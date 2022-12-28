https://ria.ru/20221228/nyusha-1841962231.html

Нюша ответила на слухи о новой беременности

Нюша ответила на слухи о новой беременности - РИА Новости, 28.12.2022

Нюша ответила на слухи о новой беременности

Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:20

2022-12-28T17:20

2022-12-28T17:20

шоубиз

нюша шурочкина (анна шурочкина)

семья

дети

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Нюша опровергла слухи о третьей беременности. Причиной домыслов послужило видео, которое артистка выложила накануне в соцсети. Некоторые подписчики разглядели у певицы небольшой животик. Также она призналась, что работает над фигурой после вторых родов. Кроме того, она ответила на вопрос о желании стать матерью в третий раз. Ранее подписчики раскритиковали звезду за желание делиться подробностями личной жизни. Они подчеркнули, что им интересно творчество артистки.

https://ria.ru/20220121/nyusha-1768878401.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нюша шурочкина (анна шурочкина), семья, дети