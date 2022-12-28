Нюша ответила на слухи о новой беременности
Нюша опровергла слухи о третьей беременности
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у певицы небольшой животик.
"Все просто. Я выложила ролик, где я иду по пешеходному переходу. Там было два популярных комментария. Один про то, что снова беременна. Другой: "Она недавно родила, имеет право на небольшой животик". Это забавно", – поделилась исполнительница в интервью "Русскому радио".
Также она призналась, что работает над фигурой после вторых родов.
"Есть минимальный животик. Я работаю над этим. Еще костюм так выглядит, что есть животик", – пожаловалась знаменитость.
Кроме того, она ответила на вопрос о желании стать матерью в третий раз.
"Для меня этот вопрос не вставал никогда. Что я должна родить определенное количество детей. Я не планировала второго малыша так скоро. Но бывают вещи, которые происходят", – заключила Нюша.
Ранее подписчики раскритиковали звезду за желание делиться подробностями личной жизни. Они подчеркнули, что им интересно творчество артистки.