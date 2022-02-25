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Шоубиз
https://ria.ru/20220225/nyusha-1775018603.html
"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности
"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности - РИА Новости, 25.02.2022
"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности
Нюшу раскритиковали в социальных сетях за желание рассказать больше о подробностях ее отношений с супругом Игорем Сивовым. Она уточнила у подписчиков, насколько РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:20
2022-02-25T13:20
шоубиз
знаменитости
нюша шурочкина (анна шурочкина)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нюшу раскритиковали в социальных сетях за желание рассказать больше о подробностях ее отношений с супругом Игорем Сивовым. Она уточнила у подписчиков, насколько им интересна тема их семейных правил. Пользователи отметили, что ждут песен артистки.Некоторые заподозрили у пары проблемы в браке.В конце прошлого года артистка родила второго ребенка. Нюша также воспитывает дочь Серафиму-Симбу, которая появилась на свет в ноябре 2018-го года. У супруга певицы есть двое детей от предыдущих отношений.
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Жанна Старицына
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знаменитости, нюша шурочкина (анна шурочкина), шоу-бизнес
13:20 25.02.2022
 
"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности

Нюшу раскритиковали за желание поделиться подробностями отношений с Игорем Сивовым

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нюшу раскритиковали в социальных сетях за желание рассказать больше о подробностях ее отношений с супругом Игорем Сивовым. Она уточнила у подписчиков, насколько им интересна тема их семейных правил. Пользователи отметили, что ждут песен артистки.

"Мне не интересны чужие отношения, буду честна", "Это ваши личные правила, мы ждем новые песни", "Зачем нам ваши отношения? Они только ваши. Вы ж не королевская семья", "Зачем это знать, счастье любит тишину", – написали в комментариях.

Некоторые заподозрили у пары проблемы в браке.

"Это ваше личное. Когда все на публику показывают свои отношения, следующий шаг идет развод", – отметил подписчик.

В конце прошлого года артистка родила второго ребенка. Нюша также воспитывает дочь Серафиму-Симбу, которая появилась на свет в ноябре 2018-го года. У супруга певицы есть двое детей от предыдущих отношений.
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Опубликовано: Жанна Старицына
 
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