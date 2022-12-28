https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html

Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров

Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022

Россия приглашает на саммит все страны Африки, заявил Лавров

Россия приглашает на саммит "Россия-Африка" все африканские страны, в отличие от США, которые не позвали несколько государств, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:55

2022-12-28T20:55

2022-12-28T20:55

в мире

сергей лавров

россия

сша

африка

африканский союз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия приглашает на саммит "Россия-Африка" все африканские страны, в отличие от США, которые не позвали несколько государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Недавно американцы проводили у себя саммит США-Африка. И в отличие от нас, которые пригласили всех на первый саммит и всех пригласили на второй в середине следующего года, американцы сами решали, что такое Африка как географическое понятие. Шесть или семь стран просто не позвали, потому что там правительства пришли к власти незаконным путем, не через выборы", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале. При этом на Украине в 2014 году правительство пришло к власти "просто через кровавый госпереворот", напомнил Лавров. Саммит США-Африка прошел в декабре, в нем приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты, – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме не было Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге.

https://ria.ru/20221122/pentagon-1833509963.html

https://ria.ru/20221209/afrika-1837576737.html

россия

сша

африка

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в мире, сергей лавров, россия, сша, африка, африканский союз