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Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022
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Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров
Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022
Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров
Россия приглашает на саммит "Россия-Африка" все африканские страны, в отличие от США, которые не позвали несколько государств, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:55
2022-12-28T20:55
в мире
сергей лавров
россия
сша
африка
африканский союз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия приглашает на саммит "Россия-Африка" все африканские страны, в отличие от США, которые не позвали несколько государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Недавно американцы проводили у себя саммит США-Африка. И в отличие от нас, которые пригласили всех на первый саммит и всех пригласили на второй в середине следующего года, американцы сами решали, что такое Африка как географическое понятие. Шесть или семь стран просто не позвали, потому что там правительства пришли к власти незаконным путем, не через выборы", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале. При этом на Украине в 2014 году правительство пришло к власти "просто через кровавый госпереворот", напомнил Лавров. Саммит США-Африка прошел в декабре, в нем приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты, – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме не было Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге.
https://ria.ru/20221122/pentagon-1833509963.html
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в мире, сергей лавров, россия, сша, африка, африканский союз
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Африка, Африканский союз
20:55 28.12.2022
 
Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия, в отличие от США, приглашает на саммит все страны Африки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия приглашает на саммит "Россия-Африка" все африканские страны, в отличие от США, которые не позвали несколько государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недавно американцы проводили у себя саммит США-Африка. И в отличие от нас, которые пригласили всех на первый саммит и всех пригласили на второй в середине следующего года, американцы сами решали, что такое Африка как географическое понятие. Шесть или семь стран просто не позвали, потому что там правительства пришли к власти незаконным путем, не через выборы", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
При этом на Украине в 2014 году правительство пришло к власти "просто через кровавый госпереворот", напомнил Лавров.
Саммит США-Африка прошел в декабре, в нем приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты, – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме не было Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР.
Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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В миреСергей ЛавровРоссияСШААфрикаАфриканский союз
 
 
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