабочую группу для помощи населению Нагорного Карабаха в условиях блокады Лачинского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:02

2022-12-29T11:02

2022-12-29T12:48

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что создал рабочую группу для помощи населению Нагорного Карабаха в условиях блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. В ходе заседания правительства премьер заявил, что в Карабахе ощущается дефицит товаров первой необходимости, пустеют прилавки магазинов, на общественных объектах вводятся ограничения на снабжение продовольствием, а общество находится в напряженной социально-психологической ситуации. "Для управления кризисом и оказания помощи народу Нагорного Карабаха принял решение о создании рабочей группы во главе с вице-премьером Тиграном Хачатряном", - сказал Пашинян. По его словам, рабочая группа будет следить за обстановкой и заниматься оказанием срочной помощи населению, в том числе при поддержке международных организаций. Он сообщил, что в рабочую группу войдут министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, территориального управления и инфраструктуры. По словам премьера, решением правительства Нагорному Карабаху будет выделено 4 миллиарда драмов (свыше 10 миллионов долларов). Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html

https://ria.ru/20221222/mirotvortsy-1840503602.html

нагорный карабах

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в мире, никол пашинян, нагорный карабах, армения, россия