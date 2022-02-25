https://ria.ru/20220225/nyusha-1775018603.html

"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности

"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности - РИА Новости, 25.02.2022

"Зачем нам ваши отношения?": Нюшу раскритиковали за семейные подробности

Нюшу раскритиковали в социальных сетях за желание рассказать больше о подробностях ее отношений с супругом Игорем Сивовым. Она уточнила у подписчиков, насколько РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:20

2022-02-25T13:20

2022-02-25T13:20

шоубиз

знаменитости

нюша шурочкина (анна шурочкина)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_885da3d246224a0b6d5a686773e3a2fb.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нюшу раскритиковали в социальных сетях за желание рассказать больше о подробностях ее отношений с супругом Игорем Сивовым. Она уточнила у подписчиков, насколько им интересна тема их семейных правил. Пользователи отметили, что ждут песен артистки.Некоторые заподозрили у пары проблемы в браке.В конце прошлого года артистка родила второго ребенка. Нюша также воспитывает дочь Серафиму-Симбу, которая появилась на свет в ноябре 2018-го года. У супруга певицы есть двое детей от предыдущих отношений.

https://ria.ru/20220221/volochkova-1774038482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, нюша шурочкина (анна шурочкина), шоу-бизнес