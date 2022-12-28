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Нюша ответила на слухи о новой беременности - РИА Новости, 28.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221228/nyusha-1841962231.html
Нюша ответила на слухи о новой беременности
Нюша ответила на слухи о новой беременности - РИА Новости, 28.12.2022
Нюша ответила на слухи о новой беременности
Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:20
2022-12-28T17:20
шоубиз
нюша шурочкина (анна шурочкина)
семья
дети
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у певицы небольшой животик. Также она призналась, что работает над фигурой после вторых родов. Кроме того, она ответила на вопрос о желании стать матерью в третий раз. Ранее подписчики раскритиковали звезду за желание делиться подробностями личной жизни. Они подчеркнули, что им интересно творчество артистки.
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нюша шурочкина (анна шурочкина), семья, дети
Шоубиз, Нюша Шурочкина (Анна Шурочкина), Семья, Дети
17:20 28.12.2022
 
Нюша ответила на слухи о новой беременности

Нюша опровергла слухи о третьей беременности

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПевица Нюша
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у певицы небольшой животик.

"Все просто. Я выложила ролик, где я иду по пешеходному переходу. Там было два популярных комментария. Один про то, что снова беременна. Другой: "Она недавно родила, имеет право на небольшой животик". Это забавно", – поделилась исполнительница в интервью "Русскому радио".

Также она призналась, что работает над фигурой после вторых родов.
"Есть минимальный животик. Я работаю над этим. Еще костюм так выглядит, что есть животик", – пожаловалась знаменитость.
Кроме того, она ответила на вопрос о желании стать матерью в третий раз.
"Для меня этот вопрос не вставал никогда. Что я должна родить определенное количество детей. Я не планировала второго малыша так скоро. Но бывают вещи, которые происходят", – заключила Нюша.
Ранее подписчики раскритиковали звезду за желание делиться подробностями личной жизни. Они подчеркнули, что им интересно творчество артистки.
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